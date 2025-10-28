Fátima Matute inaugura el Foro de Salud de Libertad Digital

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha sido la encargada de inaugurar el Foro Colaboración Público-Privada en el Sector Sanitario, celebrado en el Instituto de la Ingeniería de España y organizado por Libertad Digital. En su intervención ha defendido la importancia del modelo público-privado.

"Fue la Ley General del 86 dónde se empezaron a sentar estas bases de la colaboración público-privada y en ese momento creo que gobernaba un tal Felipe González", ha señalado Matute, que ha criticado que si "no conocemos la historia o no queremos informar a la gente, manipulamos la realidad".

Tambien ha destacado esta colaboración entre empresas públicas y privadas mencionando la época del Covid. "Nos enfrentábamos a algo que no sabíamos lo que era y la sanidad era una Sanidad en mayúsculas, era una sanidad pública y privada que trabajaba de la mano de forma coordinada" porque lo imponte en esa época era "salvar vidas".

Por otro lado, Matute también ha hablado sobre la asistencia médica en la Comunidad de Madrid. "Tenemos 35 hospitales más 460 centros de salud. En total son casi 4 millones de metros cuadrados de sitios donde atendemos a las personas". De esos 35 hay 5 hospitales que son concesionados. "En otras comunidades autónomas, que yo no veo que se critique, de 56 solo hay 8 que son públicos", ha explicado.

Además, Matute ha precisado que lo importante no es la gestión pública o privada, que lo verdaderamente importante es "ser eficientes". "Tenemos que ser capaces de continuar en esta transformación en la que ya estamos del paradigma de la Sanidad y solo compartiendo modelos de éxito de gestión podemos dar asistencia en equidad, de forma igualitaria y eficientando nuestros recursos".

Matute también ha precisado que aquellos que les critican por su modelo público-privado les señalan porque "no están acostumbrados ni a ser transparentes ni a que les auditen". La consejera también ha hecho mención a "este Gobierno de corrupción" donde la vicepresidenta segunda "nos dijo que iba a estar para rato". De igual manera, Matute ha preguntado: "¿Qué quieren? ¿Llevarnos a un modelo cubano-nicaragüense -ruso de una Sanidad que desde luego tiene grandes profesionales pero que es un absoluto desastre?".