Final Fantasy VII Remake Parte 3 utiliza el PC como base de desarrollo

Con el lanzamiento de ‘Final Fantasy VII Remake Intergrade’ confirmado para Xbox Series y Switch 2 el 22 de enero de 2026, junto a la llegada de ‘Final Fantasy VII Rebirth’ a la consola de Nintendo el 3 de junio, la franquicia oficialmente se orientará hacia el modelo en multiplataforma. Algo que según el director Naoki Hamaguchi, no implicará una disminución en la calidad de la tercera parte, actualmente en pleno proceso de desarrollo.

La base de Final Fantasy VII Remake se desarrolla en PC

En una entrevista con el sitio especializado web Automaton-Media, Hamaguchi explica que el programa se está desarrollando para PC, ya que lo consideran como el hardware más avanzado del que disponen en la actualidad. Al mismo tiempo, la casa japonesa asegura que trabaja teniendo presentes las especificaciones de cada sistema, así como sus limitaciones para garantizar el mejor rendimiento posible en cada uno.

El director de ‘Final Fantasy VII Remake’ también desveló que Xbox Series S presenta cierto límite de memoria, aunque es un elemento que no se plantea como un condicionante. "Hemos optimizado cada plataforma individualmente al máximo, por lo que las limitaciones de memoria en una sola no imponen restricciones a las demás", explicó.

Un cambio en la forma de trabajar

Hamaguchi también se reafirma en que ‘Final Fantasy VII Remake Parte 3’ representa un cambio de filosofía para Square Enix. Según él, la compañía aspira a alcanzar los 60 FPS como estándar, excepto en plataformas más contenidas por la potencia de sus CPU, como Switch 2 o Xbox Series S. "En el hardware que ofrece mayor capacidad de procesamiento de CPU, escalamos elementos de densidad, como aumentar el número de NPC en las ciudades. Como resultado, las ciudades se ven más activas en hardware con especificaciones más altas", citaba a modo de ejemplo.

Hamaguchi también insiste en que la desarrolladora desde el primer capítulo de la trilogía siempre ha priorizado las especificaciones de la GPU para PC. Esto no cambiará en la tercera entrega, que trabaja sobre varias configuraciones en sus recursos durante el proceso de adaptación para consolas domésticas.

Las consolas de Sony tienen margen de mejora

El director de ‘Final Fantasy VII Remake’ también justificó porque considera tanto a PS5 como a PS5 Pro, como plataformas intermedias que aún requieren optimizaciones específicas. Según Hamaguchi, dentro del equipo las sitúan en una "gama media" frente a un PC de gama alta, con diferencias en tamaño de texturas, carga de mallas y número de polígonos. Por eso, incluso en PlayStation, cada versión de la consola necesitaría su propia adaptación para mantener la máxima calidad visual. En contrapartida, Square Enix considera que Steam Deck es el dispositivo menos potente con el que tienen que trabajar para garantizar la fluidez del juego.