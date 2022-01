Seguramente en tu casa tienes al menos un par de ganchos para pared para colgar tus cosas, pero siempre puedes colgar más sin necesidad de taladrar. Para ello, necesitarás unos de los mejores ganchos adhesivos para pared como los Kateluo Imaczi , puesto que así podrás lograr ordenar y colgar tus cosas sin necesidad de hacer agujeros.

Pero, existe una gran variedad de opciones entre las cuales elegir a la hora de comprar este tipo de ganchos lo que hace que sea una decisión difícil de tomar. Por este motivo, hoy hemos seleccionado cuidadosamente los que te ofrecerán una mejor calidad.

¿Cuáles son los mejores ganchos adhesivos para pared?

Encontrar unos buenos ganchos adhesivos para pared no es tan sencillo, en especial porque no todos se fijan de una forma adecuada en las paredes. Por este motivo, hoy hemos seleccionado únicamente las 8 mejores opciones para que escojas los que más te gustan. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlos:

1. Ganchos adhesivos para pared Kateluo Imaczi

Son sin duda unos de los mejores ganchos que podrás encontrar en el mercado, y que no requieren de ningún tipo de herramientas para instalar. Simplemente debes quitar la capa protectora, presionar y se pegará sobre cualquier superficie que esté completamente limpia y seca. Ofrece una buena capacidad adhesiva, que proporciona una gran resistencia y durabilidad.

Se recomienda no poner nada en los ganchos hasta que hayan pasado un total de 24 horas desde su fijación. Se adaptan fácilmente a cualquier tipo de superficie que sea completamente lisa, puesto que en las rugosas no tienen el mismo agarre. Están fabricados en acero inoxidable y un acabado cepillado con una protección contra la corrosión y el óxido. Son perfectos para cualquier espacio en tu hogar, y recibirás un total de 20 ganchos de tres diseños diferentes para que se ajusten por completo a lo que necesites.

Son muchas las opiniones positivas las que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado, asegurando que "son unos ganchos perfectos para la cocina, puesto que se agarran muy bien y no se mueven en absoluto de su sitio". Por otra parte, destacan que "tienen un muy buen agarre, se pegan a la pared y soportan bien el peso, además de ser muy elegantes y quedan muy bien". Sin duda estos ganchos son una gran opción para tu hogar con una excelente terminación, además de tener un adhesivo potente.

2. Ganchos adhesivos para pared Laimew 8 pack

Estos son unos ganchos transparentes, lo que hace que sean casi imperceptibles, lo que hace que sean perfectos para cualquier espacio. Tienen una muy alta calidad, contando con un pegamento muy resistente y su cuerpo está hecho en PVC. Son completamente resistentes al agua y al aceite, e incluso a las temperaturas altas o bajas, por lo que puedes usarlos en tu cocina o en tu baño de una forma muy sencilla.

Estos ganchos tienen un adhesivo que es muy fuerte y estale, y cada gancho está en la capacidad de sostener hasta 15KG de peso, por lo que no se caerán fácilmente. Son perfectos para colgar los accesorios de la ducha y el baño, así como los utensilios de cocina de una forma sencilla. Son muy fáciles de usar, porque bastará con quitar la cubierta roja y pegarla sobre una superficie lisa, y al retirarlos no dejarán residuos ni dañarán las losetas.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "son unos ganchos que son muy resistentes, al mismo tiempo que son discretos, por lo que quedan perfectos". También afirman que "son unos ganchos muy resistentes y son perfectos para usarlos en el baño". Estos son unos colgantes adhesivos que son muy resistentes, y son muy discretos para cualquier espacio donde los quieras instalar.

3. Ganchos adhesivos para pared Auxmir 897179

Estos son unos ganchos que están fabricados en acero inoxidable 304 de primera calidad, que es altamente resistente a la corrosión, es fácil de limpiar y es muy higiénico. Estos ganchos tienen una gran durabilidad lo que permite que tengas una gran resistencia. Viene con unas etiquetas autoadhesivas 3M de alta pegajosidad lo que permite que sea ideal para cualquier espacio incluso si existe humedad como es el caso del baño o la cocina.

Se deben pegar sobre la pared previamente limpiada y completamente seca, para pegarlos en la posición deseada. Es importante dejarlos sin poner nada por un período de 24 horas, para que se fijen correctamente. Su adherencia es muy robusta, y se pueden remover fácilmente sin dejar ningún tipo de residuos, siempre que se peguen sobre una superficie que sea totalmente lisa. Tienen una resistencia hasta los 5KG, y puedes encontrarlos en paquetes desde 5 piezas hasta 25 piezas dependiendo de tus necesidades.

Las reseñas que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "son unos ganchos que ofrecen una gran fijación, y que no se caen incluso después de bastante tiempo de instalación". Además, destacan que "es un kit de ganchos de la más alta calidad para colgar en cualquier superficie, y la adhesión que tienen es muy buena". Son unos ganchos de muy buena calidad, y que tienen un acabado muy estético.

4. Ganchos adhesivos para pared AUSTOR 16 Pack

Se trata de unos ganchos que ofrecen una gran resistencia, y que están fabricados en PVC de la más alta calidad, y un adhesivo que permite u agarre fuerte. Pueden soportar un peso de hasta 22 libras, y son transparentes, por lo que no importa la superficie donde lo instales porque casi no se verá. De esta forma, no se verá afectada la estética de tu hogar al instalar este tipo de ganchos.

Se pueden usar en cualquier tipo de superficie que sea completamente lisa, para conseguir la máxima fijación de los mismos. Son muy fáciles de usar, simplemente se debe despegar la cubierta posterior y pegarla en la superficie del objetivo. Es importante que, la superficie donde se vayan a pegar esté completamente limpia. Recibirás un total de 16 ganchos de pared adhesivos y una caja de almacenamiento para guardarlos.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "tienen un aguante impresionante, y el agarre sobre superficies no porosas es excepcional, pero no se recomienda instalarlos sobre pintura". Por otra parte, destacan que "son unos ganchos que tienen una muy buena sujeción y resistencia, y merecen la pena por completo para usarlos en el baño". Son unos ganchos bastante discretos para poner en cualquier espacio, y se adhieren fuertemente a las superficies.

5. Ganchos adhesivos para pared Command GP081-6EU

Son unos ganchos que permitirán colgar objetos de una forma sencilla, y que se sujetan firmemente en las superficies y son muy fáciles de retirar sin dejar residuos. Estos son fáciles de usar, no necesitan ningún tipo de tornillos, clavos o agujeros para su instalación. En el paquete recibirás un total de 6 ganchos y 9 tiras medianas para interior para fijarlos fácilmente donde lo necesites.

Permiten tener una sujeción de hasta 1,3KG, y se pegan bien siempre que se usen sobre superficies lisas. Estos ganchos son muy fáciles de usar, y te ayudarán a mantener un buen aspecto en todas las paredes sin que vayas a dañarlas con el adhesivo. No necesitan ningún tipo de adhesivos y tienen una buena relación calidad-precio. Estos ganchos son aptos para los usos generales en el hogar, pero no se aconsejan para ambientes con mucha humedad como el baño.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "son de muy buen material, resistentes en su soporte, aunque algunos no quedan bien fijados". También destacan que "son unos ganchos muy fáciles de usar, son sorprendentemente fuertes y no dejan ningún tipo de residuos". Estos ganchos son perfectos para la mayoría de ambientes.

6. Ganchos adhesivos para pared Ibergrif M34251B

Estos son unos ganchos de alta calidad, los cuales están fabricados en acero inoxidable lo que garantiza que tendrás una estructura resistente y duradera. Esto permite que se puedan usar en cualquier espacio de tu hogar, puesto que son totalmente resistentes al óxido y a la corrosión. Además, vienen con un acabado que es cepillado, lo que hace que pueda resistir a las manchas y las huellas dactilares sin tener que limpiarlos a diario.

Estos se pueden utilizar en cualquier espacio de una forma realmente sencilla y cómoda. Cuentan con un adhesivo 3M de alta calidad, que permite tener la mejor fijación sobre las superficies lisas. Estos ganchos están disponibles en color negro o plateado y en el paquete recibirás un total de 4 ganchos para todos los usos.

Las opiniones que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas asegurando que "son unos ganchos que estéticamente son muy bonitos, y sus materiales son bastante buenos". Además, destacan que "tienen un bonito diseño, quedan muy bonitos y el adhesivo es muy fuerte que cumple con su misión sobradamente". Este modelo se pega muy bien y resiste bastante peso, por lo que se pueden usar en cualquier espacio fácilmente.

