Tener las manos calientes cuando empieza la temporada de frío no siempre será fácil, pero si es esencial para realizar nuestras tareas cotidianas, además de lograr una sensación de bienestar evitando la molestia de tener las manos heladas. Para conseguirlo, una solución ideal es optar por un calentador de manos como el Zippo HeatBank 9s , que te permitirá mantener tus manos completamente calientes en todo momento.

Existen diferentes tipos de calentadores de manos, que se adaptarán a cada uno de los estilos y necesidades que puedas tener. Sin embargo, hay una gran variedad de modelos disponibles por lo que tomar una decisión de compra acertada no siempre será fácil.

¿Cuáles son los mejores calentadores de manos del mercado?

Para que puedas elegir el que mejor se adapte a tus necesidades, hoy hemos seleccionado las mejores opciones del mercado para que no te vayas a congelar. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlas:

1. Calentador de manos Zippo HeatBank 9s

Sin duda alguna este es uno de los mejores calentadores de manos que podrás encontrar en el mercado actual. Además, cuenta con la función de Power Bank, por lo que podrás cargar todos tus dispositivos electrónicos de una forma realmente sencilla y práctica. Tiene un sistema de calefacción lateral que puede calentar hasta los 50°C.

Se puede ajustar fácilmente la temperatura de funcionamiento en 6 niveles de calor diferentes, para conseguir el confort que necesitas. Tiene luces indicadoras de batería y del nivel de calor que está seleccionado para que no te vayas a equivocar. Su batería es de 5200mAh, que permite tener un calor duradero y fiable hasta por 9 horas en promedio. Es de un tamaño compacto, por lo que podrás llevarlo cómodamente a cualquier parte.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "es agradable y cálido, aunque su tiempo de ejecución es bastante escaso si se utiliza en el nivel de potencia más alto". Por otra parte, destacan que "tiene un total de 6 ajustes diferentes, dura bastante en el nivel más bajo, y da mucho calor".

2. Calentador de manos Unigear PN05024

Este es un modelo que cuenta con un sistema que calienta por ambos lados en tan solo 3 segundos, para obtener una temperatura elevada rápidamente. Tiene una pantalla digital, y un rango de temperatura amplio para que puedas ajustarlo a tus necesidades entre los 35°C y los 55°C. Se debe cargar el dispositivo de 2 a 3 horas, para que se pueda conseguir una calefacción para tus manos de 4 a 8 horas de duración.

Es un modelo ideal para el senderismo, y tiene una batería con 3 sensores de temperatura incorporados, para asegurar la máxima seguridad en el dispositivo. Las superficies están fabricadas en aluminio de aviación, para ofrecer la mejor conductividad térmica posible. Está equipado con una batería de 5200mAh, y puede servir como Power Bank en caso de que lo requieras. Está disponible en tres colores diferentes, para que puedas escoger el que más te guste.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es del tamaño del ratón del ordenador, es resistente, sus materiales son buenos y a máxima potencia puede durar alrededor de 1 hora". También destacan que "cumple por completo con las expectativas, su manejo es cómodo y es un producto con un material muy agradable". Es un modelo que calienta muy rápido, y que tiene una pantalla para mostrarte la temperatura exacta fácilmente.

3. Calentador de manos OCOOPA

Se trata de un dispositivo de calefacción perfecto para el invierno, y que ofrece una batería recargable de litio de 5200mAh. Además, tiene un puerto de cargado USB, siendo un aliado perfecto para defenderte del frío y cargar tus dispositivos. Tiene un total de 3 niveles de calefacción, para que puedas escoger el nivel con el que sientas el mayor confort posible.

Se calienta muy rápido, generando calor en tan solo 2 segundos, siendo perfecto para utilizarlo en situaciones en las que amerite un calor instantáneo. Tiene un circuito que está optimizado y mejorado, que asegurará que dura mucho más tiempo, teniendo siempre una gran protección contra las descargas, sobrecalentamiento y cortos circuitos. Se ajusta a la perfección a tus manos, y es un modelo muy fácil de usar.

Las reseñas que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "es un calentador de manos que es muy rápido a la hora de calentar, y lo hace por los dos lados del dispositivo lo que hace que sea práctico". Por otra parte, destacan que "calienta muy bien, la batería se gasta rápido en el nivel más alto, pero para el invierno es increíble". Es un modelo que funciona muy bien y que pesa poco para llevarlo a todas partes.

4. Calentador de manos KICLBD QY103550

Es un calentador de manos que ofrece un calentamiento de doble cara, para liberar rápidamente el calor. Está diseñado con una hebilla dividida que es fácil de usar, y así podrás tener 2 calentadores de manos de 2000mAh. Tiene un diseño de escarabajo, con una estructura que es compacta y suave, con un tacto que es cómodo. Incorpora un total de 3 niveles de calor desde los 42°C hasta los 55°C, siendo la duración de la batería de hasta 10 horas en el nivel de potencia más bajo.

