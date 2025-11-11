El brote de sarampión en Canarias se extiende: ya son 21 los casos confirmados en La Palma y Gran Canaria

La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud ha elevado hoy el número de casos confirmados asociados al brote de sarampión notificado el pasado 20 de octubre con origen en La Palma. Las intensas labores de análisis, seguimiento y rastreo realizados por Salud Pública de las islas han confirmado los nuevos casos hasta un total de 21. De momento todos los afectados presentan sintomatología leve y cursan la enfermedad sin incidencias.

Los siete nuevos casos corresponden a cinco personas adultas en La Palma y dos en Gran Canaria. Desde que Salud Pública tuvo conocimiento de los primeros casos se activaron todos los protocolos de control de los contactos para intentar frenar la propagación de la enfermedad. En este sentido, se ha confirmado que se siguen haciendo los seguimientos oportunos a las personas que han tenido contacto con los casos confirmados.

La vacunación es importante

Cabe señalar que esta situación no es nueva en las islas porque durante el año 2024, en Canarias se notificaron siete casos de sarampión, de los que cinco eran importados y dos de ellos de origen desconocido. Hasta este nuevo brote, en 2025 tan solo se habían registrado en las islas dos casos, uno importado y otro desconocido.

Sanidad de Canarias insiste en la necesidad de completar la pauta de vacunación contra el sarampión porque es crucial para la inmunización personal y para proteger a quienes, por motivos de salud, no pueden ser vacunados, evitando así la propagación de la enfermedad.