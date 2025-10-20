T-Systems se posiciona entre los tres principales proveedores de cloud en España

T-Systems, división de servicios de digitalización del Grupo Deutsche Telekom, se ha posicionado entre los tres principales integradores de cloud en España según el 'Penteo Market Report', que destaca su alto nivel de capacidades y prestaciones de servicios cloud.

Según informó este lunes la compañía, el informe resalta que T-Systems "continúa manteniendo su posición de liderazgo en el mercado gracias a su especialización sectorial con capacidad para ofrecer soluciones tecnológicas integrales". La empresa aparece en este estudio desde 2013.

El documento subraya que la compañía goza de un alto reconocimiento como integrador de servicios cloud, destacando especialmente en entornos híbridos y soluciones de cloud soberano. Penteo señala que T-Systems cuenta con una propuesta agnóstica que integra los grandes hyperscalers.

La firma mantiene su liderazgo gracias a su especialización sectorial, ofreciendo soluciones adaptadas a industrias clave como automoción, transporte, sanidad, retail y sector público. Esta aproximación "le permite anticipar tendencias y requisitos específicos de cada sector", según recoge el informe.

Soluciones avanzadas

El estudio destaca las soluciones avanzadas de análisis predictivo, inteligencia artificial y machine learning de T-Systems aplicables a datos estructurados y no estructurados. La compañía utiliza algoritmos predictivos, visión por computador y procesamiento de lenguaje natural para automatizar procesos.

T-Systems dispone de aceleradores propios que agilizan el desarrollo y despliegue de modelos generativos, integrándolos en producción con prácticas MLOps y LLMOps. Estas herramientas garantizan trazabilidad, explicabilidad y gobernanza durante todo el ciclo de vida de las soluciones.

La empresa enriquece su oferta con plataformas propias como FCI (Future Cloud Infrastructure), que facilita la gestión de entornos cloud. Esta plataforma aporta valor añadido a través de servicios de consultoría, transformación digital y ciberseguridad.

Penteo destaca que T-Systems recibe una valoración muy positiva por parte de sus clientes debido a su profundo conocimiento técnico, la cercanía en su trato y su flexibilidad. Estas fortalezas refuerzan su reputación como socio tecnológico de confianza.

Región en Barcelona

T-Systems cuenta con una región de cloud privado para el sur de Europa en Barcelona desde 2024. Esta instalación está formada por dos centros de datos de misión crítica con certificación TIERIII, que actúan virtualmente como uno único.

Desde estas instalaciones se ofrecen servicios a diferentes organismos e instituciones públicas que dan servicio a más de 20 millones de ciudadanos españoles. También atiende a centenares de fábricas de industrias críticas como automoción, alimentación y construcción.

Esta nueva región cloud se ha convertido en uno de los seis centros del mundo que cuentan con plataforma Future Cloud Infrastructure. Los otros centros se encuentran en Alemania, EEUU, Suiza, Austria y Países Bajos.

David Mañas, VP Cloud & Cybersecurity en T-Systems, explicó que "hemos realizado fuertes inversiones en infraestructuras y la región cloud en España es un ejemplo de ello". Añadió que el contexto actual les lleva a impulsar soluciones de cloud soberano.

Compromiso europeo

El directivo defendió la consolidación del "modelo europeo en el desarrollo tecnológico" para respetar las normativas y especificaciones propias. Mañas subrayó la importancia de ofrecer "soluciones de cloud diseñadas a nuestra medida, desde Europa y para Europa".

El informe señala el firme compromiso de la compañía con la soberanía digital y la seguridad, aspectos clave en el contexto europeo. T-Systems ofrece servicios de cloud soberano, híbrido y público con infraestructuras localizadas en Europa.

La empresa integra capacidades avanzadas de ciberseguridad y centros de operaciones de seguridad (SOC), lo que refuerza la fiabilidad y minimiza riesgos. Esta estrategia evita dependencias de múltiples proveedores para sus clientes.

T-Systems se distingue por su innovación continua reflejada en la incorporación de inteligencia artificial, automatización avanzada y analítica de datos. Esta integración tecnológica refuerza su posicionamiento como socio estratégico.