Ofrece una temperatura constante, para que puedas soportar el invierno de una forma muy cómoda. Cuenta con sistemas de protección contra sobrevoltajes, sobrecalentamiento o cortocircuitos. Se recomienda cargar el dispositivo una vez cada 3 meses si no se está utilizando de forma regular, para mantener en óptimas condiciones la batería. Este modelo se calienta en tan solo 3 segundos, por lo que puedes tener tus manos calientes en muy poco tiempo.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "funciona a la perfección, no es tan voluminoso por lo que es fácil de llevar y guardar, y es muy práctico". Por otra parte, destacan que "cumple con lo que promete, calienta bien y rápido, es algo pequeño y en el modo más potente no dura más de 2 a 3 horas". Es un modelo que es efectivo, cómodo y muy útil para calentar las manos.

5. Calentador de manos Gabless 10000mAh

Se trata de un modelo de calentador de manos eléctrico USB, que cuenta con un total de 3 modos de calor entre los 40 y los 55°C. Su sistema permite que se calienten en tan solo 3 segundos, y se puede utilizar como un calentador de bolsillos siendo ideal para las actividades al aire libre. Tiene un diseño que es muy moderno y útil, ya que es magnético y separable para obtener 2 calentadores de 5000mAh cada uno.

Tienen un material de alta calidad, lo que permite garantizar una larga vida útil, y protegerlo por completo de las sobrecargas, sobrecalentamiento, sobretensión y cortocircuitos. Se puede utilizar el calentador en ambas manos por separado, lo que te aportará una mayor comodidad. Está disponible en tres colores diferentes para que puedas escoger el que mejor se ajuste a tus necesidades particulares.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "son ideales, calientan muy bien y rápido, y es como tener un café calentito en las manos". También destacan que "funciona genial, tiene varios niveles de calor, y en realidad son dos calentadores que se unen por imán para llevar uno en cada mano". Es una gran opción a considerar, en especial si buscas un calentador de manos que sea altamente versátil.

6. Calentador de manos The Heat Company 12010

Este es un modelo de calentador de manos tradicional, el cual permite calentar tus manos durante 12 horas. Está fabricado con ingredientes 100% naturales, y que permite la aplicación fácil en las manos. Tienen un tamaño de 9x5cm, adaptándose a la perfección a los guantes o al bolsillo de la chaqueta para generar calor en cualquiera de las condiciones climáticas.

Estos calentadores se calientan directamente al aire, por lo que son perfectos para cada una de las situaciones que puedas atravesar. Recibirás un total de 10 pares extraíbles de forma individual, y se pueden almacenar sin abrir durante muchos meses sin ningún inconveniente. También está disponible en una caja de 40 pares para que escojas los que mejor se ajusten a tus necesidades.

Quienes han comprado este modelo tienen unas reseñas muy positivas al respecto, asegurando que "es un buen producto, permite mantener el calor durante 8 horas en los bolsillos o guantes, aunque en los guantes no acaba de llegar el calor hacia las puntas". También destacan que "es un verdadero acierto, calienta enseguida las manos y son perfectos para trabajar por la noche".

7. Calentador de manos Thermopad Handwärmer

Si estás buscando un calentador de manos barato y que no requiera de ningún tipo de baterías, esta es una gran opción para ti. Recibirás un total de 10 pares de calentadores de manos que se activan con el aire para no pasar frío. Vienen listos para usar, y al cabo de unos minutos alcanzan su máxima capacidad de calefacción una vez que los pones en los guantes o en los bolsillos.

Son ideales para calmar el dolor, y tienen una duración máxima de un período de 8 horas. Permite tener una temperatura promedio de 55°C en las manos o en los bolsillos, para tener el máximo confort durante el invierno. Tienen un tamaño de 88x54mm, lo que te permitirá ponerlo de forma muy cómoda en cualquier guante sin importar el tamaño.

Las reseñas que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "estas bolsitas están compuestas por un tipo de hierro y compuesto químico que provoca que se oxide rápidamente en contacto con el aire y genera calor". Además, destacan que "son muy útiles para las noches frías, son de un solo uso y al abrir el envoltorio se produce la reacción de inmediato". Es un modelo bastante bueno si buscas un calentador de manos que tenga una buena duración y emisión de calor.

Recomendaciones para comprar un buen calentador de manos: ¿Qué tener en cuenta?

Antes de comprar un calentador de manos debes fijarte en algunos aspectos que te resultarán importantes. Dentro de los principales a tener en cuenta estarán:

Uso que les darás

No será igual si requieres utilizar las manos todo el tiempo, que, si vas de caminata, porque son dos situaciones completamente diferentes. En el primer caso, será imprescindible conservar la movilidad de tus manos, por lo que las almohadillas calientes pueden ser una gran opción.

