El reto humano en el sector sanitario

La Fundación IDIS ha celebrado su primer Comité de Innovación de 2024, en esta ocasión con la colaboración de Accenture y con el título El profesional sanitario 4.0: talento, IA y sostenibilidad del sistema, en el que se ha abordado el gran reto humano en el sistema sanitario y cómo se puede anticipar la demanda de profesionales sanitarios y otras necesidades que se presenten, así como nuevas formas de gestión de talento.

En el evento online han participado Luisa Bautista Gómez, socia responsable del sector Salud de Accenture en España; Patricia López de Echazarreta, senior manager responsable de los proyectos de talento en sanidad para Accenture en España; y Mercedes Fernández, gerente de proyectos de data e IA en sanidad para Accenture en España.

Durante la sesión, las profesionales de Accenture subrayaron la relevancia del reto humano que enfrenta el sistema sanitario, encontrándonos ante un cambio de paradigma en cuanto al profesional sanitario. Reaccionar ya no es una opción para los departamentos de talento, y cada vez es más crítico que estén conectados con el negocio asistencial y que sean capaces de anticipar la demanda y necesidades de estos profesionales en el futuro. Señalaron, en esta línea, la necesidad de trabajar en la dificultad actual para cubrir vacantes críticas.

En este sentido, indicaron, ya se cuenta con un activo valioso del sistema sanitario: los datos de los profesionales (trayectoria, experiencia, evaluaciones), y la oportunidad de ser conectados con el dato asistencial.

Durante la sesión, la compañía presentó su enfoque AccuraTalent, una capacidad que actúa como la base sobre la que construir un modelo anticipativo de gestión de talento. Con ella, se obtiene la visión completa del profesional sanitario, creando un nodo de conocimiento del talento al permitir al trabajador incorporar información verificada, lo que le facilita crear un currículum basado en evidencias reales.

Esto hace posible recomendar posiciones que encajen con cada profesional y con las necesidades de la organización, generar redes profesionales, redes de colaboración, o, por ejemplo, estimar las demandas de un perfil de profesional sanitario en función de la previsión de evolución de determinadas enfermedades en los próximos años, generando un modelo de optimización que busca reducir el hueco y saber el número óptimo de médicos por especialidad.

La solución, tal y como indicaron, no tiene por qué limitarse al área de recursos humanos, pudiendo ser relevante para otros entornos, poniendo como ejemplo a la alta dirección a modo de planificación asistencial. Además, no se reduce a los trabajadores de la entidad en cuestión, sino que también sirve para potenciales candidatos a posiciones abiertas en la compañía.

Ángel de Benito, director de Operaciones de la Fundación IDIS, agradeció en el cierre de la sesión la participación de los ponentes en esta sesión, resaltando además la utilidad de este tipo de plataformas para la organización y desarrollo del talento.

Sobre IDIS

La Fundación IDIS es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo poner en valor la aportación de la sanidad privada a la sanidad de nuestro país y promover la mejora de la salud de todos los españoles. Para ello, fomenta y desarrolla todas las iniciativas que desde la sanidad privada estén encaminadas a la consecución de un óptimo nivel asistencial y sanitario de todos los sectores de la población.

En la actualidad su Patronato está integrado por 39 grupos implicados en la sanidad privada de nuestro país: ACES (Asociación Catalana de Entidades de Salud), AEGON, Analiza, Asisa, Axa, Ballesol, Caser, Cigna Healthcare, Clariane, Clínica Universidad de Navarra, Divina Seguros, DKV, DomusVi, DONTE GROUP, Emeis, Farmaindustria, FENIN, Grupo Hospitalario Recoletas, Grupo VIVO, Hospitales Católicos de Madrid, HM Hospitales, Hospital Perpetuo Socorro, Hospitales Universitarios San Roque, Hospiten, IMED Hospitales, MAPFRE, Nueva Mutua Sanitaria, Occident, Orden Hospitalaria San Juan de Dios, Quirónsalud, Ribera Salud, SAMU Corporación, Sanitas, SegurCaixa Adeslas, Teladoc Health, Unilabs, Valdeluz, Viamed y Vithas.