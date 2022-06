Si vas a ir a la playa en verano, no hay nada mejor que llevar y mantener tus bebidas bien frías y en muchas ocasiones el hielo no es suficiente para conseguirlo. Por este motivo, puede que necesites un acumulador de frío como el OUTXE 8 unidades , que te permitirá mantener las bajas temperaturas por un tiempo mucho mayor que el hielo.

¿Cuáles son los mejores acumuladores de frío del mercado?

Encontrar un buen acumulador de frío no es una tarea sencilla, en especial porque no todos tienen las mismas características. Es por ello que, hoy hemos seleccionado únicamente las 8 mejores opciones del mercado para que puedas tomar una decisión de compra de forma fácil y rápida.

1. Acumulador de frío OUTXE 8 unidades

Sin duda alguna esta es uno de los mejores acumuladores de frío del mercado, que te permitirá mantener los alimentos y bebidas completamente frías. Tienen la posibilidad de mantener una temperatura fría durante 18 horas, siendo ideal para almuerzos y actividades al aire libre. Esta ahorra mucho espacio, y puede sustituir 8 bolsas de hielo, siendo perfecto para cualquier fiambrera o nevera, dejando más espacio para los alimentos.

Es completamente reutilizable, y no hacen ningún tipo de desorden al descongelar, puesto que no liberarán agua. Son ideales para llevar bebidas o incluso sándwiches que se pueden arruinar con las bolsas de hielo. Para su limpieza, bastará con enjuagarlas después de cada uso y colocarlas de nuevo en el congelado para el uso en la próxima ocasión. No es tóxico y está completamente libre de BPA lo que garantiza que se podrá utilizar en cualquier tipo de situaciones.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "tienen un buen rendimiento, mantienen todo fresco durante mucho tiempo y son ideales para usar en movimiento, además que son muy fáciles de llenar". Por otra parte, destacan que "son unas bolsas de hielo muy delgadas, que caben en el compartimento más completo del refrigerador, y son un modelo que es muy fácil de llenar". Este es un modelo de muy buena calidad, y que nada se filtrará al descongelarse.

2. Acumulador de frío Dynamic Gear ARC 11241017

Este es un modelo que es ultra delgado y ligero, y recibirás un total de 6 paquetes de hielo con un peso de menos de 4 oz, lo que te garantizará que tendrás una gran versatilidad. El paquete de hielo es duro, muy delgado y compacto, y el gel se mantiene frío por mucho más tiempo que los paquetes de hielo de inyección de agua ordinaria.

Estos están pensados especialmente para que todos tus alimentos estén frescos, y es perfecto para llevarlos a todas partes. Son muy resistentes, y están elaborados en materiales completamente libres de BPA y de tóxicos, y nunca se desgastarán o perderán su función de refrigeración. Estos son elementos que son muy resistentes, y que te permitirán conseguir siempre la máxima comodidad posible al llevar todos tus alimentos refrigerados.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "son unas buenas placas, con un tamaño perfecto, y los alimentos conservan el frío por mucho tiempo". También destacan que "este es un muy buen producto, ideal para la mochila térmica, puesto que aguantan muy bien". Este modelo te permite mantener el frío en una nevera portátil por un período de por lo menos 12 horas.

3. Acumulador de frío Viva Haushaltswaren 09963

Se trata de un modelo que debes tener en consideración, en especial porque podrás tener un total de 10 acumuladores de frío de buena calidad. Esto te permitirá tener todos tus alimentos perfectamente refrigerados por un largo período de tiempo, lo que te garantizará que puedas mantener frescas las comidas y las bebidas. Es perfecto para todas las ocasiones en las que puedas necesitar mantener tus alimentos fríos, y así evitar la descomposición de los mismos.

Su uso es muy sencillo, porque solo bastará con ponerlo en el congelador durante toda la noche para utilizarlo. El peso de cada pieza es de 400 gramos aproximadamente, y tienen unas dimensiones de 16,3x9,5x3,5cm, lo que hace que sea fácil de llevar en cualquier lugar sin que vaya a ocupar demasiado espacio.

Las reseñas que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "son perfectos, con una calidad-precio muy asequible, y enfrían bastante bien y por mucho tiempo". También destacan que "son excelentes, no se rompen, y su capacidad de refrigeración es grande incluso después de 12 horas de utilizarlos". Esta es una muy buena opción en especial porque te permite tener una gran cantidad de acumuladores de frío de muy buena calidad.

