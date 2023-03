Es muy normal que cuando te mudas a un piso alquilado se nos pida que no taladremos las paredes si vamos a colgar cuadros. Es por este motivo que necesitarás unas tiras adhesivas para colgar cuados como las CANOPUS 3M SJ3560 , que te permitirán evitar el uso de tornillos y taladros cuando vayas a colgar tus adornos y recuerdos.

Este tipo de tiras son muy fáciles de instalar, y si sigues al pie de la letra el proceso de colocación correcto podrás colgar tus cuadros fácilmente.

¿Cuáles son las mejores tiras adhesivas para colgar cuadros del mercado?

Encontrar unas buenas tiras adhesivas para colgar cuadros no siempre es fácil, en especial porque no todas tienen la misma capacidad de agarre. Es por esto que hoy hemos seleccionado únicamente las 9 mejores opciones para que tomar una buena decisión de compra sea siempre más sencillo. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlas:

1. Tiras adhesivas para colgar cuadros CANOPUS 3M SJ3560

Sin duda alguna esta es una de las mejores opciones que encontraremos si buscamos tiras adhesivas para colgar cuadros de calidad. Esto debido a que es una cinta adhesiva, que ofrece un agarre por ambos lados. Viene con un lado que tiene una espuma adhesiva con película protectora que es sensible a la presión y muy resistente. Se pega muy bien a diferentes materiales incluyendo plásticos, metal, vidrio y superficies pintadas.

Por el otro lado, nos encontramos con un sistema de cierre negro con filamentos en forma de setas. Es una gran opción para la fijación de básicamente cualquier cosa sin necesidad de taladrar, atornillar o apretar. Pega rápidamente y su resistencia máxima se alcanzará en un tiempo aproximado de 72 horas desde la fijación. El rollo de cinta viene con un cúter incluido, para que puedas cortarla a la medida que necesites sin ningún tipo de limitación.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "tiene una muy buena fijación, es muy usable, y la adherencia que tiene es bastante elevada". Por otra parte, destacan que "el agarre en sí es genial, une perfectamente y el adhesivo soporta temperaturas altas y bajas". Es sin duda una forma muy práctica de pegar tus cuadros en tus paredes con muy poco esfuerzo y sin dañarlas.

2. Tiras adhesivas para colgar cuadros JELLYSUB MSK-02

Este es un paquete de un total de 32 pares de tiras medianas de color blanco que son ideales para colgar cuadros. No producen ningún tipo de daños en las superficies en las que se colocan, y se pueden retirar limpiamente sin ningún tipo de esfuerzos. Se destacan por no dejar ningún tipo de residuos pegajosos en las paredes, y ayudan a mantener siempre el buen aspecto de tus paredes.

Permiten colgar tus obras de arte sin necesidad de ningún tipo de herramientas, y se pueden utilizar sobre cualquier superficie que necesites sin limitación. Son ideales para metal, madera, cerámica, cristal, entre otras. Puedes encontrarlas en diferentes presentaciones dependiendo de tus necesidades, siendo más pequeñas o más grandes.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "son muy útiles y versátiles, dando unos muy buenos resultados sobre cualquier tipo de superficie". También afirman que "es muy fácil de poner, funcionan muy bien, y aguantan a la perfección los cuadros". Vienen bastantes, son perfectas para cuadros y fotos, para fijarlos sin ningún esfuerzo.

3. Tiras adhesivas para colgar cuadros Command PH209-16EU

Se trata de unas tiras que te permiten colgar objetos de todo tipo en tus paredes sin ocasionar ningún tipo de daños. Se pueden sujetar firmemente y se retiran de una forma completamente limpia. No requieren de ningún tipo de clavos, agujeros o tornillos para que puedan funcionar a la perfección con tus cuadros. Recibirás un total de 8 pares de tiras medianas y 8 pares de tiras grandes de color blanco.

Las tiras medianas tienen una capacidad para sujetar hasta 5,4KG, mientras que las grandes pueden sujetar hasta 7,2KG. Estas tiras son de la marca 3M, siendo muy fáciles de usar, y ayudan a mantener el buen aspecto de las paredes en todo momento. No necesitas ningún tipo de herramientas para utilizarlas, y no requieres de ningún tipo de clavos o martillos.

