El Gobierno de Aragón aprueba medidas urgentes para prevenir la entrada de la peste porcina africana en la Comunidad

El Gobierno de Aragón ha celebrado hoy un Consejo de Gobierno extraordinario para aprobar el Decreto-ley de prevención y lucha contra la Peste Porcina Africana (PPA) en jabalí en Aragón, activando una respuesta inmediata frente al foco detectado recientemente en Cataluña.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Javier Rincón, ha destacado que "desde el mismo momento en que conocimos el foco de PPA en Cataluña, el pasado viernes 28 de noviembre, el Gobierno de Aragón ha actuado con rapidez, contundencia y coordinación total". Rincón ha subrayado que, actualmente, no hay ningún caso de PPA en Aragón, ni en fauna silvestre ni en explotaciones ganaderas, y que el objetivo prioritario es prevenir su entrada en el territorio aragonés.

"Nos encontramos en un escenario de alerta y prevención, y nuestra prioridad ahora mismo es evitar que la enfermedad llegue a Aragón. Por ello hemos aprobado un decreto-ley que refuerza todas las medidas posibles para proteger a nuestro sector porcino y al medio rural", ha explicado el consejero.

Medidas concretas del Decreto-ley

El Decreto-ley aprobado hoy establece medidas urgentes y concretas en cuatro ámbitos principales:

Vigilancia y control sanitario, reforzando la bioseguridad en las explotaciones y la monitorización de la fauna silvestre.

Medidas específicas en materia de caza, orientadas a controlar la población de jabalí.

Subvenciones de 30 euros por jabalí abatido , incentivando a los titulares de cotos y a los cazadores para una gestión eficaz de la cabaña.

Campañas informativas para concienciar de la necesidad de desinfección, higiene y concienciación sobre la enfermedad.

Entre las acciones más destacadas, el consejero ha señalado que "hemos autorizado excepcionalmente el uso de visores térmicos, promovemos la captura en vivo mediante cercados tipo NASA e incrementamos la presión cinegética sobre el jabalí en el territorio." Rincón ha añadido que "estas medidas combinadas nos permiten actuar de forma rápida y efectiva para proteger de la PPA".

El Gobierno autonómico agradece especialmente la colaboración de la Federación Aragonesa de Caza, que ha trabajado y asesorado desde el primer momento junto a la Administración para definir criterios y medidas operativas, además de un plan concreto para incentivar la caza de los animales.

Refuerzo técnico y medidas preventivas

Agricultura refuerza su capacidad técnica con la contratación de veterinarios a través de SARGA, que se suman a los cuatro veterinarios del Departamento para supervisar las 4.217 explotaciones ganaderas de Aragón, asesorar a los profesionales y reforzar las medidas de bioseguridad.

Además, se ha adquirido material especializado por valor de aproximadamente 100.000 euros, incluyendo bolsas y contenedores para cadáveres de animales, monos, guantes y demás equipos de protección profesional.

Asimismo, se han activado campañas de comunicación dirigidas a ciudadanos y visitantes, con especial atención a la desinfección de vehículos, calzado y material, así como a protocolos ante el hallazgo de animales muertos en la montaña. Según Rincón, "la prevención también pasa por informar y sensibilizar a toda la ciudadanía. Cada gesto cuenta para proteger nuestro territorio".

Coordinación con el Gobierno central

El consejero Rincón, junto con el titular de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, ha solicitado formalmente al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y a la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, la convocatoria urgente de una Conferencia Sectorial conjunta para coordinar una estrategia nacional frente a la PPA. "Es fundamental que la coordinación no sea solo una declaración de intenciones, sino un plan real que permita a todas las comunidades autónomas trabajar juntas y con eficacia", ha subrayado el consejero.

Aragón participará en la reunión del Consejo Consultivo de Política Pesquera y Agrícola para Asuntos Comunitarios, convocada previamente al foco detectado en Cataluña y que se celebrará esta tarde. Sin embargo, Rincón ha insistido en que "la situación exige un encuentro monográfico y urgente para abordar específicamente la PPA, porque es una prioridad máxima para nuestra Comunidad y para el sector porcino nacional".