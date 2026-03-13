La Universidad de Granada confirma que el flúor de la pasta de dientes no es tóxico

Una investigación de la Universidad de Granada desmiente bulos al certificar que el flúor de la pasta de dientes no es tóxico ni causa daño cerebral.

Es la principal conclusión que se extrae de un estudio realizado por la investigadora de la Facultad de Odontología de la universidad granadina, Inmaculada Cabello Malagón, quien ha acabado así con algunos de los mitos al respecto, mitos que corren por las redes sociales donde se asegura que el flúor es tóxico, es capaz de provocar daños cerebrales y puede afectar a la glándula tiroides.

Nada más lejos de la realidad. Según este estudio, "estas afirmaciones son falsas" dado que este material "está presente en la pasta de dientes, en el agua potable e incluso en los barnices de aplicación clínica, pero en cantidades seguras y controladas que no provocan efectos negativos".

El flúor es necesario para la salud bucodental

Es más, la investigadora apunta a que el flúor se necesita para cuidar la salud bucodental. Es clave para evitar las caries porque remineraliza el esmalte y lo fortalece.

El estudio se ha llevado a cabo en el marco de un programa de divulgación bajo el título La evidencia la da la ciencia, puesto en marcha por la Delegación del Rector para la Salud y las Relaciones con el Sistema Sanitario, un programa que ha contado con la colaboración de la Oficina de Gestión de la Comunicación de la Universidad de Granada y la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación del Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Patrimonio y Relaciones Institucionales.