Sin embargo, si únicamente buscas calentar tus manos y no tienes que estar utilizándolas todo el tiempo, un calentador recargable puede ser la mejor opción. Esto debido a que son completamente reutilizables, durarán por mucho tiempo, y te ofrecen una buena durabilidad del calor que generan.

Materiales

Las almohadillas, por lo regular están elaboradas con compuestos químicos naturales que causan una reacción al entrar en contacto con el aire. Estos no suelen producir ningún tipo de reacciones negativas en la piel y son una gran opción a tener en cuenta.

Por otra parte, los calentadores recargables suelen estar fabricados en aluminio, el cual debe ser de muy buena calidad para una transmisión de calor adecuada. Además, debes asegurarte de que tengan una batería con una buena capacidad en mAh, para que dure lo suficiente.

Funciones extra y durabilidad

Las almohadillas suelen tener una duración media entre las 8 y las 12 horas, dependiendo del tipo de almohadilla. En el caso de los eléctricos, la duración dependerá del nivel de potencia, porque por lo general a máxima potencia pueden durar entre 2 a 3 horas. Sin embargo, en la potencia mínima pueden durar hasta 8 horas.

Por otra parte, los dispositivos eléctricos, pueden tener la opción de funcionar como un power bank. Esto hace que sean ideales para llevarlos cuando vas a actividades al aire libre y que puedas cargar el móvil, o también pueden ser muy útiles al momento de cortes de luz.

¿Qué es un calentador de manos?

Un calentador de manos es un elemento que es básico para evitar pasar frío durante el invierno y que genera calor. Los dispositivos electrónicos suelen funcionar con resistencias de calor que normalmente están por ambos lados del mismo para generar calor fácilmente.

Por otra parte, también están las almohadillas, las cuales están compuestas por químicos que hacen reacción con el aire. Con estas no se puede regular la temperatura que generarán, y tienen una duración limitada dependiendo de la cantidad de químico que contengan.

¿Para qué sirve un calentador de manos?

Básicamente el objetivo que tiene un calentador de manos es el de calentar tus manos durante el invierno para evitar así que se te congelen. Estos son dispositivos muy útiles durante el invierno para evitar dolores o molestias en las manos.

Son ideales para personas con artritis las cuales pueden sufrir de muchos dolores en sus articulaciones debido al frio extremo durante el invierno. Además, si son electrónicos, estos pueden funcionar como un power bank, con lo que será mucho más fácil recargar tus dispositivos si estás fuera de casa.

Ventajas que tienen los calentadores de manos

Los calentadores de manos tienen múltiples ventajas que podremos aprovechar. Dentro de las cuales están las siguientes:

Son portátiles y fáciles de llevar a cualquier parte.

Se pueden meter en el bolsillo para mantener el calor en el mismo.

Normalmente tienen una gran durabilidad.

Los modelos electrónicos son reutilizables.

Sin embargo, debes tener en consideración que, las almohadillas son de un solo uso, por lo que una vez usadas tendrás que desecharlas. Por otra parte, los modelos recargables pueden tener una durabilidad limitada, por lo que tendrás que estar recargándolos cada cierto tiempo.

¿Son peligrosos los calentadores de manos?

Como normal general, no se tendrá ningún tipo de inconveniente con los calentadores de manos sin importar del tipo que sean. Los que funcionan con batería, suelen ser modelos que cuentan con elementos de seguridad que evitarán cualquier tipo de accidente producido por las cargas eléctricas.

Por otra parte, si hablamos de las almohadillas con químicos, este tipo de productos están fabricados con elementos naturales. La reacción que se produce para generar calor, no producirá ningún tipo de efecto no deseado durante su uso. En todos los casos, estos se utilizarán una única vez, porque al entrar en contacto con el aire de inmediato comenzarán a generar calor.

¿Cómo funcionan los calentadores de manos activados por aire?

Este tipo de calentadores normalmente vienen en una almohadilla, y funcionan mediante un proceso de oxidación. Cuando rompes el sello de embalaje, el aire se abre paso por los pequeños agujeros perforados en la bolsa de calentamiento.

Las moléculas de aire comienzan a hacer reacción con el hierro que se encuentra en la bolsa, formando óxido de hierro. Esta bolsa está especialmente diseñada para ir atrapando la humedad, lo que mantiene las manos secas mientras que un ingrediente que se llama vermiculita mantiene el calor y evita que salga del sitio de reacción.

Para dispensar el calor de forma controlada también suelen contener carbono, así como sal que se conoce por catalizar la producción de calor. Por otra parte, para terminar de rellenar el espacio restante se usa celulosa como un ingrediente inerte, y de esta forma este tipo de bolsas pueden llegar a generar suficiente calor por muchas horas hasta que se termine la reacción química.