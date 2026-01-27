La UMH y Aerocámaras se alían para formar pilotos de drones ante el boom del sector

La Universidad Miguel Hernández (UMH) y Campus UAS by Aerocámaras, marca formativa del Grupo Aerocámaras —participado por Nexxus Iberia—, han firmado un acuerdo estratégico de colaboración para el desarrollo e impartición conjunta de dos programas universitarios altamente especializados: Piloto de Drones con Acreditación Universitaria y Especialista Universitario en Agricultura de Precisión.

Un sector en plena expansión y generador de empleo

Este acuerdo llega en un momento de madurez y crecimiento explosivo para la industria de los sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS) en España. Según los últimos datos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), el país cerró el ejercicio 2025 superando los 150.000 operadores registrados, lo que supone un incremento del 26% respecto al año anterior. Esta tendencia consolida el crecimiento del 27% ya registrado en 2024, cuando se superaron los 119.000 operadores.

El impacto en el mercado laboral es igualmente significativo. Las proyecciones de la Comisión Europea estiman que la industria de los drones generará hasta 145.000 empleos directos en la Unión Europea para el año 2030. En España, este crecimiento está impulsado por sectores estratégicos como la construcción, la seguridad y, muy especialmente, la agricultura de precisión, donde el uso de drones permite reducir hasta un 30% el consumo de agua e incrementar la producción en un 15%, transformando el rol del agricultor tradicional en un gestor tecnológico.

Formación conectada con el mercado real

Gracias a esta alianza, Campus UAS by Aerocámaras aporta su experiencia como referente nacional en formación profesional y universitaria, mientras que la UMH garantiza el respaldo académico. El resultado es una oferta formativa práctica y claramente orientada a la empleabilidad, diseñada para nutrir de profesionales cualificados a un mercado que crece a un ritmo anual superior al 10%.

El programa Piloto de Drones con Acreditación Universitaria capacita a los alumnos conforme a la normativa vigente, combinando técnica y aval universitario.

El título de Especialista Universitario en Agricultura de Precisión se centra en la optimización de cultivos y la sostenibilidad mediante tecnología avanzada.

Francisco Álvarez, CEO del Grupo Aerocámaras, ha destacado que: "Este acuerdo con la UMH es un hito. Nos permite ofrecer formación universitaria con un enfoque totalmente práctico en sectores donde la demanda de pilotos y especialistas es ya una realidad tangible. Apostamos por la empleabilidad real de los futuros profesionales en un mercado que no deja de batir récords".

Además, los alumni de la Universidad Miguel Hernández podrán beneficiarse de un descuento exclusivo del 15% en estos programas, reforzando el acceso a la especialización técnica en una de las industrias con mayor proyección de la década.