Las reseñas que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "no dejan marcas en la pared, por lo que puedes cambiar la decoración de tu casa o despacho sin pensarlo demasiado". Además, destacan que "aguantan a la perfección, cumplen ampliamente con su objetivo y se pegan fácilmente sobre las paredes".

4. Tiras adhesivas para colgar cuadros 3M VHB5952

Esta es una cinta adhesiva que cuenta con una gran capacidad de fijación y que se utiliza ampliamente en el ensamblado de productos electrónicos. Sin embargo, también se puede utilizar en el hogar para colgar cuadros de forma efectiva y que así no se vayan a caer. Sustituyen por completo todo tipo de clavos, y permite que puedas conseguir siempre la máxima practicidad posible al momento de usarlas.

Es un modelo que es altamente resistente a los solventes, al agua y a las altas temperaturas. De esta forma, se puede asegurar una gran fijación, incluso en ambientes como el baño, y se puede utilizar en todo tipo de superficies sin limitación. No deja ningún tipo de residuo adhesivo al retirarla, por lo que podrás ahorrar mucho tiempo en la limpieza. Este modelo está disponible en diferentes grosores para que escojas el que mejor vaya con tus necesidades.

Son muchas las reseñas positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "pega muy bien, soporta bastante bien el peso y es completamente recomendada". Por otra parte, afirman que "es muy resistente, hay que dejarla 24 horas para que la fijación sea completa, y pega bastante bien sin ningún tipo de inconvenientes". Esta es una cinta bastante buena y que te ofrecerá una gran fijación.

5. Tiras adhesivas para colgar cuadros Winline LHR010

Se trata de una cinta adhesiva de doble cara que está fabricada en acrílico y que permite sostener cuadros de hasta 1KG de peso. Es muy duradera, y puede soportar un rango de temperaturas desde los -16°C hasta los 62°C sin ningún tipo de inconvenientes. Esta es una cinta que es lavable y reutilizable infinitamente, e incluso se puede limpiar y dejarla secar naturalmente para que se pueda volver a utilizar.

Es muy fácil de utilizar y no deja ningún tipo de residuos, y la puedes cortar fácilmente a cualquier tamaño y longitud que desees. El material del que está fabricada que es nano PU, que se adhiere fácilmente a cualquier tipo de superficie lisa y no dejará ningún tipo de residuos. Es una cinta doble cara que se puede utilizar básicamente en todos los aspectos de la vida. Está disponible en medidas de 3M o de 5M dependiendo de las necesidades que tengas al ser transparente no se notará que está instalada.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es un buen producto, a muy buen precio, y es algo que deberías tener en tu hogar". También afirman que "es una cinta que tiene una muy buena adherencia, va perfecta para las cosas ligeras y sin problema".

6. Tiras adhesivas para colgar cuadros O-Kinee 1116

Este es un paquete de tiras adhesivas que cuenta con un total de 120 almohadillas adhesivas de doble cara, con 60 piezas cuadradas y 60 piezas de forma redonda. Estas almohadillas tienen espuma y son de doble cara. Están fabricadas en espuma EVA de alta calidad, y pueden adherirse muy bien y proporcionar una larga vida útil.

Se pueden aplicar fácilmente sobre todo tipo de superficies, y son ideales para hacer manualidades, colgar cuadros, entre muchos otros usos. Son muy fáciles de operar, y son fuertes adhesivas e impermeables. Resisten a las temperaturas, por lo que podrás utilizarlas fácilmente en cualquier tipo de situaciones. Además, son muy fáciles de utilizar por lo que podrás colgar cualquier cuadro en cualquier lugar.

Las opiniones que tienen quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto asegurando que "son muy buenos adhesivos, sirven para todo y se pueden recortar en trozos más pequeños si quieres". Además, afirman que "para las cosas ligeras funciona sin ningún tipo de inconveniente, tiene una buena adhesión y su precio es bastante bueno".

7. Tiras adhesivas para colgar cuadros tesa Powerbond

Se trata de unas tiras adhesivas para colgar cuadros que tienen una gran relación calidad-precio, y que te ofrecerán siempre una gran resistencia. Son adecuadas tanto para el uso en interiores como en exteriores, y ofrecen siempre una sujeción fuerte. Podrás colgar todo tipo de cuadros sin necesidad de hacer ningún tipo de esfuerzo, lo que te garantizará que puedas conseguir siempre un gran agarre.

