Defensa liberal de la Edad Media

Córdoba, diciembre de 2025. Filósofos medievalistas se reúnen en los alrededores de la Mezquita para hablar de «transmisión del saber» desde la Antigüedad tardía a los inicios de la Modernidad con el tono de sacristía laica habitual entre esos monjes del conocimiento que son los académicos: frugales en su trabajo y su estudio, como los protagonistas de El nombre de la rosa. Como Jorge de Burgos —el sacerdote aristotélico y criminal de Umberto Eco—, dan la impresión de que, tras su aparente bonachonería, serían capaces de asesinar en una discusión sobre la mejor traducción de un término griego al árabe.

Por mi parte, he venido a hablar de un punto de vista peculiar en este congreso: la perspectiva de Hayek, Schumpeter y Rothbard sobre la Edad Media; concretamente, sus tesis de que el liberalismo no nació en los salones afrancesados de Voltaire ni en las tabernas escocesas de Adam Smith, sino entre frailes dominicos y jesuitas ilustrados que discutían el precio justo del trigo, mercaderes que inventaban la letra de cambio en las ferias de Champaña y jueces ingleses que decían al rey: «Ni siquiera vos, majestad, estáis por encima de la ley».