Si queremos mantener a nuestro gato completamente sano, la alimentación es algo básico y esta debe ser de buena calidad. Esta es una gran responsabilidad, y lo mejor es optar por un alimento seco para gatos como el Josera NatureCat , porque le aportará todos los nutrientes que necesita, y evitarás problemas de salud que podrían surgir con la alimentación húmeda.

Existen diferentes sabores, texturas, calidad y nutrientes en los diferentes alimentos para gatos, y no todos son los mejores para una buena salud. Esto hace que sea difícil determinar cuál es la mejor opción para alimentar a nuestra mascota debido a la gran variedad que existe.

¿Cuáles son los mejores alimentos secos para gatos del mercado?

Encontrar un buen alimento seco para gatos no siempre es fácil, porque debemos fijarnos muy bien en los nutrientes que tienen para que sean buenos para la mascota. Es por ello que, hoy hemos seleccionado únicamente las 9 mejores opciones del mercado para que tu gato tenga una buena nutrición. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlas:

1. Alimento seco para gatos Josera NatureCat

Sin duda alguna este es uno de los mejores alimentos secos para gatos que podremos encontrar en el mercado. Este se destaca por ser un alimento de calidad super premium, con un 30% de ave de corral seco y un 10% de salmón seco. De esta forma, se puede tener una equivalencia de unos 130 gramos de carne fresca por cada 100 gramos de alimento seco, lo que hace que tenga una muy buena proporción de proteínas.

Está elaborado además con hierbas selectas y frutas saludables, para dar un sabor muy agradable para tu gato. Cuenta con ácidos grasos de muy alta calidad, vitaminas y oligoelementos que garantizarán que tu mascota tenga la piel sana y el pelo brillante. Además, ayuda a mantener el pH de la orina entre 6.0 y 6.5 para evitar la formación de cálculos renales, por lo que tu mascota podrá tener una alimentación óptima.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "es buena para gatos exigentes, se comen el alimento de inmediato, y tiene un alto contenido de proteínas para la nutrición de los gatos". Por otra parte, destacan que "es un producto muy bueno, aunque es un poco más costoso, pero es libre de granos, arroz y maíz". Esta es una muy buena opción para proporcionar una nutrición completa a tu gato, rica en proteínas.

2. Alimento seco para gatos Eukanuba Top Condition

Este es un alimento seco para gatos que ofrece una dieta equilibrada y 100% completa para mantener una buena salud de la mascota. Cuenta con un 90% de proteína animal del total de proteínas en el alimento, lo que permite ayudar a desarrollar y mantener la musculatura compacta. Cuenta con antioxidantes que permiten reforzar las defensas naturales y estimular la vitalidad de la mascota.

Cuenta con prebióticos y fibra para favorecer la salud intestinal y la digestión de forma que tu mascota esté siempre saludable. Está especialmente formulado para conservar un tracto urinario saludable, y es rico en ácidos grasos omega 6 y 3 para favorecer la piel sana y el pelo brillante. Es fácil de digerir gracias a que es rico en arroz, y no tiene colorantes artificiales ni OGM. Está disponible para gatos adultos, senior o para gatitos.

Quienes han comprado este alimento tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "tiene una calidad-precio muy buena, y es de buena calidad, y a los gatos les gusta bastante". También destacan que "es una marga de prestigio, les gusta a los gatos y la comen muy bien".

3. Alimento seco para gatos Hill’s Metabolic + Urinary Stress

Se trata de un alimento seco con indicaciones para gatos que tienen problemas de sobrepeso y urinarios. Es una comida especialmente formulada y probada para que se pueda tener una gran digestibilidad, reducir el apetito y mejorar la salud renal. Esta mezcla contiene niveles controlados de magnesio, calcio y fósforo, así como fibras de frutas y vegetales, que permite que se pueda conseguir una mejor salud en tu mascota.

