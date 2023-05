Puede que no tengas demasiado espacio en tu hogar, y por esto estás buscando una forma práctica de cocinar tus alimentos buscando donde colocar tus electrodomésticos. Es por esto que cada vez los hornos de sobremesa eléctricos son más populares cuando necesitas electrodomésticos y no tienes mucho espacio. Nos hemos dedicado a buscar y analizar los mejores hornos de sobremesa eléctricos, y hemos llegado a la conclusión de que el mejor es el SEVERIN TO 2058 , porque tiene un gran rendimiento y unas buenas características.

Pero, en el mercado te encontrarás con muchas opciones diferentes entre las cuales escoger, y muchos no son de muy buena calidad. Por este motivo hemos seleccionado únicamente las mejores alternativas del mercado, para que puedas tomar una decisión de compra totalmente acertada.

Así que, si estás pensando en comprar un horno de sobremesa eléctrico, no lo dudes y sigue leyendo porque aquí encontraras las mejores opciones.

¿Cuál es el mejor horno de sobremesa para usar en casa?

Encontrar un horno pequeño puede llegar a ser bastante fácil, pero debes tener uno de muy buena calidad para evitar inconvenientes. Es por ello que, hoy hemos analizado y reunido las 7 mejores opciones que podrás encontrar en el mercado, para que escojas únicamente los de más alta calidad. Así que, te invitamos a conocerlos para que escojas uno que se ajuste a tus necesidades.

Estos son los mejores hornos de sobremesa eléctricos tras nuestro análisis:

1. Horno de sobremesa eléctrico SEVERIN TO 2058

Sin duda alguna este es uno de los mejores hornos de sobremesa eléctricos que podrás encontrar en el mercado. Es un modelo que es muy espacioso y versátil, con una capacidad total de 42 litros, permitiendo hornear desde pizzas y pasteles hasta patatas fritas o panecillos. Viene con una piedra para pizzas, así como un asador giratorio, un recogedor de migas, bandeja de horno, rejilla y los mangos de extracción.

Tiene una potencia máxima de 1800W, lo que permite que se caliente rápidamente. Y es completamente regulable en la temperatura entre los 0 y los 230°C. Este modelo es muy fácil de usar, con un temporizador de 120 minutos, y un interruptor para que puedas graduar fácilmente la temperatura en 4 niveles diferentes. Este horno de convección también cuenta con una carcasa con pintura resistente al calor por lo que tendrá una gran durabilidad.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "es un horno que viene con todos sus accesorios, es de muy buena calidad y es totalmente versátil". Por otra parte, destacan que "es un horno que va súper bien, después de un año sigue funcionando como el primer día, pero su bombilla no dura mucho". Esta es una gran opción a tener en cuenta, en especial porque es un horno de gran calidad y que permite cocinar todo lo que quieras de forma cómoda.

2. Horno de sobremesa eléctrico Orbegozo HCI 5045

Este es un horno eléctrico de sobremesa que cuenta con una potencia total de 2000W, y una capacidad de 45 litros, lo que hace que sea ideal para preparar tus recetas favoritas. Es un modelo que ofrece una temperatura regulable entre los 100 y los 230°C, para que puedas seleccionar la que se adapte a cada preparación. Su perta abatible cuenta con doble cristal, manteniendo de forma efectiva el calor en el interior del horno y viene con una bandeja recoge migas que facilitará la limpieza.

Tiene un indicador luminoso que se encenderá cuando esté en funcionamiento para estar al tanto del estado del aparato. Ofrece calor superior e inferior, con 4 resistencias de acero inoxidable lo que asegura un cocinado bastante homogéneo. Incluye todos los accesorios que puedes necesitar para utilizarlo y con su temporizador podrás asegurarte de conseguir una gran versatilidad.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "tiene una muy buena relación calidad-precio, es fácil de usar, y el horno tiene un espacio suficiente para cualquier preparación". También destacan que "el tamaño es adecuado para cocinar desde una pizza hasta un asado, y tiene una gran potencia que es más que suficiente". Esta es una opción bastante buena, porque es un horno que tiene una gran capacidad.

3. Horno de sobremesa eléctrico Cecotec Bake & Toast 4500 Black Gyro

Se trata de un horno de sobremesa que tiene un gran tamaño de 45 litros, así como una potencia de 2000W, que hace que tenga un gran rendimiento. Es un modelo que se encuentra lacado en negro, y te ofrece 12 funciones combinables de calor, rustidor y convección, lo que permitirá tener la máxima eficacia posible. Permite asar pollos gracias a su rustidor giratorio que permite repartir el calor en 360°.

