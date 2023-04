En cualquier momento en tu hogar te puedes encontrar con un atasco en cualquiera de las tuberías y esto puede llegar a generar un buen problema. Para solucionarlo lo mejor es optar por un gel desatascador de tuberías como el Mr Muscle Drano Power Gel , que te permita eliminar los restos de suciedad que estén en las tuberías.

Esta es una opción más fácil de utilizar que los desatascadores manuales, porque bastará con hacer la aplicación siguiendo las instrucciones del fabricante.

¿Cuáles son los mejores geles desatascadores de tuberías?

Encontrar un buen gel desatascador de tuberías no siempre es fácil, porque no todos tienen la misma composición y no todos son igual de efectivos. Es por este motivo que, hoy hemos seleccionado únicamente las 9 mejores opciones que hemos encontrado en el mercado para ti, para que elijas fácilmente.

Los mejores geles desatascadores de tuberías:

1. Gel desatascador de tuberías Mr Muscle Drano Power Gel

Sin duda alguna este es uno de los mejores geles desatascadores de tuberías que encontraremos en el mercado y que elimina las obstrucciones más fuertes. Para su uso, simplemente se dejará actuar por lo menos durante 30 minutos o durante la noche. Cuenta con un blanqueador de cloro, y tiene un efecto químico que no se mantiene en el ambiente y que se puede descomponer debido a procesos físicos naturales.

Este producto no es térmico por lo que no genera calor en el tubo, y una vez abierto se garantiza que tendrá una potencia plena hasta por 2 años. Una vez aplicado se debe eliminar con 4 a 5 litros de agua, para que no queden restos del producto en ningún tubo de desagüe. No se recomienda mezclar con ningún producto limpiador, en especial porque esto puede producir una reacción química que puede llegar a ser tóxica.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este producto, asegurando que "es un remedio que es muy adecuado para limpiar el desagüe, y en tan solo unos minutos estará listo". Por otra parte, destacan que "es muy bueno para desagües de ducha, y es de los mejores que puedes encontrar en el mercado".

2. Gel desatascador de tuberías BiOHY K12486

Esta es una gran opción a tener en cuenta, en especial porque es sostenible y permite eliminar los depósitos de grasa rebeldes. También puede eliminar cabello, compuestos de celulosa y los artículos de higiene de una forma bastante efectiva, rápida y confiable. Permite eliminar los bloqueos de las tuberías en segundos, dejando las tuberías perfectamente funcionales y con un flujo normal de agua.

Este es un producto que es eficaz al mismo tiempo que sostenible, y está especialmente pensado para la eliminación de cualquier tipo de elementos de las tuberías. Es perfecto para todos los atascos que tengas en casa y su aplicación es muy sencilla y rápida, además de que cada litro sirve para 20 aplicaciones. Este producto no se debe aplicar en su estado puro, y se debe disolver a una razón de 50ml por cada litro de agua, y dejar reposar por 30 minutos.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "este es un producto que tiene un buen resultado, permite desatascar el fregadero eliminando los restos de comida fácilmente". También afirman que "el plato de la ducha queda completamente desatascado, y resuelve por completo el problema".

3. Gel desatascador de tuberías Destop Turbo

Se trata de un desatascador para tuberías que elimina de forma bastante efectiva los atascos, previniendo cualquier tipo de malos olores que se puedan generar. Es un gel que actúa en tan solo 5 minutos, y que desatasca a la primera, lo que te permite conseguir siempre la máxima versatilidad posible.

No daña las tuberías, incluso las tuberías plásticas por lo que podrás conseguir siempre una gran eficacia sin tener daños en las tuberías. No tiene olor a amoniaco es ideal para todo tipo de tuberías que tengas en tu hogar. Elimina cremas, geles, aceites, alimentos, entre muchos otros. Está disponible en presentación de 4 unidades o en presentación de una sola unidad. Esto permitirá que se pueda conseguir siempre la cantidad que necesites.

Las reseñas que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "funciona bastante bien, desatasca más que otros productos y es un modelo que es bastante eficaz". Además, destacan que "si se siguen las instrucciones la tubería queda funcionando perfectamente el mismo día, y deshace los diferentes materiales que se pegan en la pared de la misma".

4. Gel desatascador de tuberías Faren 260001SPPT

Esta es una solución para destapar los caños que es bastante eficiente, y que no daña ningún tipo de tuberías. Está completamente libre de ácido sulfúrico, por lo que puedes estar seguro de que no tendrás ningún inconveniente. Su base es alcalina en gel lo que permite conseguir una gran eficacia sin causar ningún tipo de daños en las tuberías.

Viene en un envase de alta seguridad con un tapón que evita que el producto se vaya a derramar. Además, el envase cuenta con un asa para que el uso del mismo sea más cómodo y seguro. Se debe tener cuidado con su manipulación porque puede provocar irritación cutánea y lesiones oculares graves.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "es un buen desatascador de tuberías, elimina los atascos normales de forma bastante eficaz y rápida". Por otra parte, destacan que "este es un producto que funciona bien, pero en los atascos más difíciles es más difícil obtener resultados".

5. Gel desatascador de tuberías Resolv Flux Green Gel

Se trata de un gel desatascador de tuberías, que cuenta con una fórmula innovadora completamente libre de ácido. Elimina por completo los atascos producidos por pelos y los depósitos de cal de las tuberías en un lapso de tiempo de 5 a 10 minutos. Viene en una presentación de 1 litro, con lo cual es suficiente para realizar tres aplicaciones del producto en las tuberías.

Permite la disolución de cualquier tipo de materias orgánicas sin que se produzca ningún daño en las tuberías. Con su potente acción higienizante, eliminará los malos olores del desagüe dejando una fragancia que es muy agradable. Funciona también con grandes atascos, en cuyo caso se debe dejar actuar durante toda la noche. No se debe usar en productos con aluminio o resinas, y no se debe mezclar con otros productos químicos porque puede causar reacciones negativas.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es perfecto para el fregadero de la cocina, si está completamente obstruido se deja actuar por más tiempo y resuelve por completo el problema". También destacan que "es un producto fácil de usar, no necesita agua caliente, y se debe usar aproximadamente media botella y dejarla actuar por un buen tiempo".

6. Gel desatascador de tuberías Cespram Provat

Esta es una gran opción para que puedas destruir los peores atascos, en especial porque tiene un alto poder para desatacar cualquier tipo de tuberías. Es seguro para todo tipo de tuberías y presenta un efecto inmediato. Permite tener la limpieza de las tuberías de forma rápida y eficaz eliminando restos de grasa, aceite, alimentos, jabón, pelos y otros componentes que sean orgánicos.

Permite eliminar por completo los atascos, e higieniza las tuberías, siendo indicado para las tuberías de la cocina, baño y ducha. Este producto viene listo para usar y no es necesario diluirlo, además de que no crea espuma al verterlo. Se recomienda leer cuidadosamente la etiqueta para evitar cualquier tipo de accidentes con el uso de este producto.

Las opiniones que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "ofrece unos increíbles resultados, es 100% recomendado y después de probar de todo este funciona a la perfección". Además, destacan que "es perfecto para los atascos moderados, y funciona bastante bien, pero es ácido en muy alta concentración por lo que debe manipularse con cuidado". Esta es una opción que es bastante eficaz, y permite que se desatasquen las tuberías fácilmente y de una forma rápida.

7. Gel desatascador de tuberías Mr Muscle Forza Gel Power

Se trata de un gel desatascador de tuberías que se destaca por tener una excelente relación calidad-precio. Elimina fácilmente los atascos en tuberías, fregaderos, lavabos y desagües que pueden ser causados por pelo, jabón y otros residuos. Permite tener una muy buena eficacia incluso en los atascos más difíciles y es más eficaz que la lejía.