Proporciona la nutrición que tu gato puede necesitar durante la pérdida y mantenimiento del peso, conservando al mismo tiempo una buena salud urinaria. Permite disolver las piedras de estruvita en muy poco tiempo gracias a la estabilización del pH de la orina. Está formulado con ingredientes de alta calidad, para lograr una buena nutrición con todas las vitaminas, minerales y proteína que tu mascota necesita.

Las reseñas que tienen quienes han comprado esta dieta son muy positivas, asegurando que "es una muy buena dieta para los gatos, la toleran a la perfección, y no los hace engordar". Además, destacan que "es un producto de muy buena calidad, y mejora mucho la salud de los gatos con problemas renales". Esta es una alimentación para gatos de excelente calidad, y que permite controlar el peso al mismo tiempo que evita problemas renales.

4. Alimento seco para gatos Ownat Prime

Este es un alimento que está especialmente formulado para gatos esterilizados, y que se encuentra completamente libre de granos. Es un producto creado con atención al detalle, lo que garantizará que tiene ingredientes de primera calidad. Ofrece un equilibrio óptimo de nutrientes para evitar que el gato vaya a subir de peso siempre que se sigan las indicaciones de acuerdo al peso del animal.

Tiene un gran sabor, lo que hace que se pueda disfrutar de una comida que es muy agradable para tu mascota. Cuenta con un total de 76% de proteínas de origen animal, y un 24% de carbohidratos, sin que sea de ningún tipo de granos. Es una dieta muy saludable para tu mascota y que está completamente libre de granos lo que garantizará una mejor salud de la misma.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este alimento, asegurando que "estas croquetas son perfectas, con un excelente índice de calidad y no generan ningún problema de digestión". Por otra parte, destacan que "son unas croquetas muy buenas, el gato las digiere bien y tienen una buena relación calidad-precio". Esta es una gran opción a tener en cuenta, en especial porque no contiene granos, lo que hace que la proteína sea de una mejor calidad para tu mascota.

5. Alimento seco para gatos Purina Pro Plan Sterilised

Se trata de un alimento especialmente formulado para gatos esterilizados, que ofrece una alimentación completa y equilibrada. Está especialmente formulado para ayudar a mantener una buena salud del tracto urinario y para mantener un peso corporal ideal. Permite estabilizar el pH, lo que evitará la formación de cálculos renales, y todo gracias a nutrientes de una alta calidad.

Es un alimento que se destaca por tener unos altos niveles de proteínas, así como de fibras añadidas, y un bajo contenido de carbohidratos. Gracias a esta formulación, se puede conseguir que tu gato se mantenga en su peso ideal y que pueda tener una mejor condición corporal. Se recomienda vigilar el peso de tu gato y debes ajustar las cantidades de alimento de forma adecuada.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "las croquetas son pequeñas, fáciles de masticar para gatos mayores, y controla bastante bien el peso". También destacan que "a los gatos les sienta genial, no se produce ningún tipo de problema gastrointestinal ni de descomposición desde que se lo comen". Este es un alimento de muy buena calidad para gatos esterilizados, y que permite mantenerlos bien alimentados.

6. Alimento seco para gatos Lifelong Complete Pollo y Arroz

Este es un alimento seco para gatos adultos que ofrece una alimentación completa y equilibrada en todo momento para tu gato. Su ingrediente número 1 es pollo, y tiene aproximadamente un 30% de proteínas derivadas de animales, lo que permite conseguir una gran nutrición. Está especialmente formulada por nutricionistas y revisada por veterinarios.

Este alimento cuenta con prebióticos naturales para mejorar la digestión sensible. Además, viene con glucosamina y condroitina para mejorar las articulaciones. También viene con taurina para mejorar la visión y el corazón de tu mascota. Incluye omega 3 para mantener la piel y el pelo completamente sanos. Está disponible en versión de pollo o salmón con arroz.

Las opiniones que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "es de buena calidad, no le altera el estómago al gato, y no le produce ningún tipo de alergia". Además, destacan que "es abundante, duradero y es una opción para ser más saludable sin salirse del presupuesto".

