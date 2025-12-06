Sánchez Mejías: banderillas negras para un ministro ridículo

La suerte de banderillas "es la manifestación poética del lidiador que la practica", proclamó Ignacio Sánchez Mejías en la conferencia que dictó en la Universidad de Columbia, Nueva York, en 1929. De las banderillas negras (él se refirió a las antiguas de fuego) habría dicho "que son una provocación a la furia, un deseo perverso". Aunque ya no se usan, valen literariamente para castigo de un ministro.

El ministro en cuestión, Ernest Urtasun Domènech, pasará a la historia como quien, siendo titular de Cultura, nada menos, canceló la presencia de Ignacio Sánchez Mejías de la conmemoración del Primer Centenario de la Generación del 27. Que, a su lado, codo a codo, estuviese otro ministro, éste Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, mencionado como presunto implicado en la trama de las mascarillas y otras porquerías, nos da una idea de quién es quién en este desatino. Y arriba del todo, el Puto Amo.