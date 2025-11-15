La mentira estadística nacional y el régimen sanchista

"De todas las enseñanzas que la vida me ha proporcionado, la más acerba, más inquietante, más irritante para mí ha sido convencerme de que la especie menos frecuente sobre la Tierra es la de los hombres veraces. Yo he buscado en torno, con mirada suplicante de náufrago, los hombres a quienes importase la verdad, la pura verdad, lo que las cosas son por sí mismas y apenas he hallado alguno.... Sí: congoja de ahogo siento, porque un alma necesita respirar almas afines, y quien ama sobre todo la verdad necesita respirar aire de almas veraces. No he hallado en derredor sino políticos, gentes a quienes no interesa ver el mundo como él es, dispuestas sólo a usar de las cosas como les conviene."[1]

No es la primera vez, me parece, ni será la última, espero, que destaco esta reflexión de Ortega y Gasset, que culmina escandalizándose porque la política, esa horrible política, estuviera penetrando en la ciencia, en la técnica, en aquello que debería estar más alejado de la mentira y la vileza. Añade inmediatamente después: