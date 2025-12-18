El ibuprofeno, uno de los analgésicos más utilizados en casos de dolor leve o moderado, no es el fármaco más adecuado durante un tratamiento de ortodoncia, especialmente en adolescentes. Así lo explican profesionales farmacéuticos que advierten de que sus efectos antiinflamatorios pueden interferir en el proceso natural de movimiento dental, clave para que los brackets cumplan su función.

El movimiento dental requiere una respuesta inflamatoria controlada

Durante un tratamiento ortodóncico, los dientes se mueven gracias a una respuesta inflamatoria en las estructuras que los rodean, particularmente el ligamento periodontal. Este proceso facilita la remodelación ósea necesaria para reposicionar las piezas dentales.

Los antiinflamatorios como el ibuprofeno pueden reducir esta respuesta, lo que ralentizaría el tratamiento. Tal y como explica la farmacéutica gallega Claudia L. Vega en un vídeo divulgativo compartido en su cuenta profesional de Instagram, en algunos casos podría incluso alargarse la duración del tratamiento hasta medio año más. Aunque matiza que cada caso debe consultarse con el ortodoncista, sí recomienda evitar el uso sistemático de ibuprofeno para el dolor asociado a la ortodoncia.

El paracetamol, una opción más adecuada

A diferencia del ibuprofeno, el paracetamol no actúa como antiinflamatorio, por lo que no afecta a los mecanismos biológicos que permiten el movimiento de los dientes. Por este motivo, es la alternativa que recomiendan los profesionales sanitarios cuando hay que aliviar molestias tras un ajuste dental o la colocación del aparato.

En todo caso, la automedicación está desaconsejada, y siempre se debe informar al ortodoncista si el paciente ha tomado algún fármaco, incluso si ha sido por iniciativa propia. Desde el ámbito farmacéutico insisten en la necesidad de actuar con coordinación entre odontólogos y farmacias para evitar efectos adversos en tratamientos prolongados.

Reacciones en redes sociales: entre el apoyo y el matiz profesional

El vídeo de Claudia Vega ha generado una amplia respuesta en redes, con comentarios que combinan agradecimiento, humor y también aclaraciones técnicas. Algunos profesionales sanitarios, como el usuario dr.carlos.leon, se mostraron de acuerdo con la explicación: "Soy dentista y lo has explicado de maravilla. Enhorabuena".

Otros comentarios aportan matices técnicos, como el de rosita_de_jerico_, quien precisa: "No se produce inflamación de encías, sino del ligamento periodontal, que el paciente no percibe. Ese es el motivo por el que se prefiere paracetamol". También manuelromanjimenez apunta que "el impacto del ibuprofeno depende de la dosis, duración y vía de administración. El uso puntual no debería interferir significativamente en el tratamiento".

Además del debate técnico, los seguidores también han mostrado su aprecio a la labor divulgativa de la farmacéutica. "Sois las mejores", "Gracias por informar así", "Así da gusto aprender", son algunos de los mensajes recogidos. En tono humorístico, varios usuarios comentaron el hecho de que en los vídeos los pacientes se marchan sin pagar: "Lo mejor de esta farmacia es que no te cobran", "Dónde está esta farmacia, que voy" o "Muy buena y además sin ánimo de lucro".