"Si pica, es que está sanando": la verdad científica tras la sabiduría popular

Pocas sensaciones son tan universales y desesperantes como el picor de una herida cuando parece que ya está mejorando. Justo cuando la costra se endurece y el corte empieza a cerrarse, aparece ese cosquilleo profundo, casi eléctrico, que invita a rascarse sin piedad. La sabiduría popular lo resume en una frase: "si pica, es que está sanando". Y aunque tiene parte de razón, la explicación científica es mucho más compleja y fascinante.

El picor —o prurito— es una señal biológica. No aparece por casualidad: es la consecuencia directa del proceso de reparación que el cuerpo activa tras una lesión. Bajo la superficie de la piel, se desencadena una auténtica "zona de obras" celular en la que participan el sistema inmunológico, los vasos sanguíneos y las terminaciones nerviosas.

La histamina: la gran protagonista

Cuando se produce una herida, el organismo inicia una respuesta inflamatoria controlada. En ese contexto, unas células del sistema inmunitario llamadas mastocitos liberan histamina, una molécula muy conocida por su papel en las alergias.

Su función es clave: dilata los vasos sanguíneos para que lleguen más nutrientes, oxígeno y células defensivas a la zona dañada. También facilita la limpieza de restos celulares y microorganismos. Sin embargo, tiene un efecto secundario poco agradable: activa los receptores nerviosos responsables del picor.

La histamina estimula fibras nerviosas específicas de la piel que envían señales al cerebro interpretadas como necesidad de rascarse. Es el mismo mecanismo que se activa cuando nos pica una picadura de mosquito, aunque en el caso de una herida la liberación puede mantenerse durante días.

Una piel que se estira y nervios que despiertan

No todo es química. También hay un componente mecánico. Durante la fase de proliferación —que comienza unos días después de la lesión— los fibroblastos producen colágeno y nuevo tejido. Los bordes de la herida se contraen para cerrarse, generando tensión en la piel.

Esa presión estimula terminaciones nerviosas que pueden estar especialmente sensibles, sobre todo si la lesión fue profunda. En algunos casos, los propios nervios dañados están regenerándose, lo que provoca sensaciones extrañas como hormigueo, ardor o picazón intensa.

Además, conforme la herida se seca y se forma la costra, la piel pierde hidratación y elasticidad. La sequedad aumenta la sensación de tirantez y, con ella, el picor.

¿Por qué rascarse empeora todo?

Aunque rascarse produce un alivio momentáneo —porque el leve dolor distrae al cerebro de la señal de picor— en realidad puede sabotear el proceso de cicatrización.

Primero, porque el tejido nuevo es extremadamente frágil. Un rascado intenso puede reabrir la herida y obligar al cuerpo a empezar de nuevo. Segundo, porque las uñas acumulan bacterias que pueden introducirse bajo la costra y provocar una infección. Y tercero, porque la inflamación repetida favorece cicatrices más visibles o incluso queloides en personas predispuestas.

Cómo aliviar el picor sin dañar la herida

La clave es reducir la irritación sin interferir en la reparación natural. Mantener la zona hidratada, una vez que esté cerrada, ayuda a disminuir la sequedad y la tirantez. Aplicar frío local durante unos minutos puede "adormecer" temporalmente las terminaciones nerviosas.

También es recomendable usar ropa holgada que evite el roce y optar por productos sin perfumes ni alcohol. En heridas recientes, seguir las pautas médicas sobre limpieza y cambio de apósitos es fundamental para evitar complicaciones.

Cuándo puede ser una señal de alerta

En la mayoría de los casos, el picor es una parte normal del proceso. Sin embargo, hay señales que no deben ignorarse: aumento progresivo del enrojecimiento, calor en la zona, hinchazón intensa, presencia de pus, mal olor o fiebre.

Si la picazón empeora con los días en lugar de disminuir, o si la herida no muestra signos claros de cierre tras dos semanas, conviene consultar con un profesional de la salud.

La próxima vez que sientas ese impulso casi irresistible de rascarte, recuerda que bajo tu piel hay un ejército celular trabajando para reconstruir lo que se dañó. Esa molestia, aunque incómoda, es muchas veces la prueba de que el cuerpo está haciendo bien su trabajo.