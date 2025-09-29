DomusVi reivindica el papel activo de las personas mayores como motor de la sociedad en su Día Internacional

DomusVi reivindicó este lunes "el papel activo de las personas mayores en la sociedad" ante la celebración del Día Internacional de las Personas Mayores, que se celebra el 1 de octubre, una jornada en la que 50 de sus residencias entregarán más de 250 galardones que reconocen la veteranía de los profesionales de la compañía.

Además, sus centros se llenarán de actividades para hacer de este día "un momento para el recuerdo y un lugar de encuentro para celebrar la experiencia y poner en valor esta etapa vital".

DomusVi entregará la III edición de los Premios 'Ser mayor tiene premio' con más de 250 trofeos correspondientes a cuatro categorías: Premio Trayectoria a la trayectoria vital o profesional de una persona referente en su sector; Premio Personas Mayores, que distingue la labor de trabajar y concienciar a la sociedad sobre las necesidades de este colectivo; Premio a la Veteranía, que reconoce al profesional de la residencia por su dedicación a la profesión; y Premio Experiencia, a los más longevos de la residencia.

El director general de DomusVi, José María Pena, manifestó en un comunicado que "el papel de las personas mayores en la sociedad es vital y, sin embargo, en muchas ocasiones no es reconocido y está infravalorado".

"Cuidar de quienes cuidan"

Explicó que, con estos premios, su entidad pretende "cuidar de quienes cuidan, con un reconocimiento a nuestros profesionales más veteranos y también inspirar dando voz y presencia a personas mayores con una trayectoria vital digna de reconocer".

Además, incidió en que "es importante mirar de frente al reto del envejecimiento poblacional y ser conscientes de que exige una transformación del modelo de atención ofreciendo a las personas mayores opciones basadas en su autonomía, deseos y necesidades".