Cardiva presenta una innovadora solución para el tratamiento de heridas crónicas y úlceras complejas

Con el título "La solución en un minuto para heridas difíciles" la Fundación IDIS ha celebrado otra edición de su Comité de Innovación que, en esta ocasión, ha contado con la participación de Albert Sanjuán, director de Cirugía Cardíaca, Vascular y Endovascular de Cardiva; Marc Clapera, Chief Commercial Officer, DEB-X Medical; el doctor Esaú Martínez Ruiz, Cirujano Vascular y Jefe del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular de HM Nou Delfos, HM Sant Jordi y Consorci Sanitari del Maresme – Hospital Universitari de Mataró; y Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS, encargada de dar la bienvenida a la sesión. Durante el encuentro, la compañía presentó una innovadora solución para el tratamiento rápido y eficaz de las heridas crónicas y úlceras complejas.

Albert Sanjuán compartió en la sesión el propósito de Cardiva, que se centra en introducir innovaciones que mejoren la atención al paciente y la eficiencia clínica, y que Debrichem, novedad en el portafolio de la compañía que ha sido desarrollada por DEBx Medical, es un claro ejemplo de cómo la innovación puede transformar la práctica médica.

Este desecante clínico de aplicación única, según se explicó en la sesión, actúa en tan solo sesenta segundos, eliminando el biofilm, la infección y el tejido desvitalizado sin dañar la piel sana, y permitiendo una curación más rápida y con menor consumo de recursos hospitalarios.

Marc Clapera se ocupó de explicar el origen y el alcance de la tecnología, señalando que cuenta con marcado CE desde 2022 y que ya se utiliza en hospitales de toda Europa, Oriente Medio y Latinoamérica.

Señaló que la infección del tejido y el biofilm, presente en más del 80% de las heridas crónicas, son las principales causas que impiden la cicatrización de este tipo de heridas, prolongando la estancia hospitalaria y aumentando los costes sanitarios. Y añadió que con esta solución los hospitales reducen la necesidad de quirófano, el uso de antibióticos y la ocupación de camas, por lo que se trata de una herramienta eficaz, segura y sencilla que ofrece un gran valor clínico y económico.

El doctor Esaú Martínez Ruiz aportó en el encuentro el punto de vista de la práctica clínica, compartiendo su experiencia con esta tecnología en pacientes con úlceras complejas. El doctor explicó que el manejo de estas lesiones requiere un abordaje integral que combine revascularización, control de la infección y desbridamiento eficaz.

Subrayó que, pese a que el desbridamiento quirúrgico sigue siendo el gold standard, es costoso y depende de recursos limitados. Por ello, esta solución ofrece una alternativa ambulatoria, rápida y muy efectiva frente al biofilm, pues en un minuto se consigue una herida completamente limpia, preparada para continuar con apósitos avanzados o terapias de presión negativa.