El chulo (institucional) de Tetuán

Precisaba el filósofo Juan David García Bacca en un divertido texto sobre la arrogancia kantiana del imperativo moral, del que deducía la inmortalidad del alma y la existencia necesaria de Dios para hacerlo posible, que a esa actitud, en castellano, se la llama "chulería" y aportaba la frase que la define magistralmente: "Si me sacas del pozo, te perdono la vida". Sí, señor, el que dice algo así es un chulo como la catedral de Burgos.

Pero hay otra frase, muy reciente, que ha sacudido la conciencia nacional española mostrando la chulería fullera de quien la ha pronunciado. Cuando a la pregunta de por qué seguían en las calles de Ceuta cientos o miles de menores llevados de la mano de Marruecos para invadirla a finales de julio, Pedro Sánchez, huyendo como galgo en Paiporta, espetaba: "Eso, a Vivas, pregúntenle a Vivas". En unos pocos días, ya ha pasado a la historia de la chulería.