Menú
Santiago Navajas

¿Es posible educar sin enseñar en la época del profre progre?

Los "profes progres" alardean de liberar al alumno, pero lo infantilizan. Educar no es mimar, acompañar ni celebrar la ignorancia; es formar, corregir y exigir.

LD/Agencias

En la serie El misterio de Cemetery Road (Apple TV) aparece una familia progre, ya saben: típicamente ecologistas, típicamente socialistas, banalmente buenistas, trivialmente superiores moralmente. Nada que objetar —cada cual puede practicar su religión civil como quiera— hasta que descubres cómo educan a sus hijos. La madre, con sonrisa de anuncio vegano, explica que no corrigen la ortografía a sus vástagos para no quitarles la confianza.

El detalle es casi caricaturesco, pero sintetiza un clima mental: el del progresismo pedagógico, esa corriente que ha convertido la enseñanza en un experimento terapéutico. Y no solo hay padres así. Cada vez más profesores, en lugar de hacer un máster o un doctorado serio sobre su disciplina, pierden el tiempo en cursillos pedagógicos que son a la enseñanza lo que el reiki a la fisioterapia: humo aromático, pero humo al fin. Además, tóxico.

