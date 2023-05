Tanto en invierno como en verano el cuidado de tu piscina es crucial para mantenerla en perfecto estado, y evitar el deterioro. Y uno de los principales cuidados es mantener el avua limpia y libre de suciedad, bichos y porquería en general. Para lograrlo necesitarás un buen cobertor para piscina desmontable como el Gre CIPROV501 , que te permitirá mantener tu piscina completamente limpia y segura durante todos los meses del año.

Este tipo de cobertores evitan la suciedad, las hojas, y otros desechos que puedan entrar a la piscina, además de prevenir la evaporación del agua.

¿Cuáles son los mejores cobertores para piscina desmontables del mercado?

Encontrar un buen cobertor para piscina desmontable no siempre será fácil, en especial porque existen muchos modelos diferentes. Es por este motivo que, hoy hemos seleccionado únicamente las 9 mejores opciones que hemos encontrado en el mercado para que puedas tomar una buena decisión de compra. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlos:

1. Cobertor para piscina desmontable Gre CIPROV501

Cobertor para piscina desmontable Gre CIPROV501

Sin duda alguna este es uno de los mejores cobertores para piscina desmontables que podrás encontrar en el mercado. Es ideal para el invierno, y tiene un acabado en color negro por ambos lados, siendo perfecto para piscinas ovaladas. Se encuentra disponible en múltiples tamaños para que puedas seleccionar el que mejor se ajuste al tamaño de tu piscina, y permite conservar el buen estado de tu piscina sin que vayan a aparecer algas en la misma.

Además, cuenta con un cable de acero plastificado y un tensor ajustable, lo que permitirá que puedas conseguir siempre un ajuste perfecto. Su fabricación es en polietileno muy resistente, por lo que se mantendrá en óptimas condiciones sin ningún tipo de inconvenientes. Su calidad es de 120g/m2, lo que te asegurará que es un modelo que es bastante grueso para proteger a la perfección tu piscina. También puede ser usado durante el verano, ya que, es fácil de poner y quitar, y te permitirá mantener tu piscina completamente limpia.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "es muy práctica, su mecanismo es bastante básico, pero al mismo tiempo útil, y su instalación es bastante fácil". Por otra parte, destacan que "es una funda que cumple su función con la piscina, se adapta a la perfección, pero con el paso del tiempo se va descomponiendo rápidamente". Es una buena opción a tener en cuenta, en especial porque es altamente resistente y de buena calidad.

2. Cobertor para piscina desmontable Quick Star Solar

Cobertor para piscina desmontable Quick Star Solar

Esta es una gran opción a tener en consideración, en especial porque se adapta por completo a piscinas de 360cm de diámetro. Es un modelo para piscinas redondas, y que está fabricado con lona con revestimiento de doble cara, con tejido de polietileno 100% estable y resistente a los rayos UV. Tiene un grosor de 200g/m2, con un diseño en color negro, reduciendo en gran medida la formación de algas, porque absorberá por completo los rayos solares, haciendo que sea altamente resistente a la intemperie.

Cuenta con ojales dobles de aluminio a una distancia de 1 metro, y también cuenta con un cable y trinquete tensor, lo que te permitirá tener siempre la tensión adecuada cuando lo instales. Está fabricado para funcionar a temperaturas entre los +40°C y los 70°C, por lo que es ideal tanto para el verano como para el invierno. Para su fijación requiere de una superposición de 60cm, por lo que no se puede utilizar en piscinas que sean de un tamaño mayor al establecido por el fabricante.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es resistente, dura, tiene una buena sujeción, y es bastante fácil de poner y quitar, lo que te facilitará el uso". También destacan que "es una lona de aspecto fuerte, con un cierre con cable y una carcasa, para que puedas cuidar perfectamente tu piscina". Este es un producto de buena calidad, aguanta perfectamente y es ideal tanto para el invierno como el verano.

3. Cobertor para piscina desmontable Bestway 58232

Cobertor para piscina desmontable Bestway 58232

Se trata de un cobertor para piscina que tiene una gran calidad, y que cuenta con una estructura metálica que se adapta a la perfección a las piscinas rectangulares. Está fabricado en PVC lo que hace que sea altamente resistente, y permite asegurar una gran calidad en todo momento. Viene con cuerdas que permiten asegurar la cubierta de forma precisa, y así conseguir un ajuste perfecto a la piscina.

Es recomendable vaciar los agujeros con la finalidad de que no se vaya a acumular el agua, y así conseguirás siempre el ajuste perfecto. Está disponible en diferentes tamaños, para que puedas encontrar uno que se ajuste por completo al tamaño de tu piscina. Este cobertor está especialmente pensado para los meses de invierno, y gracias a su color negro, podrás conseguir siempre una protección total contra los rayos solares, evitando que se formen algas.

