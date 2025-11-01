Menú
Santiago Navajas

La peor película del año

UBTO, una vulgar y mal construida apología del terrorismo de extrema izquierda, es una película infame sin que aparezca lo excelente por ningún lado.

UBTO, una vulgar y mal construida apología del terrorismo de extrema izquierda, es una película infame sin que aparezca lo excelente por ningún lado.
Una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson. | Cordon Press

En Una batalla tras otra (UBTO) Paul Thomas Anderson (PTA) nos ha ofrecido un retrato involuntario del espíritu de la época en la izquierda norteamericana, que podríamos sintetizar en su decepción por el fracaso del intento de asesinato de Donald Trump y su entusiasmo por el éxito del atentado contra Charlie Kirk. Envuelta en una espiral de delirios, propaganda y violencia, la izquierda norteamericana fantasea con ser como Leonardo DiCaprio, el protagonista de UBTO, un terrorista malhablado y pueblerino que se cree un luchador por la libertad, asaltando centros de detención de inmigrantes ilegales empuñando metralletas y "fuckings" como si fuesen personajes de una película de Tarantino. Sus enemigos son una secta de hombres blancos, racistas y heterosexuales que odian todavía más a los negros que a los homosexuales.

Del autor

La referencia explícita de PTA es La batalla de Argel, de Pontecorvo, una obra maestra cinematográfica en la que el italiano describía analíticamente el enfrentamiento entre los terroristas argelinos que luchaban por la independencia de su país y los militares franceses que no hacían ascos a técnicas igualmente sucias. Pero, en realidad, PTA no ha podido elevarse a la altura cinematográfica de Pontecorvo y no ha hecho sino imitar otra película del italiano pero de resultado desigual: Queimada, una película cansina y adoctrinadora en la peor tradición del cine politizado, que no político.

¿Quieres leer el artículo completo?

Y de paso navegar sin publicidad
HAZTE SOCIO