Soportan un total de 10KG por cada 10cm de cinta que utilices, y se fijan a la perfección a las superficies lisas y firmes. Es un modelo altamente resistente y no es resistente a los rayos UV, por lo que en los exteriores puede disminuir su rendimiento. Para una fijación duradera, se recomienda que se proteja del agua y de la humedad para evitar que se vaya a caer la cinta.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "funcionan bastante bien, pega con mucha fuerza siendo muy resistente". Por otra parte, destacan que "pega muy bien si las superficies son completamente lisas, si no son completamente lisas se despegará".

8. Tiras adhesivas para colgar cuadros Pattex No Más Clavos

Estas son unas tiras adhesivas que permiten el montaje tanto interior como exterior de todo tipo de cuadros de forma sencilla. Funciona muy bien en las superficies lisas en todo tipo de materiales sin ningún tipo de inconvenientes. Tiene una longitud total de 1,5m, y no se recomienda para papel pintado, espejos u otras superficies lacadas, rugosas o antiadherentes.

Es ideal para objetos de poco peso, sin ningún tipo de inconvenientes al momento de utilizarlos. Tiene una resistencia a la temperatura entre los -10°C y los 80°C. El rollo puede soportar hasta 120KG en condiciones ideales. Sin embargo, si se ponen objetos demasiado pesados la conta no servirá de mucho.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es muy práctica, y muy resistente, sin necesidad de utilizar ningún tipo de taladro o clavos". También destacan que "aguanta a la perfección, funciona bien con cualquier cosa incluso con cosas pesadas, y lo malo es que solo viene 1,5m".

9. Tiras adhesivas para colgar cuadros tesa Powerstrips

Si estás buscando unas tiras adhesivas para colgar cuadros baratas y que sean aptas para paredes pintadas o con yeso, esta sin duda es una gran opción. Permite soportar hasta 2KG por cada soporte y si se instalan ambos soportes puedes tener una capacidad para hasta 4KG. Las tiras adhesivas vienen con 2 ganchos, por lo que será mucho más fácil, colgar tus cuadros de decoración.

Se pueden retirar sin dejar ningún tipo de rastro en la pared, y se pueden reutilizar los ganchos si se cambia la tira adhesiva. Están disponibles en formatos para soportar desde 0,5 hasta 2KG dependiendo de tus necesidades. Es una gran opción cuando no puedes usar las tiras convencionales que pueden terminar por dañar la pared pintada.

Las reseñas que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "son perfectos para colgar los cuadros sin tener que hacer ningún tipo de agujeros". Además, destacan que "son muy fáciles de utilizar, cumplen con su función, y se pegan sobre la pared sin estropear la pintura". Esta es una gran opción a tener en cuenta si buscas un método de fijación para cuadros que no dañe tus paredes.

Recomendaciones para escoger unas tiras adhesivas para colgar cuadros: ¿Qué tener en cuenta?

Antes de comprar unas tiras adhesivas para colgar cuadros tendrás que fijarte en algunos aspectos básicos para tomar una buena decisión de compra. Dentro de los principales a tener en consideración estarán:

Peso del cuadro

Es muy importante saber el tipo de cuadro que vas a colgar, porque dependiendo del peso que tenga podrás encontrar diferentes tipos de cintas. Podrás encontrarte con tiras adhesivas que soportan desde 1KG hasta 7KG de peso.

En el caso de las tiras que vienen por rollos estas normalmente pueden llegar a soportar entre 120 a 150KG de peso por la totalidad del rollo. Ten en cuenta que, esta resistencia no será por cada centímetro, por lo que la resistencia por cada centímetro será más baja.

Dimensiones

Debes tener en consideración la anchura de las cintas adhesivas que vas a utilizar para colgar tus cuadros, y en ocasiones puede ser necesario un grosor mayor mientras que en otras las cintas más finas serán mejor. Algunas vienen en diferentes formas que se adaptarán por completo a las necesidades que puedas tener.

Tipo de superficie

Debes tener en consideración que la gran mayoría de este tipo de cintas están pensadas especialmente para superficies que sean completamente lisas. Normalmente se podrán utilizar sobre madera, vidrio, metal, y superficies lisas en general.

No se recomienda su uso en paredes con texturas, empapeladas o en paredes antiadherentes. Ten en cuenta que, si las vas a utilizar sobre paredes pintadas o con yeso, tendrás que escoger un modelo que esté especialmente diseñado para estas superficies para no terminar dañándolas.

