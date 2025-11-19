Lo que debes hacer si has consumido embutidos con listeria de Aldi o Dia

La preocupación entre los consumidores ha aumentado después de que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ampliase la alerta alimentaria por la presencia de Listeria monocytogenes en varios embutidos distribuidos por Aldi y Dia. Por el momento, no se ha comunicado si existen afectados, pero la información oficial de AESAN sí detalla qué se debe hacer en caso de haber comprado o consumido estos productos.

AESAN señala que "se ha tenido conocimiento de la distribución" de al menos ocho productos cárnicos (embutidos loncheados y refrigerados) elaborados por el mismo fabricante y vendidos bajo las marcas Nuestra Alacena (Dia), Serrano y La tabla (Aldi). También añade que "estos productos están siendo retirados de los canales de comercialización".

La agencia precisa que la distribución ha alcanzado a Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid, País Vasco y Comunidad Valenciana, aunque advierte de que "no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas".

Productos en casa

La recomendación al consumidor se formula de manera directa. AESAN señala que "se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos incluidos en esta alerta se abstengan de consumirlos". La indicación afecta a todos los lotes incluidos en la comunicación oficial y es especialmente importante tratándose de alimentos listos para consumir, que no requieren cocinado previo.

Si ya los has comido

Quien haya ingerido alguno de los embutidos retirados debe permanecer atento a posibles señales de infección. La agencia precisa que "en el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se recomienda acudir a un centro de salud". Aunque la listeriosis suele manifestarse de forma leve en la población general, la valoración médica resulta esencial si aparecen síntomas tras la ingesta.

La advertencia es especialmente relevante para mujeres embarazadas. AESAN recuerda que "en el caso de estar embarazada, se recomienda consultar las recomendaciones de consumo durante el embarazo realizadas por la AESAN relativas a prácticas de higiene alimentaria importantes para las mujeres gestantes, así como una relación de los alimentos que se deben evitar durante el embarazo por estar asociados a determinados peligros biológicos (entre los que destaca Listeria monocytogenes)".

Evitar la contaminación

Más allá de la retirada de los productos, el organismo insiste en que "se recuerda la importancia de extremar las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada con otros productos". Esto supone limpiar en profundidad utensilios y superficies que hayan podido entrar en contacto con los embutidos afectados y lavarse bien las manos tras manipularlos.

AESAN confirma que toda la información ha sido remitida "a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización". Hasta que esa retirada sea completa, el mensaje sigue siendo el mismo: revisar los lotes, desechar los artículos incluidos en la alerta y acudir al centro sanitario si aparecen síntomas después de su consumo.