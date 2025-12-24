MejoresDoctors cierra 2025 con un listado de 800 médicos y cirujanos de referencia en España

La edición 2025 de 'MejoresDoctors.com', el compendio de referencia de los médicos y cirujanos que ejercen en España, se actualiza con nuevas incorporaciones de facultativos, alcanzando los 800 profesionales en 33 especialidades médicas.

Esta lista seguirá creciendo de manera continuada, añadiendo nuevos facultativos, todos ellos líderes en sus respectivas áreas de actividad sanitaria, así como nuevas especialidades y subespecialidades, indicaron desde 'MejoresDoctors.com'.

Este compendio recoge un listado de profesionales referentes en sus respectivas disciplinas médico-quirúrgicas que ejercen en centros hospitalarios españoles. Los profesionales han sido seleccionados bajo la máxima independencia y total confidencialidad, señalaron desde la plataforma, lo que permite al compendio de 'MejoresDoctors.com' no estar sometido a "interferencias comerciales ni a presiones sectoriales".

Actualmente, las 33 disciplinas incluidas en MejoresDoctors son: Alergología, Angiología y Cirugía Vascular, Antiaging, Cardiología, Cirugía Cardíaca, Cirugía General y del Aparato Digestivo, Cirugía Oral y Maxilofacial, Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, Cirugía Torácica, Dermatología, Fertilidad y Reproducción Asistida, Endocrinología y Nutrición, Ginecología y Obstetricia, Hematología y Hemoterapia, Inmunología, Medicina Interna, Medicina de la Educación Física y el Deporte, Medicina Física y Rehabilitación, Medicina Preventiva y Salud Pública, Nefrología, Neumología, Neurocirugía, Neurología, Oftalmología, Oncología Médica, Oncología Radioterápica, Otorrinolaringología, Pediatría, Psiquiatría, Reumatología, Tricología, Traumatología y Cirugía Ortopédica y Urología.

Como parte del objetivo de acercar los mejores especialistas a los pacientes que así lo requieren, durante el último semestre de 2024 vio la luz MillorsMetges, la lista homóloga de MejoresDoctors en Cataluña y que reúne a los especialistas de referencia de esta comunidad autónoma, y que también ejercen su profesión tanto en la sanidad pública como privada. En la actualidad este compendio ya cuenta con más de 270 médicos de más de 30 especialidades.

A lo largo del próximo año 2026, tanto MejoresDoctors como MillorsMetges, incorporarán especialidades médicas necesarias para el paciente, así como facultativos destacados de las diferentes disciplinas de la medicina que ya están recogidas en ambas webs.

Independencia

MejoresDoctors es "el primer y único" compendio de los mejores médicos y cirujanos que ejercen en España, "referentes en su especialidad; definido desde la máxima independencia, cualificado por una exigente metodología propia y verificado por criterios cualitativos", señalaron desde la plataforma. Su propósito es "ofrecer a los pacientes la guía más completa, detallada y verificada para conocer en profundidad a los mejores profesionales sanitarios en prevención, diagnóstico y tratamiento, con el fin de asegurar la mejor referencia médica en momentos decisivos de la vida".

Uno de los distintivos de MejoresDoctors es que no está sometido a interferencias publicitarias de ningún tipo ni contempla patrocinios de actos, indicaron. No admite publicidad en ninguna forma ni presiones sectoriales. La selección de facultativos se basa únicamente en la trayectoria, prestigio, méritos y recomendaciones 'doctor-to-doctor', así como en testimonios de pacientes verificados y contrastables.

Además, la plataforma cuenta con información de valor añadido para el paciente, como artículos médicos, destacaron desde MejoresDoctors. Los propios sanitarios pueden proponer también a través del sitio web sus tribunas o casos de éxito en beneficio de las personas que busquen información de su interés.