Permite una cocina de forma homogénea gracias a que el aire caliente envuelve a los alimentos, dejándolos siempre más tiernos y sabrosos. Cuenta con una luz interior que te permitirá controlar el estado de la cocción, y una puerta de doble cristal con una alta resistencia, la cual ayudará a mantener la temperatura. Cuenta con una bandeja recogemigas que facilitará en gran medida la limpieza del horno.

Las reseñas que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "el horno cumple perfectamente con las expectativas, tanto de funcionamiento como de diseño, siendo un modelo que es muy fácil de usar y de limpiar". Además, destacan que "coge temperatura muy rápido, hace un poco de ruido, pero es bastante bueno y eficiente, garantizando así que tendrás un gran rendimiento". La calidad de este horno es bastante buena, y está disponible en diferentes tamaños hasta los 60L de capacidad.

4. Horno de sobremesa eléctrico Taurus Horizon 30

Es sin duda uno de los mejores hornos de sobremesa que encontrarás en el mercado, y que cuenta con una potencia total de 1500W para ser muy eficiente. Te ofrece un total de 5 modos diferentes de cocción para que puedas conseguir cocinar tus alimentos de la forma más precisa. Cuenta con un temporizador y emite una señal acústica cuando ha completado el ciclo que puede ser máximo de 90 minutos.

Su temperatura se puede ajustar entre los 90 y los 230°C, para que puedas controlar fácilmente la temperatura de cocción dependiendo de los alimentos a cocinar. Cuenta con un diseño muy elegante y moderno además de ser seguro. Su exterior es con toque frío para evitar todo tipo de quemaduras de una forma sencilla. Y su puerta de doble cristal te permitirá ver el estado de cocción de los alimentos fácilmente.

Quienes han comprado este modelo tienen muy buenas opiniones al respecto, asegurando que "se trata de un horno super práctico que te avisará cuando se acaba el tiempo, y tiene tres niveles para colocar la comida con un tamaño perfecto para no ocupar demasiado espacio en la cocina". Por otra parte, aseguran que "el material de la puerta del horno es muy robusto, y la manilla no quema lo que te permite preparar más fácilmente tus comidas". Es una gran opción para tu cocina, y está disponible en tamaños desde los 9 litros hasta los 60 litros dependiendo de la capacidad que necesites.

5. Horno de sobremesa eléctrico Jata HN945

Este es un horno de una gran calidad, que cuenta con un total de 4 funciones diferentes de acuerdo con los platos que tengas que preparar. Incluye una bandeja parrilla para que puedas tener una mayor versatilidad con este horno. Su luz interior te permite controlar fácilmente el estado de cocción de tus alimentos, y conseguirás así el punto de cocción esperado.

Tiene una capacidad total de 45 litros, lo que lo convierte en un horno ideal para la mayoría de cocinas. Incluye un sistema temporizador de hasta 60 minutos, que permitirá hacer otras cosas mientras que se cocinan tus alimentos y escucharás al final del ciclo un pitido. Tiene una potencia total de 2000W, lo que te permitirá que se caliente rápidamente y que puedas disfrutar siempre de una opción ideal para cualquier ocasión.

Quienes han comprado este modelo tienen muy buenas opiniones al respecto, asegurando que "es una maravilla, se puede asar un pollo entero gracias a su accesorio giratorio y queda todo muy bien". Además, destacan que "funciona perfecto, y cuenta con una muy buena capacidad para ser un horno de tamaño medio, siendo su único punto negativo que calienta solo abajo". Es un horno de muy alta calidad, y que se calienta bastante rápido.

6. Horno de sobremesa eléctrico Princess 01.112754.01.001

Se trata de un horno de muy buena calidad y que tiene un precio bastante atractivo para que puedas hornear y asar todo lo que necesites. Cuenta con una capacidad total de 45 litros de volumen, que te permitirá cocinar siempre lo que necesites. Es un horno que tiene una capacidad total de 1800W, lo que te permitirá tener una cocción bastante eficiente sin que tengas que gastar demasiada electricidad.

Cuenta con una temperatura máxima de 230°C, para que puedas cocinar fácilmente todos tus alimentos. Además, cuenta con función de descongelación, asador y convección para hacerlo lo más versátil posible. Todas sus paredes son antiadherentes, lo que hace que la limpieza se muy sencilla y que no se quede nada pegado en las mismas. Tiene un temporizador de 60 minutos para que lo puedas ajustar fácilmente el tiempo de cocción de todos tus alimentos.