Es seguro para todo tipo de tuberías sin causar ningún tipo de inconvenientes en las mismas. Tiene una gran potencia y funciona a través del agua estancada. Tiene un efecto inmediato, y únicamente tarda 5 minutos en actuar. Para el uso correcto se recomienda verter 500ml del producto y se debe aclarar con agua caliente para conseguir eliminar el atasco.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "es una excelente opción para desatascar las tuberías de una forma rápida y eficiente, con una muy buena relación calidad-precio". Por otra parte, destacan que "cumple a la perfección con su objetivo, y es muy corrosivo lo que puede hacer que las tuberías se desgasten antes de lo normal".

8. Gel desatascador de tuberías HG 481100130

Este es un gel desatascador de tuberías que limpia las tuberías de la cocina de forma bastante eficaz. Es perfecto para los atascos que se producen por los restos de grasa, aceite y alimentos, gracias a su fórmula profesional. Tiene una fórmula ecológica por lo que es completamente seguro para el uso en la cocina sin ningún inconveniente.

Está hecho a base de enzimas y microbios naturales que hacen que sea completamente biodegradable y seguro para cualquier tipo de desagüe. Además, mejora el cultivo de bacterias del tanque séptico, brindando un efecto preventivo que evita los atascos futuros. No es necesario diluirlo para su uso porque este viene listo para utilizar, y también permite eliminar los malos olores que puedas tener en tus fregaderos.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es un producto que es muy eficaz desatascando las tuberías, al mismo tiempo que no las daña". También destacan que "funciona muy bien para los atascos del fregadero de la cocina, y es muy bueno para el desagüe de la cocina, simplemente dejándolo toda la noche".

9. Gel desatascador de tuberías WC Net Energy

Si estás buscando un gel desatascador de tuberías barato no cabe duda de que esta es la mejor opción que podrás encontrar en el mercado. Elimina los atascos de forma efectiva y evita su formación, higienizando y protegiendo las tuberías. Está indicado para todo tipo de tuberías de cocina, baño y ducha. Tiene una fórmula densa en gel, que penetra en el agua estancada y disuelve la obstrucción fácilmente.

Permite eliminar fácilmente los malos olores, y es indicado para prevenir los depósitos de calcio. Evita la formación de cal en las tuberías y desagües, y ayudan a proteger las tuberías y evitar los daños causados por los depósitos de cal. El producto permite higienizar a fondo y limpiar las tuberías para mantenerlas en perfectas condiciones.

Las reseñas que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "desatasca a la primera y siempre cumple con lo prometido, y se debe dejar toda la noche para desatascar todo tipo de atascos". Además, destacan que "es maravilloso, se deja actuar toda la noche y por la mañana ya el atasco ha desaparecido".

Recomendaciones para comprar un gel desatascador de tuberías: ¿Qué tener en cuenta?

Antes de comprar un gel desatascador de tuberías debes fijarte en algunos aspectos importantes para tomar una buena decisión. Dentro de los principales a tener en cuenta estarán:

Tipo de obstrucción

No todas las obstrucciones son iguales, por lo tanto, tienes que seleccionar uno con la potencia que necesitas de acuerdo al atasco. Algunos atascos necesitan de una potencia baja, por lo que básicamente con cualquier producto se puede realizar el proceso.

Sin embargo, si se trata de atascos en el baño que son causados por suciedad y pelo, pueden necesitar una fórmula que sea más potente. Recuerda que siempre debes escoger una fórmula que no vaya a romper tus tuberías o tendrás inconvenientes con las mismas.

Tiempo de exposición

Dependiendo del producto que escojas tendrás que dejarlo actuar por un tiempo mayor o menor, lo cual también puede depender del tipo de atasco. Por lo tanto, debes fijarte si puedes eliminar el atasco en 5 a 20 minutos o si requiere más tiempo.

Normalmente cuando los atascos son muy fuertes lo ideal es dejar actuar el producto durante toda la noche. De esta forma, se podrá evitar malgastar el dinero y el esfuerzo porque podrás asegurarte de que tus tuberías estarán destapadas.

Compatibilidad

Debes asegurarte de verificar las características que tienen los geles desatascadores de tuberías, porque no todos son compatibles con todos los sistemas. Es por este motivo que, es imprescindible que leas bien la etiqueta para que no cometas un error y termines rompiendo las tuberías.