4. Acumulador de frío Magic Gel 5 placas de hielo

Esta es una muy buena opción para mantener toda tu comida fría y crujiente, gracias a estas bolsas que son ultrafinas y compactas. Cuentan con un relleno de gel que permite retener el frío por mucho más tiempo que las bolsas de hielo de inyección de agua. Son uy delgados y tienen una medida de 13cm en forma de cuadrado, lo que permite que pueda entrar en cualquier fiambrera de una forma sencilla.

Son muy ligeras, por lo que casi no notarás que los llevas, lo que te garantizará que tendrás siempre una gran practicidad. Permiten mantener el frío durante mucho tiempo, lo que hace que sea ideal para todas las situaciones que lo necesites. Se pueden utilizar en cualquier situación en la que necesites mantener tus alimentos completamente fríos, y frescos, lo que garantizará que puedas conseguir una gran practicidad.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "son muy prácticas, tienen un diseño moderno, colorido y su tamaño es óptimo a un muy buen precio". Por otra parte, destacan que "resultan bastante cómodos y durables, y no salen aceites como suele pasar con otros modelos". Estos son unos modelos perfectos para cualquier ocasión puesto que mantienen tu nevera fía durante todo el día.

5. Acumulador de frío com-four CF15315

Estas son unas bolsas de frío que son especialmente pequeñas y que te permitirá ahorrar mucho espacio, lo que te permitirá que puedas guardar más alimentos en la nevera. Gracias a su gran capacidad de refrigeración, te permitirán utilizar un número reducido de estos elementos para que así puedas conseguir siempre la máxima practicidad. Se pueden reutilizar cuantas veces quieras, lo que te garantizará una gran eficacia en todo momento.

Son altamente rentables, porque son muy baratos, y te permitirán mantener todas tus bebidas y alimentos en perfectas condiciones. También se pueden utilizar para transportar medicamentos que requieran de una temperatura que sea baja. Recibirás un total de 12 compresas de diferentes colores, y que tienen un tamaño que es muy compacto.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "son muy pequeñas, pero al mismo tiempo son muy bonitas y eficaces". También destacan que "son perfectas para mantenerlas en el refrigerador y utilizarlas cuando lo necesites, y ofrecen una muy buena capacidad de refrigeración para su tamaño". Esta es una gran opción a tener en cuenta, en especial porque te permitirá mantener todos tus elementos completamente fríos siempre que sea necesario.

6. Acumulador de frío Navaris 48099.03

Se trata de una muy buena opción para lo más peques del hogar, las cuales permitirán mantener el almuerzo siempre fresco. Son unas placas de hielo completamente reutilizables, y con un diseño muy divertido que puede ser de gato, oso o en forma de piña, para que sea ideal para los más pequeños. Tiene un cómodo tamaño que permite llevarlo en cualquier recipiente de comida, o en una nevera portátil.

Recibirás un total de 5 paquetes de hielo con un peso de tan solo 60g, lo que te permitirá que puedas conseguir la máxima practicidad. Están fabricados con materiales de muy buena calidad, que son libres de ftalatos, lo que asegurará que no serán tóxicos en absoluto. Para su uso bastará con ponerlos en el congelador a -18°C por un período de 24 horas. Estos se pueden utilizar siempre que sea necesario, y mantienen los alimentos a una muy buena temperatura.

Las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "tienen un tamaño perfecto, al ser pequeños cubren bien los alimentos, y duran mucho tiempo fríos". Además, destacan que "están disponibles en un tamaño ideal para las neveras portátiles para los hijos y tienen un diseño muy bonito para la caja del almuerzo".

7. Acumulador de frío ToCi

Estos son unos mini acumuladores de frío que tienen un tamaño perfecto para llevarlo en cualquier parte, y cuenta con un peso de 60g. Cada set viene con un total de 3 pequeños acumuladores de frío, de colores azul, rosa y verde. Estos son de tamaño XS, lo que los hace ideales para una nevera pequeña o para una bolsa isotérmica, y con su tamaño pequeño se pueden utilizar de forma individual en una fiambrera.

Son aptos para utilizarlos en un rango de temperatura entre los -18°C y los 40°C, y pueden reutilizarse cuantas vece quieras. Permiten mantener unas temperaturas frías por un largo período de tiempo, lo que te garantizará que tendrás todos los alimentos completamente fríos. Están fabricados con plástico totalmente libre de tóxicos, ftalatos y de metales pesados, por lo que no contaminarán tus alimentos.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "es de un tamaño perfecto, sirve para transportar la merienda y el agua cuando hace calo, y para llevar comida sin ningún tipo de inconveniente". Por otra parte, destacan que "son de un tamaño muy reducido, lo que hace que quepan en cualquier huequito sin quitar nada de espacio". Estos son unos acumuladores de frío con una muy buena relación calidad-precio.