7. Alimento seco para gatos ADVANCE Sterilized

Se trata de un alimento seco para gatos que se destaca por tener una excelente relación calidad-precio. Además, es completo y equilibrado con una fórmula especialmente pensada para gatos adultos esterilizados. Sus ingredientes principales incluyen pavo y cebada. Viene con fibra y L-Carnitina, reduciendo el nivel calórico, y ayudando a metabolizar la grasa.

Permite tener una buena salud dental, con minerales especiales para prevenir la formación de sarro y favorecer el buen aliento. Además, permite tener un pH óptimo en la orina, para evitar la formación de cálculos renales. Está disponible en diferentes tamaños para que puedas escoger el que mejor se ajuste a tus necesidades y a las de tu mascota.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este alimento, asegurando que "es un buen pienso, el pelo se mantiene bonito y con una buena salud en general". Por otra parte, destacan que "es un pienso bien aceptado por los gatos, tiene una buena relación calidad-precio".

8. Alimento seco para gatos Royal Canin Sensible 33 Cat

Este es un alimento seco para gatos que está especialmente formulado para mascotas que tengan una alta sensibilidad digestiva. Está especialmente formulado para adultos mayores de 1 año, por lo que no se recomienda su administración en gatitos. Está específicamente formulado con proteínas que son altamente digeribles, para evitar cualquier tipo de problema digestivo.

Este estimula una salud digestiva muy reforzada, y mantiene la flora intestinal completamente equilibrada. Contiene un 33% de proteína, un 22% de grasa, 7,5% de ceniza bruta y 1,6% de fibra bruta. La proteína de este pienso está especialmente seleccionada para tener una muy alta asimilación.

Quienes han comprado este alimento tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es un alimento seco para gatos de buena calidad, es un poco caro, pero es ideal para gatos quisquillosos". También afirman que "es una excelente comida seca, huele a pollo y les encanta a los gatos". Esta es una muy buena opción para mantener la salud digestiva de tu mascota, en especial si es sensible a los demás piensos.

9. Alimento seco para gatos Lifelong Sénior

Si estás buscando un alimento seco para gatos barato y que tenga una formulación especial para gatos sénior esta es una gran opción a tener en cuenta. Se trata de una receta premium que se destaca por tener un 65% de pollo. Es un alimento especialmente formulado para gatos que tengan más de 7 años de edad. Es totalmente hipoalergénico, sin trigo, maíz, soja, huevo, lactosa o gluten añadido.

Está elaborado con ingredientes naturales, sin saborizantes, colorantes o conservantes artificiales añadidos. Cuenta con una selección especial de hierbas aromáticas naturales para mejorar la digestión. También incorpora en su formulación glucosamina y condroitina para ayudar a mejorar las articulaciones, así como taurina y caléndula para favorecer una vista y corazón saludables.

Las opiniones que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "tiene una muy buena relación calidad-precio, es un pienso sin nada de cereales lo que hace que sea ideal para gatos con alergias". Además, destacan que "huele muy bien, es pura proteína animal y es de buena calidad". Este es un muy buen alimento para gatos si buscas una opción barata, y de muy buena calidad.

Consejos para escoger un buen alimento seco para gatos: ¿Qué tener en cuenta?

Antes de comprar un alimento seco para gatos, tendremos que considerar algunos aspectos importantes para tomar una buena decisión. Dentro de los principales a considerar estarán:

Ingredientes

Debemos tener en consideración que los ingredientes que tenga el alimento determinarán la calidad de nutrición que recibirá tu gato. Para esto tendrás que fijarte en la etiqueta de ingredientes del alimento para asegurarte de que sea de buena calidad.

En todo caso, lo mejor será optar por un alimento que tenga como primeros ingredientes proteínas como carnes o pescados con un porcentaje que sea entre el 26% y el 40%. También debe contener grasas animales entre un 15 a 20%, minerales y aminoácidos.

La composición será siempre un aspecto muy importante a considerar, en especial porque de esta dependerá que tu gato tenga una buena salud. Si tu gato tiene alergias, siempre debes optar por fórmulas libres de granos, porque estas pueden generar más alergias incluso si se trata de un pienso costoso.

Sabor

El sabor es un aspecto muy importante a considerar, en especial porque los gatos no se comerán los alimentos que no les proporcionen un sabor agradable. Podremos encontrar alimentos con olor a salmón, carne, pollo o pavo más los vegetales.

Además, debes fijarte en el olor, que más le guste a tu gato, siempre que se trate de un alimento que le guste a tu gato. Los gatos pueden llegar a ser muy quisquillosos a la hora de comer, en especial porque sienten los sabores amargos hasta 400 veces más fuertes que los perros.

Color

La comida para gatos si está compuesta por ingredientes de buena calidad, no será colorida. En caso de que el alimento tenga un tono rojizo o verde normalmente es porque contiene colorantes artificiales, y esto es común en los piensos de baja calidad.

Los colorantes no son necesarios, porque a los gatos les interesará más el olor de la comida que cómo se ve. Por este motivo, lo mejor es no sacrificar la calidad del alimento para darle un alimento que sea colorido porque se podría caer en un gran error.

Calidad

La calidad de los alimentos es un factor crucial para tomar una buena decisión de compra, puesto que es importante que tenga los nutrientes necesarios para tu gato. Los alimentos secos de baja calidad para gatos suelen estar compuestos de cartílagos, plumas, picos, pezuñas o vísceras que no serán un buen alimento.

Un alimento de una calidad media suele tener subproductos de origen animal, sin llegar a ser de una calidad muy elevada. Lo mejor siempre será optar por los alimentos de calidad alta o super premium, porque estos contienen proteína de buena calidad, y suelen ser bajos en carbohidratos y cereales.

¿Qué es un alimento seco para gatos y por qué elegirlo?

Cuando hablamos de alimentos para gatos nos podremos encontrar con alimentos secos para gatos o alimentos húmedos. En muchas ocasiones se pueden combinar ambos tipos de alimentación para aprovechar las ventajas que tienen ambos.

Debemos tener en consideración que, a pesar de que se trate de pienso seco, este puede tener un grado de humedad entre un 5 a 10%, por lo que ofrece hidratación para tu mascota. Pero, estas comidas suelen tener una mayor duración que los alimentos húmedos, en especial porque es menos sensible a la formación de bacterias.

La alimentación seca aporta todos los nutrientes que tu gato requiere, y si deja algunas croquetas para comer más tarde no habrá problema. Sin embargo, la comida húmeda que tiene de 60 a 80% de agua, si no se consume de inmediato puede echarse a perder si tu gato no se la come toda, por lo que es mejor evitarlas. Además, estas pueden gustarles más porque son más grasas, pero no serán buenas para su dieta.

¿Por qué no hay que dar alimentos para humanos a nuestros gatos?

Las necesidades alimenticias de los gatos son bastante diferentes a las de los humanos, puesto que tienen un metabolismo que es muy diferente. Si le das comida de humanos a un gato, puedes darles unos nutrientes y calorías que no necesita, y esto puede hacer que termine engordando.

Además, muchos alimentos como el ajo, cebolla, aguacate, uvas o el chocolate pueden ser perjudiciales para nuestra mascota. Por su parte, los alimentos secos para gatos están especialmente formulados para nuestras mascotas.

¿Se puede dar comida de perro a un gato?

Si tienes tanto perro como gato en casa, en ocasiones normalmente comerán del plato que no les corresponde bien sea porque quieren más comida o porque quieren marcar su territorio. Sin embargo, debemos tener en cuenta que son alimentos que no se equiparan y tu gato podría tener problemas si consume comida de perros.

