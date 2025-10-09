Las imágenes ganadoras de FotoEnfermería reflejan la exigencia de los cuidados enfermeros

El Consejo General de Enfermería (CGE) ha fallado los ganadores de la séptima edición de FotoEnfermería, que busca reconocer las mejores fotografías de enfermeras dando visibilidad a esta profesión a través de diferentes miradas y que este año reflejan la exigencia de los cuidados.

Según informó el CGE este lunes, durante un año completo, enfermeras de todas las provincias españolas, incluidos jubilados y estudiantes, reflejaron, a través de diferentes miradas, el papel fundamental de las enfermeras con imágenes que representan los cuidados y la especialización. Todo ello desde un enfoque que mezcla la realidad con lo artístico.

Casi 300 participantes quisieron aprovechar esta oportunidad para dejar su huella enfermera en el mayor archivo visual de la profesión. Jugando con los colores, las sombras y los reflejos, dejaron imágenes para el recuerdo de la Enfermería y plasmaron los cuidados imprescindibles de la profesión.

La séptima edición de FotoEnfermería, que contó con la colaboración de Angelini Pharma, dejó imágenes ganadoras de enfermeras de Madrid, León, Granada, Jaén, Toledo y A Coruña. Instantáneas que ilustrarán grandes campañas de visibilidad enfermera, creatividades y mensajes donde se pretende visibilizar a la profesión y reivindicar sus necesidades más acuciantes.

El jurado, compuesto por enfermeras del CGE, fotógrafos de reconocido prestigio y dilatada experiencia a nivel nacional y miembros de la Sociedad Española de Enfermería Neurológica (Sedene) seleccionó las siete fotografías ganadoras del concurso en la categoría General, Instagram y la sección especial Brain Health.

Calidad técnica

Instantáneas que, tal y como indicaron los criterios establecidos por el jurado, fueron las que más destacaron por su calidad técnica, mérito artístico, originalidad y, sobre todo, porque son un fiel reflejo de la enfermería en España.

Para ambas categorías, las seis enfermeras serán premiadas con 1.000, 500 y 250 euros respectivamente. Por su parte, la enfermera ganadora de la sección especial Brain Health, enfocada en potenciar la enfermería neurológica y de Salud Mental, recibirá un premio de 500 euros.

Estos reconocimientos se entregarán próximamente en un acto institucional en la sede histórica del Consejo General de Enfermería, donde asistirán representantes de la institución junto con los premiados y sus familiares y amigos más cercanos.

"Las fotografías de esta edición reflejan el empeño e interés de las enfermeras en el ejercicio de su profesión, pues sin ser profesionales de la fotografía, la presentación de las imágenes logra su impacto. Buscan aquellos gestos tan cotidianos entre las tareas y actividades que realizan las enfermeras en su práctica profesional, y al captarlas con una cámara, adquieren otra dimensión más allá del cuidado.

Conexión enfermera y paciente

Este año, las fotografías enviadas se centraron en el día a día, en niños y mayores, en la conexión entre la enfermera y el paciente, en la superación o a veces en la despedida. Abrazos en un pasillo, detalles de un quirófano, amaneceres en habitaciones…

Las premiadas en la categoría General fueron ‘Imprescindibles’, de José Tomás Rojas (Granada); ‘Tras la ventana’, de Lola Madero Calmestra (Jaén); y ‘Pequeñas guerreras: cuidando con amor’, de Esther Arias Sánchez (Toledo).

Las premiadas en la categoría Instagram fueron ‘Las noches en la Urgencia’, de Mónica Soria Velasco (Madrid); ‘La calma’, de Rubén Cabezas Espadas (León); y ‘Peluches inclusivos’, de Alejandra Merino Galán (Madrid). La premiada en la sección especial Brain Health fue ‘El peso del ictus’, de Yolanda Centeno Alonso (A Coruña).