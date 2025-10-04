Elogio de la libertad rebelde

Introducción:

La rebeldía, entendida como un acto de desafío consciente frente a las limitaciones impuestas por la autoridad, el destino o la injusticia, constituye uno de los pilares fundamentales de la experiencia humana. A lo largo de la historia, desde los mitos fundacionales hasta las reflexiones filosóficas modernas, la rebeldía ha sido un vehículo para afirmar la libertad, la autonomía y la dignidad del ser humano. En este ensayo me propongo explorar esta dimensión esencial a través de figuras arquetípicas de la antigüedad clásica occidental y pensadores clave contemporáneos que han encarnado o reflexionado sobre el acto rebelde en el horizonte de nuestro pasado más lejano –de Eva a Prometeo pasando por Antígona, Aquiles y Sócrates– y también de nuestro inmediato pasado, o un presente continuo evanescente, con Camus, Aron y Sartre. Todo sea para que nuestro futuro sea, a pesar de las amenazas que se ciernen como espadas de Damocles sobre nuestras cabezas, lo más rebelde a fuer de liberal posible.