7. Ganchos adhesivos para pared Alliebe A-AH6

Son unos ganchos que son muy fáciles de pegar y que no dañarán en absoluto las paredes, y no existe la necesidad de clavar o perforar en absoluto. Se quitan fácilmente sin causar ningún tipo de daños a la superficie. Se pueden usar en el baño, o en cualquier tipo de espacio que necesites en tu hogar. Son adecuados para diferentes superficies, siempre que las superficies sean lisas, para tener una buena fijación.

Gracias a su diseño transparente se pueden colocar en cualquier espacio de una forma muy cómoda y sin alterar la estética. Son casi invisibles, y su gancho es en acero inoxidable, mientras que su cuerpo es hecho en PC. Son muy ligeros y resistentes, además de ser completamente multifuncionales para que consigas así una gran versatilidad.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "tienen una buena relación calidad-precio, con una adhesión fuerte, pero es mejor no pegarlos en paredes pintadas". Por otra parte, destacan que "son unos ganchos de alta calidad, son muy útiles, y al ser transparentes casi no se notan sobre la superficie". Son unos ganchos que tienen una gran fijación y que permiten colgar todo lo que necesites de una forma sencilla y cómoda.

8. Ganchos adhesivos para pared EINFAGOOD 10 pack

Estos son unos ganchos que tienen una apariencia de estilo perfecto, y tienen un diseño que es transparente que lo hace casi invisible. Esto es ideal para que puedas evitar alterar la decoración de tu hogar de una forma efectiva. Son muy fáciles de usar, porque simplemente se debe quitar la película protectora y colocarlos en una superficie lisa la cual debe haber sido limpiada previamente.

Tienen la capacidad para resistir hasta 5KG de peso por cada gancho, y no requieren de ningún tipo de clavos para fijarlas. Tienen una buena resistencia al agua y a las temperaturas extremas, por lo que se pueden utilizar en cualquier espacio de una forma muy sencilla. Recibirás un total de 10 ganchos adhesivos para pared de alta calidad y que son muy discretos.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es un producto que es muy discreto, pero no debes usarlo sobre paredes pintadas o sobre papel porque perderán su eficiencia". También destacan que "son muy adherentes, aguantan perfectamente el peso, y se pueden usar en todos los espacios de tu hogar". Son una gran opción si buscas unos ganchos adhesivos para pared baratos, y que tengan una buena adhesión.

Consejos para escoger los ganchos adhesivos para pared: ¿Qué tener en cuenta?

Antes de que vayas a comprar los ganchos adhesivos para pared para instalar en tu hogar, debes fijarte en algunos aspectos que serán claves como serán:

Tamaño

El tamaño de estos ganchos de pared es algo básico que se debe tener en cuenta dependiendo de lo que vayas a colgar en ellos. No es lo mismo colgar un cuadro que una bicicleta, por lo que mientras más pesado sea lo que vayas a colgar más grandes deben ser los ganchos.

Estos ganchos están diseñados con el objetivo de soportar el peso de los objetos colgados, pero debes tener en cuenta que cada uno de estos ganchos tienen un límite de peso. Por este motivo, debes asegurarte de fijarte bien en la base que tienen estos ganchos.

Materiales

Al hablar de ganchos autoadhesivos normalmente estos están hechos con dos tipos de materiales básicos. Los primeros son los de acero inoxidable, los cuales pueden soportar un buen peso, y son muy elegantes para la mayoría de tus espacios.

Por otra parte, están los que están hechos con materiales plásticos, y que suelen ser transparentes por lo que son ideales para cualquier espacio de tu hogar. En todo caso, estos ganchos son ideales para no dejar marcas en la pared, y los de plástico suelen tener un precio que es un poco más asequible.

Durabilidad

Es un criterio ligado a los materiales con los que se fabriquen los ganchos, puesto que para que perduren en el tiempo deben ser altamente resistentes. Los ganchos de acero inoxidable deben ser de alta calidad para que puedan permanecer en óptimas condiciones con el paso del tiempo.

Por otra parte, los de plástico son bastante resistentes a cualquier tipo de condiciones. Ten en cuenta que, algunos modelos no son resistentes a la humedad, por lo que si vas a usarlos en el baño o en la cocina será imprescindible que los ganchos estén hechos para ese propósito.

Resistencia

La resistencia de este tipo de ganchos es algo muy importante a considerar porque hace referencia al peso que pueden soportar. En todo caso, los ganchos que van anclados con tornillos pueden soportar hasta 50KG de peso.