Las reseñas que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "es un cobertor de invierno de buena calidad, y queda perfecto porque se ajusta bien al tamaño de la piscina". Además, afirman que "es bastante bueno, trae unos cordones para la sujeción y se mantiene bastante bien". Es una gran opción a tener en cuenta para proteger tu piscina y mantenerla en óptimas condiciones.

4. Cobertor para piscina desmontable INTEX 28031

Cobertor para piscina desmontable INTEX 28031

Este es un cobertor circular, el cual se ajusta bien a las piscinas para protegerlas de una forma adecuada, y se mantengan en óptimas condiciones. Es un cobertor con un voladizo de 25cm, para conseguir un ajuste bastante bueno, y está disponible en tres tamaños diferentes para que puedas escoger el que se ajuste al tamaño de tu piscina.

Tiene un color azul marino, y está fabricado en vinilo altamente resistente de 0.18mm, y tiene pequeños orificios de drenaje para evitar las acumulaciones de agua. Incluye una cuerda sujetadora, que permite una fijación robusta, para soportar cualquier tipo de condiciones climatológicas. Está fabricado en material de PE que es resistente a los rayos UV, y que permite conseguir una gran durabilidad.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "tiene una gran calidad, cubre perfectamente la piscina de 3,66m, y el plástico toca el agua sin que la llegue a volar el viento". Por otra parte, destacan que "se acopla muy bien a las piscinas redondas, con una muy buena calidad, y queda perfecta para la medida de la piscina".

5. Cobertor para piscina desmontable INTEX 55252

Cobertor para piscina desmontable INTEX 55252

Se trata de un modelo que está fabricado para piscinas rectangulares, y que permite proteger el agua de tu piscina evitando que entre la suciedad en la misma. Cuenta con un voladizo de 20cm, y está fabricado para piscinas de 260x160cm. Ofrece un cierre muy seguro, ya que se ajusta a la perfección a la piscina mediante un cordón de agarre, lo que evitará que se vaya a ver afectado por el viento.

Es altamente resistente gracias a que se encuentra fabricado en vinilo de alta calidad. También incorpora unos agujeros de drenaje que están repartidos por toda la superficie para evitar que se dañe con la acumulación de agua. Es ideal para la protección de la piscina durante todo el año, lo que te permite conseguir siempre una gran comodidad al momento de utilizarla. Está disponible en diferentes tamaños para adaptarse a la perfección a los diferentes tamaños de piscinas.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es un cobertor maravilloso, tiene un buen material para cubrir la piscina, y los agujeros para el agua de lluvia son grandes por lo que funcionan perfectamente". También afirman que "cumple perfectamente, dura una temporada de verano, y tiene varios orificios para drenar el agua de la piscina".

6. Cobertor para piscina desmontable Bestway 58106

Cobertor para piscina desmontable Bestway 58106

Este es un cobertor para piscina desmontable, el cual permite reducir la evaporación del agua y reducir los costes totales de funcionamiento. Es compatible con piscinas rectangulares con una estructura Splash de 300x201cm, ofreciendo una cobertura perfecta para la protección completa de tu piscina durante los meses de invierno.

Se encuentra fabricado en PVC de alta calidad, lo que garantizará que tendrás una gran calidad y resistencia. También cuenta con orificios de drenaje para evitar la acumulación de agua sobre el cobertor, garantizando así que estará en perfectas condiciones. Tiene un color azul, con el que se puede proteger bastante bien de los rayos solares, evitando la formación de algas en la piscina.

Las opiniones que tienen quienes han comprado este modelo son bastante positivas, asegurando que "la medida que tiene se ajusta a la perfección a la piscina, queda muy bien, no es elástica por lo que se debe tener cuidado de no estirarla demasiado o se descosen las juntas". Además, afirman que "el producto es de buena calidad, sin embargo, los agujeros donde van las cuerdas para amarrarlo se rompen a la tercera puesta, y no es fácil de poner". Es una buena opción para las piscinas rectangulares.

7. Cobertor para piscina desmontable Bestway 58060

Cobertor para piscina desmontable Bestway 58060

Se trata de un cobertor para piscina desmontable que se destaca por tener una excelente relación calidad-precio. Está fabricado en PVC que hace que sea muy resistente al sol, y permite reducir eficazmente la evaporación del agua, reduciendo significativamente los costes de la piscina. Permite cubrir a la perfección el agua, manteniendo el calor dentro de la misma, siendo un modelo ideal para el verano.

