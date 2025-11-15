¿Es posible educar sin enseñar en la época del profre progre?

En la serie El misterio de Cemetery Road (Apple TV) aparece una familia progre, ya saben: típicamente ecologistas, típicamente socialistas, banalmente buenistas, trivialmente superiores moralmente. Nada que objetar —cada cual puede practicar su religión civil como quiera— hasta que descubres cómo educan a sus hijos. La madre, con sonrisa de anuncio vegano, explica que no corrigen la ortografía a sus vástagos para no quitarles la confianza.

El detalle es casi caricaturesco, pero sintetiza un clima mental: el del progresismo pedagógico, esa corriente que ha convertido la enseñanza en un experimento terapéutico. Y no solo hay padres así. Cada vez más profesores, en lugar de hacer un máster o un doctorado serio sobre su disciplina, pierden el tiempo en cursillos pedagógicos que son a la enseñanza lo que el reiki a la fisioterapia: humo aromático, pero humo al fin. Además, tóxico.