8. Acumulador de frío Juinsa 6700189

Si estás buscando unos acumuladores de frío baratos y con una muy buena calidad, estos serán una gran opción. Recibirás un total de dos acumuladores con capacidad de 400cc, y que tienen unas medidas de 17x8x3,5cm, lo que te permitirá que puedas conseguir siempre la máxima practicidad posible a la hora de utilizarlos.

Vienen con un tapón hermético, lo que te permitirá que puedas evitar cualquier tipo de fugas de líquido desde el interior del dispositivo. Son un modelo que es muy resistente, y que podrás llevar a cualquier parte de una forma muy cómoda. Su tamaño compacto permite que puedas llevarlos cómodamente en cualquier nevera portátil y es muy fácil de llevar a todas partes.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es perfecto para una nevera de tamaño medio y mantiene el frío por muchas horas, aunque para neveras grandes no es suficiente con 2". También destacan que "funcionan muy bien, son perfectos para la nevera de llevar a la playa, duran todo el día frío y los refrescos y bebidas se mantienen completamente fríos".

Recomendaciones para comprar un buen acumulador de frío para tu nevera: ¿Qué tener en consideración?

Antes de escoger un acumulador de frío, debes tener en consideración algunos aspectos que te resultarán muy importantes a tener en cuenta. Dentro de los principales que deberías tener en consideración estarán:

Materiales

Normalmente estos elementos vienen fabricados en plástico, por lo que son elementos que son muy resistentes a las caídas o a los impactos. Esto hace que sean elementos que son muy duraderos, pero debes asegurarte de que el plástico con el que estén fabricados esté completamente libre de BPA.

También podrás encontrar acumuladores hechos de nylon o incluso de aluminio, pero estos son menos comunes y no son tan versátiles como los de plástico. Además, suelen ser más pesados, por lo que la mejor opción para garantizar tu comodidad es que estén fabricados en plástico.

Seguridad

Debes tener en cuenta que el relleno de gel de este tipo de acumuladores no sea comestible, y puede contener químicos que pueden llegar a ser perjudiciales para la salud. Por este motivo, debes asegurarte de fijarte en que sean productos de grado alimenticio, par evitar cualquier tipo de inconvenientes.

Asegúrate de que el gel no contenga productos derivados del petróleo, porque esto podría causarte graves inconvenientes a la hora de utilizarlos para refrigerar tus alimentos. En todo caso, siempre es mejor invertir un poco más de dinero, pero contar con los elementos necesarios para que puedas conseguir la máxima practicidad posible.

Tamaño

Siempre es mejor buscar un tamaño que sea compacto, en especial porque de esta forma podrás llevar estos elementos en tu nevera portátil. Algunos tienen un tamaño muy compacto que puede ser muy útil para llevar con los sándwiches, lo que permitirá una gran versatilidad.

Por otra parte, asegúrate de que no vayan a ser demasiado pequeños y que se ajusten por completo a los elementos que llevarás. De esta forma, podrás asegurarte de contar con la mayor versatilidad posible.

¿Rellenables o de gel?

Nos encontraremos en el mercado con ambas opciones que puedes tener en cuenta. Los primeros son acumuladores que vienen con un polvo de gel, y que se deben rellenar con agua, al mismo tiempo que se deben remover para que puedas conseguir así que se pueda conseguir una mayor duración al mezclarse el agua con el gel.

Por otra parte, los que vienen completamente sellados y vienen únicamente con el gen en su interior pueden llegar a ser una opción más interesante. Esto debido a que son más fáciles de utilizar, y no tendrás que rellenarlos cada vez que los utilices. Sin importar cuál de los dos modelos sean, estos están especialmente diseñados para mantener la refrigeración por períodos largos superiores a las 8 horas.

¿Qué es un acumulador de frío?

Al hablar de un acumulador de frío estamos hablando de un elemento plástico, el cual te permitirá mantener completamente refrigerados tus alimentos. Para ello, en su interior tienen un gel especial que conserva las bajas temperaturas y que permitirán que puedas conseguir de esta forma la mayor comodidad posible al utilizarlos.

Por otra parte, dependiendo del modelo estos vienen con un sistema de rellenado fácil, o simplemente no se deben rellenar. Son elementos muy fáciles de utilizar y son muy compactos lo que permite que puedas llevarlos a todas partes de una forma muy cómoda.

¿Para qué sirve un acumulador de frío?

