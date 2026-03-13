Protestan en Granada por subir 50 céntimos un menú que no cubre ni los alimentos

Varios estudiantes de la Universidad de Granada se concentraron el pasado jueves en el comedor universitario del campus de Fuentenueva para protestar contra la subida prevista del precio del menú, que en septiembre de 2026 pasará de 3,5 a 4 euros. La movilización, organizada durante la hora del almuerzo, también se centró en el rechazo a la nueva Ley de Universidades para Andalucía (Lupa). Según su cuenta de X, la manifestación la ha organizado la Asamblea de Estudiantes Permanente.

El dato más revelador del debate no proviene de los manifestantes, sino del propio Rectorado: la UGR ha reconocido públicamente que el precio actual de 3,5 euros no permite cubrir ni el coste de los alimentos, sin contar los gastos de personal ni la infraestructura. Según el Servicio de Comedores Universitarios de la UGR, son 100 los empleados del servicio de comedor. En cuanto al coste, supone 2,1 millones de euros, según la memoria del presupuesto de 2026.

Medio euro más

Fue en el pasado mes de diciembre cuando la Universidad de Granada confirmó que subiría el precio del menú de sus comedores universitarios de cara al inicio del curso de 2026, aunque la subida de un euro en el menú para llevar se aplicaba de forma inmediata.

La institución lleva más de una década sin actualizar las tarifas. Además, el IPC de los alimentos ha acumulado un alza superior al 33% en los últimos cuatro años. La subida de 50 céntimos en el menú presencial, se plantea como una corrección de una situación que la propia universidad califica de "clara insostenibilidad económica", según apuntan desde la Universidad. Pese al aumento, desde la UGR aseguran que sus precios seguirán siendo los más bajos del territorio nacional.

Es más, según la información que proporciona la Universidad de Granada, el precio del menú para los becarios es de un euro, para el personal docente e investigador, así como el personal técnico, de gestión, administración y servicios es de cinco euros.

La Delegación de Estudiantes en contra

Por su parte, la Delegación General de Estudiantes ha rechazado la medida y ha acusado al rector Pedro Mercado de incumplir una promesa electoral. La delegación denuncia además que la decisión se comunicó "de manera repentina y sin consulta previa" el 2 de diciembre, y que las negociaciones posteriores entre el Rectorado y los representantes de los estudiantes solo lograron retrasar la subida al inicio del próximo curso académico; es decir, para septiembre de 2026.

El vicerrector de Estudiantes, Juan Luis Benítez Muñoz, admitió que la medida va "en contra de lo establecido en el programa electoral", aunque la justificó por la situación financiera de la institución. El rector de la UGR, Pedro Mercado, se comprometía en su programa electoral de 2023 a "mantener el precio de los comedores" para los estudiantes.

El impacto más directo recae sobre los beneficiarios de la Beca Propia de Comedores, que hasta ahora accedían gratuitamente tanto al menú presencial como al menú para llevar. Con los nuevos precios, deberán abonar el 33% del coste del servicio, lo que en el caso del menú para llevar supone pagar 1,5 euros de forma inmediata. En el caso del menú presencial es solo de un euro. Por tanto, la institución financia el 66% del coste.

La protesta también sirvió para atacar la Ley de Universidades para Andalucía, la nueva norma universitaria andaluza que regula la financiación, la organización académica y, entre otras medidas, exige acreditar un nivel B2 de idioma extranjero para obtener el título universitario a partir de 2030. Los organizadores señalaban que se trata de una estrategia de recortes, y anunciaron que las movilizaciones continuarán en las próximas semanas.

Un menú único

La Universidad de Granada se precia de ofrecer "un servicio único de estas características en las universidades españolas". Según la página web de la UGR, un menú completo puede incluir: Fideuá, agujas en salsa de pimienta acompañada de hortalizas y manzana de postre; también podemos encontrar otro menú de migas de sémola, costillas de cerdo a la miel y a la menta y melón de postre; o pizza de jamón y queso, sopa juliana, caldereta de cerdo y manzana. Asimismo, cuenta con opciones vegetarianas.

Menú de la Universidad de Granada.

En contraste, la Universidad de Málaga ofrece su menú completo por 5,75 euros para los estudiantes. En el caso de la Universidad de Almería el precio asciende a 5,50.