El principal problema global: la falta de ética y moral

Si uno mira las primeras planas de los periódicos españoles ve nombres como los de Carlos Mazón, Álvaro García Ortiz y, por cierto, el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y tantos otros cuestionados por sus comportamientos morales y éticos. Pero, vamos, no solo en España, parece broma pero no lo es, en gran parte de los titulares del mundo pueden leerse noticias del estilo.

Sergio Ramírez es un escritor, político y abogado nicaragüense que fue vicepresidente de su país entre 1985 y 1990, durante el primer mandato del actual presidente Daniel Ortega, alejándose posteriormente del movimiento gobernante, el sandinismo. Y escribió un muy interesante artículo titulado 'Por qué la revolución sandinista se fue al traste'.

En esta columna asegura que "la deriva autoritaria de Ortega comienza tras el pacto en el año 2000 con el expresidente Arnoldo Alemán, el jefe corrupto del partido liberal… quien, a cambio de impunidad, con Ortega ya en control de los tribunales de justicia, concede a su adversario… una reforma constitucional que permite ganar la presidencia en primera vuelta con solo el 35 por ciento de los votos".