Color

Como norma general este tipo de cintas vienen en color blanco o negro, dependiendo del modelo que escojas. Sin embargo, actualmente también podremos encontrarnos con unas cintas que sean completamente transparentes.

Estas últimas permiten disimular y dar un toque mucho más elegante a la decoración de tu hogar u oficina. Gracias a esto podrás tener la libertad de escoger un modelo que sea visible o no, para que tus cuadros se puedan colgar en tu hogar y que la decoración se adapte por completo a tus gustos.

¿Qué son las tiras adhesivas para colgar cuadros?

Las tiras adhesivas para colgar cuadros son las que vienen con una superficie que es adherente por ambas caras. Este tipo de cintas vienen en diferentes largos y grosores, y se pueden adaptar por completo a cualquier tipo de cuadro que quieras pegar, y aguantan diferentes cantidades de peso.

Normalmente, estas cintas son compatibles con la gran mayoría de las superficies lisas, logrando una adherencia permanente. Algunos modelos son reutilizables, por lo que podrás quitarlas sin ningún tipo de limitación y volver a pegarlas en otro lugar, haciendo que sean una opción que es bastante resistente.

¿Para qué sirven las tiras adhesivas para colgar cuadros?

Este tipo de cintas, se utilizan para colgar tus cuadros en las paredes de tu hogar sin necesidad de abrir ningún tipo de agujeros en las mismas. Sin embargo, estas cintas también se pueden utilizar para colgar todo lo que quieras en tus paredes o para pegar elementos en diferentes sitios.

Sin embargo, para que estas cintas cumplan con su función las superficies deben ser las adecuadas, y adaptarse a los materiales que se utilizarán. Se recomienda que las superficies estén completamente libres de humedad, y así evitarás cualquier tipo de inconvenientes. Algunas tiras de estas pueden ser resistentes a la humedad y a las temperaturas extremas, siendo aptas tanto para interiores como para exteriores.

Ventajas de utilizar tiras adhesivas para colgar cuadros

Son muchas las ventajas que tiene colgar cuadros con tiras adhesivas, siendo una herramienta de decoración que te aportará lo siguiente:

No dañan las superficies ni dejan ningún tipo de residuos de pegamento en las superficies.

Te olvidarás por completo del taladro y de perforar orificios en tus paredes.

Su instalación es muy sencilla y no necesitarás herramientas.

Pueden ser utilizadas tanto en interiores como en exteriores.

Están disponibles en una gran variedad de formatos y peso.

Sin embargo, debemos tener en consideración que estas tiras no funcionan en todas las superficies, y que el soporte de peso que tienen es limitado. Por este motivo, es importante saber la capacidad máxima que tendrán estas tiras para evitar cualquier inconveniente que pueda surgir.

¿Cómo instalar las tiras adhesivas para colgar cuadros?

Para que puedas instalar las tiras adhesivas para colgar cuadros de una forma adecuada, tendrás que fijarte en los siguientes pasos que debes seguir:

Pasa un paño humedecido con alcohol por la superficie que vas a pegar.

Verifica el peso que puede aguantar la tira.

Pega las tiras al cuadro que quieres pegar, y una vez que esté listo retira la capa protectora de la cinta. Lo ideal es pegar 4 tiras alrededor del marco de forma paralela.

Presiona el cuadro en la pared firmemente por lo menos durante 30 segundos.

Lo ideal es que dejes el cuadro en la posición definitiva que quedará para que no vayas a tener ningún tipo de inconveniente en el futuro. En el caso de los modelos que funcionan con un gancho, debes pegar ambas partes y una vez que transcurra 1 hora, podrás proceder a colgar tu cuadro sin ningún tipo de limitación.

¿Cómo se retiran las tiras adhesivas para colgar cuadros?

Retirar este tipo de tiras normalmente es muy sencillo, pero si se realiza de una forma incorrecta podrías terminar por dañar el lugar donde se instalaron. Para que puedas retirarlas correctamente tendrás que seguir estos pasos:

Debes retirar el marco desde las esquinas inferiores y en dirección hacia arriba.

Una vez que despegue tendrás que jalar la tira hacia abajo, y debes mantener la mano contra la pared, estirando lentamente la tira hasta que logres despegarla.

Recuerda que, debes quitar las tiras adhesivas con cuidado y con precaución, porque de lo contrario podrías terminar por dañar la superficie si lo haces de forma muy brusca.