Las diferencias más notables entre ambos tipos de alimentación serán:

Muchos alimentos para perros no incluyen vitamina A y para los gatos esta vitamina es fundamental.

y para los gatos esta vitamina es fundamental. Los alimentos para perros no suelen incluir taurina porque no la necesitan , pero si un gato no la consume puede desarrollar una enfermedad del corazón llamada cardiomiopatía hipertrófica.

, pero si un gato no la consume puede desarrollar una enfermedad del corazón llamada cardiomiopatía hipertrófica. Un felino requiere más proteína que un canino , por lo que los alimentos para gato suelen contener un contenido proteico más elevado.

, por lo que los alimentos para gato suelen contener un contenido proteico más elevado. Los alimentos para perros suelen incluir hidratos y cereales que son necesarios para estas mascotas, pero para los gatos no son necesarios, y pueden tender a engordar si tienen una dieta rica en carbohidratos.

¿Es recomendable comprar alimento seco para gato barato?

Lo mejor al momento de comprar el alimento para tu mascota es fijarse en la calidad y no en el precio. Siempre debes fijarte en la etiqueta del producto, porque el precio bajo puede estar asociado con una mala combinación de ingredientes, lo que impactará en la salud de tu felino.

Los alimentos que más les gustan a los gatos suelen ser de peor calidad, debido a que contienen aditivos para mejorar su sabor. Estos pueden llegar a ser más baratos, pero al final tu gato terminará con una mala nutrición que podrá enfermarlo y por consiguiente tendrás más costes a futuro.

¿Qué hacer si mi gato no quiere comer?

Si un gato no come, puede deberse a que no le gusta el alimento que le estás dando, o no le gusta la localización. Las causas más comunes por las que no come pueden ser:

No le gusta el sabor: esto tiene una solución sencilla y es probar con diferentes marcas hasta encontrar una que le guste a tu gato.

esto tiene una solución sencilla y es probar con diferentes marcas hasta encontrar una que le guste a tu gato. Hace calor: en el verano los gatos comerán menos, porque pasan más tiempo den descanso y no consumen demasiada energía. En estas épocas del año se debe tener suficiente agua a disposición del minino.

en el verano los gatos comerán menos, porque pasan más tiempo den descanso y no consumen demasiada energía. En estas épocas del año se debe tener suficiente agua a disposición del minino. Localización: la comida debe estar alejada de sitios sucios o con olores fuertes o tu gato simplemente no comerá.

la comida debe estar alejada de sitios sucios o con olores fuertes o tu gato simplemente no comerá. Depresión: si ha sufrido alguna experiencia traumática en su entorno puede suceder que no coma lo suficiente. En estos casos debes darle mucho más cariño y demostrarle que es importante en tu vida.

si ha sufrido alguna experiencia traumática en su entorno puede suceder que no coma lo suficiente. En estos casos debes darle mucho más cariño y demostrarle que es importante en tu vida. Enfermedad: si tu gato vomita o tiene diarrea, puede tener una intoxicación por lo que es mejor llevarlo al veterinario de inmediato.

si tu gato vomita o tiene diarrea, puede tener una intoxicación por lo que es mejor llevarlo al veterinario de inmediato. Bolas de pelo: con sus rutinas de limpieza, los gatos ingieren mucho pelo, y muchas veces no comen porque están llenos. Por este motivo, debes asegurarte de cepillarlo constantemente para evitar estos problemas.

¿Cuántas veces al día debe comer un gato?

Lo mejor es que los gatos coman dos a tres veces al día, pero esto dependerá mucho de su carácter y de sus hábitos. El sistema digestivo de los gatos puede hacer digestiones pequeñas varias veces al día, por lo que siempre es mejor darle varias comidas y no solo una al día.

Algunos gatos tienen toda la comida en su cuenco desde la mañana y van ingiriendo su comida a lo largo del día poco a poco. Si tu gato come todo en el momento, lo mejor será fraccionar en varias ingestas para que su digestión sea más saludable.