En todo caso, también es bueno leer las recomendaciones de uso antes de utilizar el producto para evitar accidentes. Estos son productos que son muy fuertes y normalmente pueden llegar a generar irritación o incluso ser corrosivos. Algunos requieren dilución mientras que otros vienen listos para utilizar, y todo dependerá del tipo de producto que estés comprando.

¿Qué es un gel desatascador de tuberías?

Un gel desatascador de tuberías es un producto químico el cual es fácil de aplicar, y que se aplica directamente en las tuberías. Pueden estar formulados con ácidos o bases, e incluso actualmente nos encontramos con opciones biológicas que permiten la eliminación de los atascos de las tuberías.

Al venir en una presentación de gel, su aplicación es bastante fácil porque no salpicarán, evitando así que puedan caer en tu piel y producirte graves quemaduras o irritaciones. Además, estos productos no dañan las tuberías, puesto que están especialmente diseñados para evitar daños sin importar el tipo de material usado en las tuberías.

¿Para qué sirve el gel desatascador de tuberías?

El uso de los geles desatascadores de tuberías es básicamente eliminar cualquier tipo de suciedad que esté causando una obstrucción o atasco en las tuberías. Es ideal para utilizarlo en baños, cocinas, o en cualquier lugar en el que sufras de un atasco.

El objetivo principal de estos productos es eliminar por completo los residuos que nos encontramos en las tuberías. Pueden eliminar residuos de aceite, jabón, pelos, entre muchos otros, lo que permitirá que puedas recuperar la capacidad de drenaje de cualquier tubería.

Ventajas que tienen los geles desatascadores de tuberías

Existen múltiples ventajas de comprar un desatascador de tuberías en gel, en especial si los comparamos con los manuales. Dentro de las principales a tener en cuenta están:

Eliminan los atascos de la tubería sin ningún tipo de intervención física del usuario.

Después de cumplir el tiempo de acción, simplemente se debe aclarar con agua fría o caliente dependiendo de las indicaciones del fabricante.

No necesitas a un profesional para que elimine el atasco.

Sin embargo, debes tener en consideración que este tipo de productos no funcionan en todos los atascos. Algunos atascos necesitarán la intervención de un profesional, debido a que por su naturaleza no pueden eliminarse de una forma que sea sencilla.

¿Cómo evitar los atascos en las tuberías?

Para que no tengas atascos en las tuberías, simplemente tendrás que aplicar algunos consejos que son prácticos:

Es mejor eliminar los restos de comida antes de lavar los platos.

No tires el aceite directamente por el fregadero.

Una buena opción es la instalación de coladores en los desagües.

Evita tirar el papel higiénico o las toallitas húmedas en el inodoro.

Si sigues estos simples consejos, no se atascará ningún desagüe en tu hogar, y en caso de que se produzca este será ligero, motivo por el cual podrás solucionarlo con cualquier producto en gel.

¿Los geles desatascadores de tuberías son seguros para el sistema séptico?

Ten en cuenta que la gran mayoría de los desatascadores contienen productos químicos que pueden llegar a alterar o matar las bacterias de tu sistema séptico. Esto puede llegar a causar daños en el entorno de la fosa, lo que hace que no todas las opciones sean adecuadas para todas las situaciones.

Existen algunos productos que están hechos a base de ingredientes naturales, y que permiten equilibrar las bacterias de la fosa séptica. Estos son los más aconsejables en estos casos, evitando los que contengan productos como ácidos o lejía, porque estos pueden llegar a producir problemas.

¿Es mejor un desatascador químico o manual?

Esto dependerá en gran medida del tipo de atasco que tengas, y de lo fácil que sea eliminarlo. Los desatascadores manuales pueden ser mediante ventosa o muelle, y son bastante útiles cuando hablamos de los atascos que son menos complejos.

Sin embargo, en algunos atascos, nos encontramos con grasa o jabones que están pegados en las paredes de las tuberías. En estos casos, los desatascadores manuales no servirán de mucho, y por este motivo, lo mejor será optar por un producto que sea químico y que pueda disolver todo lo que tenga tu tubería adherida.