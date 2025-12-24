La IA se consolida en la planificación de viajes: cinco de cada diez turistas la utilizan

Planificar un viaje ya no se limita a buscar vuelos y hoteles, cada vez más viajeros recurren a herramientas de inteligencia artificial para organizar su experiencia completa. ChatGPT y otras aplicaciones basadas en IA permiten consultar destinos, generar itinerarios personalizados, comparar precios y hasta gestionar reservas, haciendo que la preparación de un viaje sea más rápida, precisa y adaptada a las necesidades de cada persona. El 55% de los viajeros ya recurre a ChatGPT o a aplicaciones basadas en inteligencia artificial para organizar sus viajes. Un 30% lo hace de manera muy frecuente y un 25% de forma ocasional, según el informe Remapping travel with Agentic IA, elaborado por McKinsey & Company junto a Skift.

El estudio analiza cómo la IA agéntica, capaz de actuar, razonar y ejecutar tareas de forma autónoma, puede transformar el sector turístico, ofreciendo una hoja de ruta para acelerar su adopción. La consultora destaca que el sector turístico avanza en la integración de estas tecnologías, aunque "sigue lejos de capturar todo su valor". La adopción ha pasado del 4% de empresas que mencionaban la IA en 2022 al 35% en 2024, mientras que las start-ups turísticas especializadas han visto crecer su financiación del 10% en 2023 al 45% en la primera mitad de 2025.

"Este crecimiento responde a resultados cada vez más visibles", aseguran desde McKinsey. La IA permite reducir costes operativos, tomar decisiones más rápidas, mejorar la personalización, ofrecer productos de mayor calidad y aumentar la productividad interna. Más del 90% de los viajeros confía en la precisión de la información turística que ofrece la IA, y más del 60% priorizaría empresas que integren asistentes basados en IA agéntica.

A pesar del entusiasmo, solo un 2% permitiría que la IA gestionara reservas o cambios sin supervisión humana. Los viajeros la usan más para inspiración y búsqueda (72%) que para trámites críticos como visados (58%) o resolución de incidencias (53%).

Javier Caballero, socio de McKinsey, explica que "la adopción de IA está aumentando de forma notable, pero el sector viajes sigue afrontando desafíos estructurales que impiden capturar su valor real. Datos fragmentados, procesos manuales y una aproximación tecnológica todavía limitada frenan la transformación. La IA agéntica se presenta como un cambio cualitativo para superar estas barreras y avanzar hacia modelos operativos más integrados y eficientes".

La IA agéntica puede monitorizar, planificar y ejecutar tareas complejas, ofreciendo "intervenciones más rápidas, precisas y personalizadas" y mejorando la experiencia del viajero. Además, tiene "el potencial" de optimizar operaciones internas y liberar a los profesionales para tareas de mayor valor. Como resumen, McKinsey concluye que "no redefine el motivo por el que se viaja, sino la manera en la que se hace".