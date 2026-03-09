Pedro Sánchez llega a un Diccionario de plagiarios y Cia

No supe que existía un Diccionario de Plagiarios & Cía. Plagiarios, escritores fantasma, apócrifos, impostores, falsarios hasta hace muy poco. No se puede, ni se debe, leer todo y, a veces, se escapan de nuestra mirada obras que debieron haber sido leídas mucho antes pero que no leímos cuando se publicaron. En este caso, conocí su existencia en un encuentro de amigos en el que coincidí con el autor, Ricardo Álamo , un erudito en libros, "librero" le llamaría Voltaire. El libro, vertido en la prestigiosa Editorial Renacimiento de Sevilla, está en las librerías desde 2022.

En cuanto tuve constancia de su existencia, lo compré y hallé que, además del prólogo de Andrés Trapiello y una inquietante y descarnada introducción del autor, entre sus entradas, muchísimas para desconsuelo de los ingenuos, está el nombre de un presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. No es el único político que aparece, pero sin duda es más que descorazonador para españoles que el de más alto rango que se cita en sus páginas sea un español.