Pero, los ganchos adhesivos no tienen tanta resistencia, puesto que estos pueden llegar a soportar entre los 5 y los 10KG. Lo ideal es que escojas unos ganchos que soporten el peso que requieras para que puedas conseguir una gran versatilidad.

¿Qué son los ganchos adhesivos para pared?

Los ganchos adhesivos para pared son unos ganchos que te permitirán colgar todo tipo de objetos en tu hogar de una forma muy sencilla. Estos ganchos suelen estar hechos en materiales que son resistentes como es el caso del plástico o del acero inoxidable.

A diferencia de los ganchos tradicionales, estos no requieren de ningún tipo de obras para que puedan instalarse. Estos vienen con una parte trasera que tiene un adhesivo que permitirá que puedas colocarlos fácilmente en cualquier parte sin ningún tipo de inconveniente.

¿Para qué sirven los ganchos adhesivos para pared?

Los usos de este tipo de ganchos son muy variados, en especial porque pueden ser instalados en cualquier parte de tu hogar. Lo único que necesitas para hacer la instalación es que la superficie sea completamente lisa, sin ningún tipo de poros y que esté completamente limpia.

Son muy utilizados para el baño o la cocina, además de que pueden ser utilizados para organizar tus armarios o incluso algunas herramientas. Los usos que tienen estos ganchos son muchos, por lo que cada vez es más común que se usen en los hogares.

Sin embargo, ten en cuenta que, estos ganchos al ser autoadhesivos, son aptos únicamente para objetos que sean de un tamaño pequeño. Si pones objetos demasiado pesados en estos ganchos, lo más probable es que terminen por despegarse y caer al suelo con tus objetos.

Ventajas que tienen los ganchos de pared

El mayor beneficio que aportan los ganchos adhesivos para pared es que te permitirán aprovechar tus espacios de una forma mucho más eficiente. De esta forma, podrás utilizar tus paredes vacías para colgar las cosas que te quitan espacio en tu hogar.

Al ser autoadhesivos no requieren de ningún tipo de obras para su instalación, por lo que te olvidarás de taladrar o de tener que abrir huecos en las paredes. Esto permite que tengas un acabado mucho más estético en todos tus espacios, sin afectar tus paredes.

Sin embargo, estos ganchos pueden tener algunas desventajas si se quieren instalar en paredes de yeso, con papel o con pintura. Esto debido a que los ganchos se pueden fijar bien, pero eventualmente terminarán cayendo porque se puede arrancar la pintura o el papel, y esto si producirá daños en el aspecto estético de tu hogar.

¿Cómo elegir el gancho adhesivo para pared ideal?

Debes examinar con suficiente tiempo el tipo de modelo que quieres para tu hogar, y debes fijarte bien en tus espacios. Si quieres proporcionar un acabado elegante en tus espacios, lo mejor será optar por unos ganchos que estén fabricados en acero inoxidable porque aportarán una mayor ventaja.

Por otra parte, si no quieres que los ganchos se noten, lo ideal es que escojas unos ganchos que estén fabricados en material plástico. Además, debes fijarte muy bien en el peso de los elementos que vas a colgar, porque de esta forma podrás asegurarte de elegir los que se ajusten a tus necesidades.

¿Son mejores los ganchos normales o los adhesivos?

En este punto dependerá de lo que estés buscando, en especial porque los ganchos adhesivos pueden estar un poco más limitados. Ten en cuenta que, este tipo de ganchos permiten soportar pesos de hasta 10KG en algunos casos, pero más allá de eso el gancho se caerá.

Por este motivo, si necesitas colgar elementos que sean muy pesados en estos ganchos lo ideal es que optes por los ganchos normales que requieren obra. Pero, para un uso para los utensilios del baño o de la cocina, los ganchos adhesivos pueden ser la mejor solución y la más práctica.

¿Qué escoger entre un perchero y un gancho adhesivo de pared?

Una alternativa funcional a los ganchos de pared son los percheros de pie, en especial si los vas a usar para colgar abrigos o sombreros. Sin embargo, los percheros suelen ocupar un mayor espacio, por lo que no son muy aconsejables si no tienes mucho espacio en tu hogar.

Además, los apoyos de los percheros suelen ser disparejos, por lo que pueden perder el equilibrio fácilmente. Por este motivo, los ganchos adhesivos pueden ser una mejor alternativa, puesto que te permitirán conseguir una mayor versatilidad.