Gracias a este modelo el baño puede ser más agradable, lo que te permitirá conseguir siempre la máxima comodidad posible. Evita que caiga cualquier tipo de suciedad o polvo a la piscina, manteniendo el agua completamente agradable. Este modelo es ideal para una piscina redonda de 244cm, aunque también puedes encontrarlo en otros tamaños. Es una lona que se pone directamente sobre el agua por lo que su instalación y desinstalación son bastante sencillas.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "las medidas son perfectas para la piscina, es una gozada porque calienta el agua y evita que se ensucie". Por otra parte, afirman que "es un buen cobertor, pero su durabilidad no es excesivamente buena, siendo aceptable para una temporada de verano". Es un modelo bastante práctico para proteger tu piscina durante el verano, y calentar el agua para un baño más agradable.

8. Cobertor para piscina desmontable INTEX 28020

Cobertor para piscina desmontable INTEX 28020

Esta es una cubierta de piscina que es muy fácil de colocar, y que está pensada especialmente para piscinas pequeñas y redondas. Está fabricada en un material ligero, que es fácil de usar, y que ofrece una fijación con una cuerda robusta de 4,57mm. Se cierra a la perfección por encima del borde de la piscina consiguiendo un ajuste perfecto a la piscina sin ningún tipo de limitantes.

Cuenta con orificios de drenaje, que evitarán que el agua se vaya a acumular, y es un modelo que es apto para piscinas que tengan un diámetro de hasta 5,48m. Este modelo está disponible en diferentes medidas, dependiendo del tamaño de piscina que tengas, y brinda una buena protección para el agua de la misma.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones bastante positivas al respecto, asegurando que "es una cubierta que va fenomenal, pero su durabilidad no es demasiado alta porque aguanta únicamente una temporada". También aseguran que "es fácil de montar y quitar, es fácil de mantener, pero no es para ponerlo uno sólo ya que hay que estirar". Es un modelo bastante práctico para piscinas redondas.

9. Cobertor para piscina desmontable Bestway 58036

Cobertor para piscina desmontable Bestway 58036

Si estás buscando un cobertor para piscina desmontable barato, no cabe duda de que esta es una gran opción a tener en cuenta. Está especialmente diseñado para el invierno, y está pensado para piscinas redondas, evitando que se ensucie el agua con polvo, hojas o insectos. Además, permite reducir significativamente la evaporación del agua, reduciendo así los costes de mantenimiento de la isma.

Es compatible con piscinas que tengan un diámetro de hasta 305cm, y se encuentra fabricado en PVC de alta calidad, garantizando la máxima durabilidad. También incorpora orificios de drenaje lo que evitará que el agua se acumule en el cobertor. Este modelo se encuentra disponible en diferentes tamaños dependiendo del tamaño de la piscina que tengas en casa.

Las reseñas que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "es muy práctico y útil, evita que el agua se ensucie de polvo, tierra, etc., y cumple por completo con su función". Además, destacan que "es bastante bueno para una piscina redonda de 3m de diámetro, y el tamaño es perfecto, es bastante elástico con lo que va estirando un poco". Esta es una gran opción, en especial si buscas un modelo barato y de buena calidad.

Consejos para comprar un cobertor para piscina desmontable: ¿Qué tener en cuenta?

Antes de comprar un cobertor para piscina desmontable tendrás que fijarte en algunos aspectos que resultarán importantes y que debes considerar. Dentro de los principales estarán:

Materiales

Nos podremos encontrar con dos opciones en el mercado, siendo los más populares los cobertores de PVC. Estos son bastante resistentes, fáciles de limpiar y son una opción que es bastante económica por lo que si se rompe es fácil de reemplazar.

Por otra parte, están los cobertores de poliéster, los cuales pueden llegar a ser más resistentes que los de PVC. También son más resistentes a los rayos UV, sin embargo, su precio puede ser bastante elevado, y no son tan fáciles de conseguir.

Tamaño y forma

Al momento de comprar un cobertor para piscina, siempre debes tener en consideración la forma de la piscina. No es lo mismo escoger un cobertor para una piscina rectangular que para una piscina redonda, porque por su forma se ajustarán específicamente al modelo que escojas.

Por otra parte, debes tener en consideración que el tamaño del cobertor debe ser el que indique el fabricante. Recuerda que estos cobertores tienen un voladizo, el cual se debe ajustar para que puedas conseguir el ajuste perfecto en tu piscina.

Color

El color es un factor importante al hablar de la protección UV y de la evaporación del agua. Es por este motivo que, lo más recomendable es optar por un cobertor que sea de color azul o negro, porque son los que ofrecerán una mayor protección.

¿Qué es un cobertor para piscina desmontable?

