Paso de gigante contra el Crohn: un análisis detecta la enfermedad años antes de sufrirla

Un equipo de científicos ha dado un paso de gigante en la lucha contra una de las afecciones digestivas más complejas. Investigadores de Sinai Health han descubierto que un análisis de sangre puede predecir la enfermedad de Crohn años antes de que se manifiesten los primeros síntomas. El estudio, publicado en la revista Clinical Gastroenterology and Hepatology, abre un nuevo horizonte hacia el diagnóstico temprano y la posible prevención.

Esta patología inflamatoria crónica del tracto gastrointestinal afecta severamente la calidad de vida de los pacientes, causando dolor, fatiga y problemas digestivos persistentes. Las cifras son preocupantes: su incidencia en niños se ha duplicado desde 1995. Según las estimaciones de las organizaciones sanitarias, cientos de miles de personas vivirán con enfermedad inflamatoria intestinal (EII) en la próxima década.

La clave del hallazgo reside en medir la respuesta inmunitaria frente a la flagelina, una proteína presente en las bacterias intestinales. El equipo liderado por el doctor Ken Croitoru, del Instituto de Investigación Lunenfeld-Tanenbaum, ha constatado que esta respuesta se eleva mucho antes de que la enfermedad se desarrolle, gracias a la colaboración de especialistas como los doctores Richard Wu y Sun-Ho Lee.

Los resultados sugieren que la interacción entre las bacterias del intestino y el sistema inmunológico es un paso crítico. La presencia de anticuerpos contra la flagelina con tanta antelación indica que esta reacción no es una consecuencia, sino que podría contribuir a desencadenar la enfermedad.

El estudio se enmarca en el Proyecto GEM (Genético, Ambiental y Microbiano), una cohorte global que analiza a más de 5.000 familiares sanos de pacientes. La investigación confirmó que la respuesta a la flagelina se asocia con inflamación y disfunción de la barrera intestinal, abriendo la puerta al diseño de futuras vacunas para individuos de alto riesgo.