Los acumuladores de frío son elementos que permiten refrigerar tus alimentos siempre que los lleves en una caja de comida, en una nevera o en una mochila térmica, para mantener la máxima eficacia. Su objetivo primordial es conservar los alimentos refrigerados para evitar la descomposición de los mismos.

En estos casos, debes asegurarte de escoger un acumulador de frío que permita mantener la temperatura por el mayor tiempo posible. También pueden ser útiles para transportar ciertos medicamentos que requieren de una refrigeración constante para que no vayan a perder sus propiedades.

Son muy usados durante el verano, en especial para mantener tus bebidas completamente frías en la playa. De esta forma, podrás relajarte y disfrutar de una bebida a una temperatura muy agradable como si la acabaras de sacar del frigorífico, lo que sin duda te dará una gran versatilidad.

Ventajas que tienen los acumuladores de frío

Los acumuladores de frío tienen muchas ventajas interesantes que debes considerar, dentro de las cuales estarán:

Son completamente reutilizables, por lo que no tendrás que estar cambiándolos cada vez que los requieras.

Pueden soportar temperaturas bajo cero sin ningún inconveniente y así se congelarán al máximo.

Al estar fabricados en plástico serán muy resistentes a los golpes, lo que asegurará la máxima durabilidad posible de los mismos.

Muchos cuentan con un revestimiento externo para brindar una mayor resistencia.

No tendrás tu nevera llena de agua una vez que se terminen de descongelar por completo.

Como puedes ver, son muchas las ventajas que tiene utilizar este tipo de acumuladores de frío, en especial porque así podrás conseguir la máxima versatilidad.

Características de seguridad que debes buscar en un acumulador de frío

Para que estos elementos se puedan utilizar para mantener fríos tus alimentos, debes fijarte en que cumplan con algunas características de seguridad, dentro de las que están:

Deben estar fabricados con materiales que sean totalmente libres de tóxicos , porque de lo contrario podrían llegar a resultar dañinos para tu salud.

, porque de lo contrario podrían llegar a resultar dañinos para tu salud. Evita aquellos que puedan contener materiales tóxicos como los ftalatos, BPA o metales pesados.

Lo mejor es escoger un modelo que sea amigable con el medio ambiente, y que sean fabricados de forma sostenible.

Ten en cuenta que, el bisfenol A o BPA se ha encontrado muchas veces en la fabricación de los plásticos. Este puede producir infertilidad, diabetes o incluso problemas cardiovasculares, por lo que siempre debes asegurarte de que estos elementos estén completamente libres de estos elementos tóxicos.

¿Cuál es el tiempo que puede mantener la temperatura un acumulador de frío?

Esto dependerá de cada acumulador, y de la forma en la que lo utilices, porque no siempre podrás conseguir los mismos resultados. Si los utilizas con una nevera o con elementos térmicos, la temperatura se mantendrá mejor, y podrás conseguir así la máxima durabilidad.

Normalmente en los casos en los que existe un aislamiento térmico, podrán mantenerse congelados por un período de 24 a 36 horas sin ningún inconveniente. Sin embargo, si estás abriendo el contenedor, debido a las pérdidas de frío podría reducirse a unas 12 a 14 horas.

¿Pueden reutilizarse los acumuladores de frío?

Claro que sí, estos están hechos para que se puedan reutilizar todas las veces que quieras con total seguridad. En caso de que esté en buen estado podrás utilizarlo siempre que lo necesites, sin embargo, si se han roto y el líquido se ha salido de lugar tendrás que cambiarlo.

En estos casos, debes tener en cuenta que no será recomendable tirar el relleno de estos acumuladores por el fregadero. Siempre será mejor deshacerte del acumulador roto en la basura, y nunca arrojar el líquido al drenaje.

Ten en consideración que, algunos de los líquidos que tienen este tipo de elementos térmicos, resultarán tóxicos para el organismo. Por este motivo, no se recomienda su consumo, puesto que pueden producir dolores de estómago o ser irritantes al ser ingeridos. En caso de rotura se deben desechar de inmediato y evitando entrar en contacto con el líquido que tienen en su interior.

¿Cómo congelar un acumulador de frío?

El correcto proceso de congelación asegurará que el congelador de frío pueda tener la máxima eficacia. Para realizar el proceso de congelación, debes asegurarte de sacarlos de su caja y colocarlos horizontalmente en el congelador para que el gel se expanda de forma más efectiva y se congelen de forma uniforme.

Normalmente lo recomendable es que estos sean congelados entre los -18°C y los -21°C, para que puedas conseguir la máxima eficacia. Para una congelación total lo mejor es que estén en el congelador por un período entre las 24 y las 48 horas para que funcione correctamente.