Cómo conservar y congelar correctamente las sobras de las comidas navideñas

La Dirección General de Salud Pública, dependiente de la Consejería de Salud de Baleares, ha emitido una serie de pautas para el manejo de los excedentes culinarios típicos de estas fechas. El objetivo es garantizar la seguridad alimentaria y prevenir cualquier riesgo para la salud derivado de una mala conservación.

Entre las directrices principales, las autoridades sanitarias aconsejan almacenar los alimentos en recipientes limpios, optando por la nevera si se consumirán de inmediato o el congelador para un uso posterior. Resulta crucial no dejar los platos cocinados a temperatura ambiente más de dos horas.

Asimismo, se recomienda dividir el contenido en raciones pequeñas, lo que facilita su posterior consumo y evita recalentamientos innecesarios. En cuanto a los productos frescos, como carne o pescado, deben mantenerse separados y ubicarse en la parte inferior del frigorífico.

Respecto al proceso de congelación, este debe realizarse a una temperatura de -18ºC. Es necesario identificar los envases con el nombre y la fecha, evitando sobrecargar el electrodoméstico para que el aire circule. Finalmente, la presencia de cristales de hielo o bloques endurecidos puede indicar la rotura de la cadena de frío, comprometiendo la seguridad del producto.