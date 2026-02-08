La receta del Dr. Leyes para una vejez sana: "A partir de la cuarta o quinta década de vida hay que hacer pesas"

A menudo asociamos el nombre del doctor Manuel Leyes con las grandes intervenciones a estrellas del Real Madrid o campeones olímpicos, pero su mensaje en Claves Personales ha ido dirigido al ciudadano de a pie. En una conversación con Juan Pablo Polvorinos ha sido tajante sobre cómo debemos cuidar nuestro cuerpo al envejecer.

El error de limitarse a caminar

Contra la creencia popular de que caminar es el ejercicio definitivo para la madurez, Leyes defiende que el músculo es el verdadero seguro de vida para nuestras articulaciones. "A partir de la cuarta o quinta década de vida hay que hacer pesas", ha recomendado con firmeza. El doctor sostiene que mantener una masa muscular potente es lo único que garantiza que el esqueleto se mantenga estable y que las rodillas y caderas no se degraden prematuramente. "El músculo es un órgano que hay que cuidar", subraya, situándolo como la prioridad absoluta por encima del cardio ligero.

Leyes también ha querido lanzar una advertencia a los llamados "deportistas de fin de semana". El cirujano ve a diario cómo las urgencias se llenan de pacientes con roturas de tendón de Aquiles o de menisco tras un partido de pádel o fútbol sin preparación previa. "El deporte es salud, pero hay deportes que pueden ser nocivos si uno no está preparado". Para el doctor, someter a un cuerpo sedentario a esfuerzos explosivos es una temeridad que suele acabar en su mesa de operaciones.

La mentalidad del paciente: de la élite al amateur

El traumatólogo destaca que, aunque opera a los mejores del mundo, el principio de salud es el mismo para todos: la disciplina. Explica que deportistas como Luka Modric o Carolina Marín son referentes no solo por su talento, sino por su capacidad de trabajo. Para el paciente común, el consejo es similar: no esperar a que aparezca el dolor para actuar. La prevención, mediante el ejercicio de fuerza y el respeto a la biología del cuerpo, es la única forma de evitar el deterioro que el doctor ve a diario en su consulta.