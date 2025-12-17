Las guardias y los sueldos de los médicos, los peores de Europa: "En Portugal se paga el doble"

En el desayuno informativo ‘Mónica García, el modelo socialista de Sanidad’, organizado por Libertad Digital, Miguel Lázaro, médico y presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, Ana Hernández, doctora en química orgánica, especializada en química médica y biología, Ignacio Balboa, cirujano cardiaco y divulgador médico, han analizado las principales cuestiones que preocupan al sector sanitario y que ponen en la diana a Mónica García, la ministra de Sanidad.

Una de las principales reclamaciones del sector sanitario al Gobierno de Pedro Sánchez y a la ministra de Sanidad, Mónica García, es la mejora de las condiciones laborales y una subida salarial que incluya una retribución adecuada de las guardias. Estas demandas han sido uno de los principales motivos de la huelga convocada contra la ministra, en protesta por las malas condiciones en las que desarrollan su labor los médicos.

Según ha criticado Ana Hernández, "un MIR está cobrando en torno a 1300 o 1400 al mes y en el último año unos 2200. Están trabajando unas 48 horas semanales y le estamos pagando solo unos 1.800 después de haber estudiado diez años". Y es que, los médicos están trabajando muchas horas mientras que cobran poco teniendo en cuenta la formación que tienen, la responsabilidad y que salvan vidas, como en la pandemia de la COVID.

Por su parte, Ignacio Balboa ha incidido en la "discriminación" del salario base y ha recordado cómo el pago de la hora de la guardia está por debajo de 25 euros, mientras que en Portugal se paga el doble". Según ha detallado Balboa, en Portugal consideran que el horario de guardia son horas extra.

Y ha puesto un ejemplo de lo sufridas que son las guardias: "Imagínate un cirujano que no puede sentarse… el riesgo del paciente es muy alto porque los médicos no son robots. Estamos en la cola de sanidad", ha criticado Balboa.

Ana Hernández ha señalado que uno de los principales problemas del sistema es la mala gestión, tanto profesional como económica. Como ejemplo, ha denunciado que en provincias como Guadalajara, en lugar de derivar a los pacientes a Madrid, se les traslada en ambulancia hasta Ciudad Real, a más de 300 kilómetros entre ida y vuelta, con el consiguiente coste y desgaste de recursos. Una práctica que, a su juicio, refleja graves fallos de planificación y gestión sanitaria, una carencia estructural que atribuye al Gobierno de Pedro Sánchez.