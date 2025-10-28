Eduardo Pastor: "Si no primamos que se invierta en nuevos fármacos tendremos un problema de salud"

El presidente de Cofares, Eduardo Pastor, ha intervenido en el Foro Colaboración Público-Privada en el Sector Sanitario, organizado por Libertad Digital y celebrado en el Instituto de la Ingeniería de España. Durante su intervención, ha subrayado la importancia de la red de farmacias y de la distribución farmacéutica como elemento vertebrador del Sistema Nacional de Salud y como socio estratégico de la administración pública.

Pastor ha comenzado recordando que la farmacia comunitaria es el punto de acceso más cercano al ciudadano, con más de 22 000 establecimientos repartidos por toda España, lo que garantiza la equidad territorial en el acceso a los tratamientos. "Todas las mañanas salen 2200 camionetas, independientemente de donde esté la farmacia, las furgonetas llegan", ha afirmado.

Asimismo, el presidente de Cofares ha insistido en que la colaboración público-privada es fundamental para que exista un buen funcionamiento. También ha destacado que el modelo español es un ejemplo de equilibrio entre control público, garantía de suministro y eficiencia operativa. Ha añadido que el trabajo conjunto entre la administración y la distribución permite anticipar desabastecimientos, reforzar la trazabilidad y mejorar la respuesta ante emergencias sanitarias.

"Más que desabastecimiento, hablaría de escasez"

Pastor ha señalado que "el medicamento no es un producto al uso que se pueda dar a oferta y demanda", asimismo, ha explicado que el medicamento en España es de las cosas más intervenidas y señala que el principal problema no es tanto el abastecimiento como la escasez. También ha explicado que Cofares se rige por tres normas básicas. La ley de cooperativas: todos los socios tienen derecho al acceso a medicamentos; la ley de garantías: todos los pacientes tienen derecho a ser suministrados y la ley de competencia: ofrece medicamentos a todo el mundo por igual. "Lo distribuimos equitativamente", ha asegurado.

La importancia de la innovación

En el marco del foro, Pastor ha defendido el papel de la innovación y lo sumamente necesario que es que España continúe invirtiendo en la investigación de la elaboración de nuevos fármacos. "Si no primamos para que se invierta en nuevos fármacos tendremos un problema de salud", ha afirmado.

Con esta intervención, Cofares ha reafirmado su compromiso con un modelo de colaboración estable, eficiente y orientado al ciudadano, alineado con los objetivos de sostenibilidad y equidad del Sistema Nacional de Salud.