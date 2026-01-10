En Davos, la cumbre woke, de Pedro Sánchez a Milei

"Líderes mundiales de los ámbitos gubernamental, empresarial, de la sociedad civil y académico se reunirán… para… una acción colectiva audaz, lo que hace que esta reunión sea especialmente relevante", reza el llamado al Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) 2026.

"Colectiva" ciertamente se refiere a colectivismo y, definitivamente, no es casual. Ya hace unos años el conservador sitio online Breitbart describía al foro como "un colectivo de élites izquierdistas y sus compinches corporativos multinacionales que debaten sobre cómo configurar las agendas globales para dividir el botín".

En esta costosísima reunión que pagamos los ciudadanos con nuestros impuestos, entre el 19 y el 23 de enero se encontrarán presidentes de empobrecidos países africanos, de Oriente Medio y el norte de África, de Latinoamérica, además de occidentales. En total, cientos de líderes políticos, incluidos decenas de jefes de Estado.