Mónica García dice ahora que consultará con los sindicatos la retirada del Estatuto Marco: "Sería una pena"

La ministra de Sanidad, Mónica García, consultará la semana próxima con los sindicatos si retira el borrador del Estatuto Marco, tal y como le han exigido las comunidades del PP. Así lo ha asegurado García en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que los consejeros del PP le han pedido que retire el texto que rechazan unánimemente la profesión médica, pero que ella, ha garantizado, va a seguir defendiendo "a capa y espada".

"Sería una pena" retirarlo, ha dicho la ministra, que en todo caso ha reconocido que el Ministerio no puede decidir solo y por eso someterá el lunes la petición del PP a los sindicatos, en la reunión sobre el estatuto marco que tienen prevista para desencallar la situación.

Las autonomías gobernadas por los populares han exigido a la ministra que retire el estatuto marco "de la vergüenza", que ha puesto todo el sistema sanitario y a sus profesionales "patas arriba" y "haga las cosas bien", en palabras de la consejera madrileña, Fátima Matute.

Matute ha hecho estas afirmaciones antes de participar en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en nombre de todas las comunidades del PP, si bien ha asegurado que la exigencia de que el Ministerio recule con su borrador es un sentir de todos los consejeros, "independientemente del color político".

De hecho, el consejero de Salud del Gobierno vasco, Alberto Martínez, ha reclamado a García un "cambio de actitud" ante la huelga médica y la falta de profesionales. En concreto, le ha exigido "responsabilidad y compromiso" para una "solución inmediata" que "alivie la presión" que soportan tanto los profesionales como los pacientes.

La huelga en Madrid, en cifras

En Madrid, en concreto, los cuatro días de huelga han suspendido 22.000 consultas, 1.500 cirugías y 3.000 pruebas, según señalan fuentes de la Consejería. Matute ha defendido los derechos de sus compañeros médicos y que van a recordar a Mónica García como una "traidora" y como "una cobarde" por este "estatuto marco de la vergüenza".

En su opinión, la reforma de la ley se ha tratado "mal" desde el Ministerio, por lo que le ha emplazado a empezar a hacer "las cosas bien, que empiece a hablar con las comunidades, con los técnicos, que haga un diagnóstico de cómo está el Sistema Nacional de Salud antes de empezar a hacer nada". También le ha urgido a dialogar con los ministerios de Función Pública, Hacienda y Educación para mejorar ese texto.

Matute diagnostica a Mónica García "madriditis aguada"

"Lo único que tiene en la boca es la Comunidad de Madrid, Ayuso y privadas, y eso me parece lamentable, porque eso hace que se aparte de su verdadero papel, que es la gestión de todo el Sistema Nacional de Salud", ha denunciado la consejera.

Así, ha acusado a la ministra de tener "madriditis aguada", y eso se percibe en "el fracaso" del Estatuto Marco, de la ley del medicamento, de la ley de las listas de espera, en los planes formativos, en la carencia de profesionales sanitarios, que "encima ahora todos en huelga y el sistema sanitario patas arriba".

Y ello es porque a Mónica García "solo se ocupa de la Comunidad de Madrid", lo cual se traduce "en que estemos absolutamente ausentes de un líder que se encargue el mayor tesoro que tenemos, que es nuestro Sistema Nacional de salud".

Reprobación a Mónica García en el Senado

Por otra parte, el PP ha registrado una proposición no de ley en el Congreso en la que reclama la comparecencia parlamentaria de la ministra "para que dé explicaciones sobre el caos provocado" y explica que pedirá la retirada del estatuto marco que se negocia también a través de mociones en ayuntamientos y comunidades autónomas.

Además, solicita al Gobierno que convoque el Foro Marco para el Diálogo Social para abordar una nueva propuesta de renovación del estatuto marco que reúna un "consenso real" tanto de profesionales sanitarios como de las comunidades. Y ha anunciado la reprobación de la ministra de Sanidad en el Senado el próximo martes, 16 de diciembre, ante su "manifiesta incompetencia" y "falta de diálogo".

Mientras, la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha mostrado su satisfacción por el "abrumador" seguimiento a nivel nacional de los cuatro días de huelga contra el borrador del Estatuto Marco, a pesar de los servicios mínimo "abusivos", señalando que las cifras de seguimiento se han situado entre el 80 y 90 por ciento en todo el territorio, lo que demuestra tanto el "éxito" de la convocatoria como el "rechazo unánime" de la profesión al proyecto de norma ministerial.