Los usuarios que han comprado este modelo tienen muy buenas opiniones sobre el mismo, asegurando que "tiene un gran tamaño, unos acabados de calidad y viene con una luz interior para ver el estado de cocción de tus alimentos". Por otra parte, afirman que "es un horno muy espacioso, y que tiene una muy buena relación calidad-precio con una buena potencia". También puedes encontrar este modelo con una capacidad de 2000W para tener una mayor eficiencia a la hora de cocinar tus alimentos.

7. Horno de sobremesa eléctrico Grunkel HR-38 Silver

Si estás buscando un horno de sobremesa eléctrico barato, no cabe duda de que este será una muy buena opción a considerar. Cuenta con una capacidad de 38L y una potencia total de 2000W, lo que permitirá preparar tus platos favoritos de forma muy rápida y eficiente. Viene con una bandeja lisa, una bandeja de rejillas, un asa y luz interior controlada desde los mandos exteriores.

Permite tener 3 posiciones de control de calentamiento, arriba, abajo o ambos, complementándose a la función de convección. Puede alcanzar la temperatura máxima de 230°C, que te dará todas las posibilidades para cocinar cualquier plato. Incorpora un temporizador de hasta 60 minutos con alarma de aviso al finalizar, para despreocuparte por apagar el horno porque lo hará de forma automática.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "cumple con su función, es bastante grande, siendo un modelo que es práctico y sencillo de usar". Por otra parte, destacan que "tiene una muy buena potencia, la calidad y precio es perfecto, siendo un horno que funciona muy bien". Este es un modelo perfecto si quieres un horno que sea barato, y que te permita cocinar tus alimentos de una forma rápida.

Qué horno de sobremesa para casa elegir y comprar: Guía y consejos

Para que puedas saber cuál es el horno que se ajustará a la perfección a tus necesidades debes fijarte bien en algunos aspectos que resultarán clave. Dentro de los principales puntos a tener en cuenta están:

Capacidad

Es una de las principales características que debes considerar a la hora de comprar este tipo de hornos porque de esto dependerá en gran medida su utilidad. Te encontrarás con muchas alternativas en el mercado y dependerá mucho de cuanta comida quieres preparar al mismo tiempo.

Lo mejor será escoger un horno que tenga una capacidad comprendida entre los 25L y los 40L, lo que te permitirá conseguir una buena capacidad de cocción.

Potencia

La potencia determinará la eficiencia que tendrá el horno que estás comprando, y no debes escoger un modelo que tenga una potencia demasiado baja. En todo caso, debes asegurarte de que el horno que vas a comprar tenga una potencia mínima de 1500W.

Mientras mayor tamaño tenga el horno que vas a comprar más potencia necesitará para ser altamente eficiente. Por este motivo, es común que los hornos más grandes tengan una potencia mínima de 2000W o superior.

Termostato

Es importante que el equipo tenga un termostato, porque de esta forma podrás preparar tus alimentos a una temperatura ideal. De esta forma, evitarás que tus alimentos queden crudos o muy quemados. Además, será una gran opción si tiene diferentes programas incluidos para que se ajusten fácilmente a los diferentes tipos de platos que vas a preparar.

Fácil mantenimiento

Los alimentos tienden a ensuciar rápidamente este tipo de aparatos, por lo cual debes asegurarte de que el horno sea fácil de limpiar. En todo caso, lo ideal es que estén fabricados en un material antiadherente que te permita limpiarlo con tan solo agua y jabón, y así conseguirás una mayor comodidad.

Temporizador

La mayoría de estos aparatos para la cocina cuentan con un temporizador para indicar cuánto tiempo deben cocinar la comida. Por lo general los temporizadores suelen ser de 60 o de 90 minutos dependiendo del modelo que escojas. Debes verificar que el horno que vas a comprar cuente con temporizador y que sea fácil de usar para lograr un ajuste perfecto para todo tipo de alimentos.

¿Qué es y para qué sirve un horno de sobremesa?

Los hornos de sobremesa son electrodomésticos que funcionan como los hornos tradicionales, generando calor a través de las paredes y que actúan a modo de resistencias. La mayoría de estos modelos destacan por ofrecer un mecanismo de funcionamiento mediante la convección para ser más eficientes.

En este tipo de hornos se mueve el aire caliente en el interior de la cavidad, lo que hace que la cocina sea mucho más rápida y homogénea. Estos hornos no utilizan hondas como los de micro ondas, siendo más parecido a un horno convencional, y para usarlo bastará con enchufarlos a la pared y ya está.

¿Qué potencia debe tener un buen horno de sobremesa?

La potencia que debe tener el horno de sobremesa debe ir directamente relacionada con el tamaño que tiene el mismo. Por este motivo, debes tener en cuenta la capacidad del horno y que la potencia que tenga sea la adecuada dependiendo de lo que necesites.