Un cobertor para piscina desmontable es un accesorio que permite proteger tu piscina durante la época de invierno e incluso durante el verano. Suelen estar fabricados en materiales altamente resistentes que permiten una protección completa de la piscina sin ningún tipo de limitaciones.

Normalmente cuentan con un sistema de fijación mediante una cuerda, para mantenerlo perfectamente sujeto y que el viento no se lo vaya a llevar. Además, están fabricados a la medida de los tipos más comunes de piscinas, por lo que siempre encontrarás una medida estándar que pueda encajar en tu piscina.

¿Para qué sirve un cobertor para piscina desmontable?

El uso de ese tipo de cobertores te permitirá mantener tu piscina completamente limpia, y libre de todo tipo de suciedad. En todos los casos, ofrecen una protección contra las hojas, el polvo, los insectos y cualquier tipo de suciedad que pueda caer sobre la piscina.

Gracias a esto, se podrá mantener tu piscina mucho más limpia, y ayudará en gran medida a prevenir problemas de salud. También evitará la formación de algas en el agua, gracias a que evita la entrada de los rayos UV a la piscina, garantizando así que tendrás siempre el agua limpia.

¿Cómo preparar una piscina para el invierno?

Para mantener tu piscina en óptimas condiciones durante el invierno, requiere de una preparación previa en la que debes seguir estos consejos:

Debes asegurarte de que el nivel de agua esté por encima de los skimmers.

Siempre se debe añadir un tratamiento para prevenir la formación de algas.

Añade cloro para mantener el agua limpia.

El filtro debe estar limpio y funcionando correctamente.

Utiliza el cobertor para evitar que cualquier tipo de suciedad entre a la piscina.

Esto te permitirá que tu piscina se mantenga en óptimas condiciones, y también pueden ser unos consejos útiles durante el verano, porque cuando no uses la piscina lo más conveniente es mantenerla cubierta.

¿Cuánto puede durar un cobertor para piscina desmontable?

La duración de los cobertores para piscina desmontables depende de muchos factores, como su correcto uso o el material de fabricación. Los cobertores que son más resistentes pueden llegar a durar hasta 5 años, siempre que le des un mantenimiento adecuado, y que no existan condiciones climatológicas extremas.

Recuerda que, en condiciones donde existe mucho viento o un sol intenso, estos suelen tener una duración más corta. Normalmente cuando se utilizan durante el verano, estos pueden llegar a tener una duración más corta, debido a la alta radiación UV que se presenta.

Normalmente si vas a utilizar el cobertor de piscina durante todo el año, lo más probable es que resista una o dos temporadas. Esto debido a que, las condiciones climatológicas cambiantes pueden dañar más rápido el material, y esto disminuirá considerablemente la vida útil.

Cuidados que requiere un cobertor para piscina desmontable

Para que puedas mantener la lona de piscina en perfectas condiciones, lo mejor es que sigas estos consejos para evitar que se desgaste más rápido de lo normal:

Limpieza regular: asegúrate de eliminar cualquier tipo de suciedad, hojas, entre otros, con un cepillo suave para que la lona se mantenga en óptimas condiciones.

asegúrate de eliminar cualquier tipo de suciedad, hojas, entre otros, con un cepillo suave para que la lona se mantenga en óptimas condiciones. Repara los daños: en caso de que se presente algún daño en la superficie, lo ideal es repararlo cuanto antes con la finalidad de que la lona siga siendo funcional por más tiempo.

en caso de que se presente algún daño en la superficie, lo ideal es repararlo cuanto antes con la finalidad de que la lona siga siendo funcional por más tiempo. Protección solar: existen protectores solares específicos para este tipo de lonas, que evitarán que se deterioren con el sol. Al aplicar estos productos la vida útil de este tipo de cobertores será más larga.

existen protectores solares específicos para este tipo de lonas, que evitarán que se deterioren con el sol. Al aplicar estos productos la vida útil de este tipo de cobertores será más larga. Mantenimiento de la depuradora: es recomendable que estés revisando la depuradora por lo menos una vez al mes. Si esta no está en buen estado podría afectar la vida útil tanto de la piscina como de todos los elementos de la misma.

es recomendable que estés revisando la depuradora por lo menos una vez al mes. Si esta no está en buen estado podría afectar la vida útil tanto de la piscina como de todos los elementos de la misma. Usa solo productos de calidad: siempre debes utilizar productos de calidad al momento de dar mantenimiento a la lona. Utiliza productos que estén específicamente pensados para el uso en este tipo de lonas, y así te asegurarás de mantenerla protegida.

Ten en consideración que, los cobertores para piscina desmontables suelen ser muy útiles durante el invierno, pero si los usas en verano debes asegurarte de protegerlos adecuadamente para que no se vayan a deteriorar.