Para los hornos más pequeños lo ideal es que la potencia esté alrededor de los 1500W, para que pueda tener una gran eficiencia. Pero, si el horno es más grande seguramente necesitarás de una potencia mucho mayor. Recuerda que, para hornos de un tamaño superior a los 30 litros, necesitarán de una potencia que sea superior a los 2000W. De lo contrario el horno no tendrá suficiente potencia para cocinar tus alimentos.

¿Dónde colocar un horno de sobremesa en la cocina?

Los hornos de sobremesa están pensados para cocinas donde no existe demasiado espacio, por lo que tienen un tamaño bastante compacto. Lo ideal es que estos se ubiquen en la encimera, para que puedas conseguir una gran versatilidad a la hora de utilizarlos.

También puedes ubicarlo sobre una mesa auxiliar de tu cocina para que puedas tener siempre una gran opción para cocinar. Estos hornos por lo general no se incorporan en los muebles, por lo que debes asegurarte de seleccionar un modelo que se ajuste a tus espacios y que te permita utilizarlo de forma cómoda. En todo caso, lo ideal es que el horno quede en una ubicación cómoda para que puedas darle así una mayor versatilidad en tu cocina.

Ventajas de usar un horno de sobremesa

Los hornos de sobremesa tienen muchas ventajas frente a los hornos de toda la vida, en especial porque son electrodomésticos muy útiles. Dentro de las principales ventajas que presentan están:

Tienen un precio bastante bajo , lo que hace que sean ideales para la mayoría de presupuestos.

, lo que hace que sean ideales para la mayoría de presupuestos. Son de un tamaño bastante ajustado lo que hace que no requieran de ningún tipo de instalación.

lo que hace que no requieran de ningún tipo de instalación. La limpieza de la mayoría de los modelos es bastante fácil porque suelen incorporar paredes antiadherentes.

porque suelen incorporar paredes antiadherentes. Muchos funcionan por convección, lo que permite que consigas una mayor eficiencia a la hora de cocinar.

lo que permite que consigas una mayor eficiencia a la hora de cocinar. Consumen menos energía que los hornos tradicionales lo que te permite tener un consumo energético mucho más bajo.

Como puedes ver, existen muchas ventajas interesantes de utilizar este tipo de hornos, lo que hace que sean herramientas muy útiles para cualquier cocina.

¿Cómo limpiar un horno de sobremesa?

Estos hornos por lo general vienen con un recubrimiento antiadherente, y no es aconsejable utilizar un producto limpiador de hornos convencional. Esto debido a que este tipo de productos son muy fuertes y pueden causar corrosión en las paredes de tu horno lo que reducirá drásticamente la vida útil de los mismos.

Lo ideal a la hora de hacer la limpieza de este tipo de hornos es utilizar únicamente agua y jabón suave. Con esto será más que suficiente para retirar la suciedad del interior del horno, debido a que al ser antiadherentes la suciedad no se quedará pegada en las paredes del horno.

Una vez que termines de limpiar tu horno, debes asegurarte de secarlo bien para evitar que quede humedad en su interior. De esta forma, te asegurarás de que el horno no se vaya a dañar y que su sistema eléctrico permanezca en buen estado con el paso de los años, sin que se termine rompiendo rápidamente.

¿Es mejor un horno de sobremesa o uno convencional?

Este punto dependerá en gran medida del espacio que tengas en tu cocina, porque ambos tipos de hornos son una buena alternativa a tener en consideración. Pero, los hornos convencionales son más difíciles de instalar y requieren mucho más espacio.

Por su parte, los hornos de sobremesa suelen ser aparatos compactos, destinados especialmente a las cocinas pequeñas. Además, destacan por ser altamente eficientes, y por brindar una solución práctica para cocinar todos tus alimentos de una forma bastante cómoda.

Si no requieres el horno para cocinar para más de 4 personas, uno de sobremesa puede ser una gran solución. Esto debido a que tienen un espacio bastante reducido, y podrás conseguir así un gran rendimiento.

¿Dónde comprar un horno de sobremesa?

Los hornos de sobremesa son electrodomésticos que cada vez son más populares y por esto es muy fácil de conseguirlos. En las grandes superficies como Carrefour o El Corte Inglés puedes encontrar diferentes modelos entre los cuales escoger, pero el precio puede ser más elevado.

Si quieres conseguir los precios más ajustados y ahorrar dinero en la compra de tu horno eléctrico de sobremesa te recomiendo comprarlo en Amazon. Allí podrás encontrar las mejores ofertas, y puedes aprovechar el sistema de envío rápido que te ofrecen y así recibirlo en la puerta de tu casa de una forma bastante rápida y en caso de fallo el cambio será fácil.