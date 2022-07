En los jardines y plantas de nuestro hogar nos encontramos con múltiples especies que conviven con nosotros, y algunas de ellas pueden llegar a ser molestas y peligrosas. Para mantener las plagas a raya necesitarás un buen insecticida para plantas como el Closter Aceite de Neem , que te permita deshacerte de estos insectos molestos que únicamente producen problemas a tu jardín.

Son muchos los productos que están pensados para combatir las plagas de nuestros jardines, y para la mayoría de ellos debemos utilizar productos especialmente pensados para combatir las plagas. Sin embargo, no todos tienen la misma acción, por lo que hoy hemos seleccionado únicamente las mejores opciones. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlas:

1. Insecticida para plantas Closter Aceite de Neem

Insecticida para plantas Closter Aceite de Neem

Sin duda este es uno de los mejores insecticidas para plantas que encontraremos en el mercado, y que está hecho a base de aceite de neem que es un pesticida vegetal. Este es un ingrediente orgánico innovador, que permite proteger el medio ambiente por completo, y es perfecto para combatir ácaros y pulgones. También permite repeler los mosquitos de jardín, y alejar a cualquier insecto que pueda estar infestando tu jardín.

El efecto que tiene este spray sobre las plagas es paralizar el sistema endocrino, lo que evitará la reproducción de los insectos, así como otras funciones vitales. No matará directamente al animal, y los mantiene alejados de una forma bastante efectiva de tus plantas. Está fabricado con extractos vegetales que permiten tener una gran defensa de las plantas contra los mosquitos y las plagas, y tiene una rápida acción, por lo que podrás ver los efectos de inmediato.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "se nota la mejoría al aplicarlo en las plantas, aunque su precio es alto merece por completo la pena". Por otra parte, destacan que "mata eficazmente a los pulgones, y se puede estar echando una vez a la semana para prevenir las plagas". Es un producto que es muy eficaz, que cumple por completo con su función, y no deja que los insectos se acerquen.

2. Insecticida para plantas Compo Fazilo + Fertilizante

Insecticida para plantas Compo Fazilo + Fertilizante

Este es un combo que te permitirá tener un cuidado completo en tus plantas, y que es ideal para el uso en la jardinería doméstica. El insecticida es completamente natural, con un efecto bastante eficiente sobre la gran mayoría de las plagas. Es ideal para el uso en plantas ornamentales y herbáceas, y no requiere de ningún tipo de plazo de seguridad para que puedas conseguir el efecto deseado.

El producto no es perjudicial para las abejas, pero si es dañino para aves y especies acuáticas, por lo que es imprescindible aplicarlo con cuidado. Para un efecto óptimo se debe aplicar el insecticida sin diluir sobre las plantas, y en la superficie inferior de las hojas, y se recomienda hacer 1 a 3 tratamientos en intervalos de 3 a 7 días para conseguir un resultado óptimo. Además, recibirás un fertilizante mineral líquido, que permitirá nutrir muy bien a tus plantas y asegurar de esta forma que tendrán un crecimiento saludable. Aunque también puedes comprar únicamente el insecticida.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "el producto funciona para combatir las plagas, siendo muy útil para usarlo de forma continuada o a modo preventivo". También destacan que "es una muy buena opción, soluciona de forma eficaz el problema de las plagas, y es recomendable para usarlo de forma periódica". Este es un modelo bastante efectivo, y si se va a usar con una plaga muy grande tendrás que pulverizar varios días y por debajo de las hojas.

3. Insecticida para plantas GreenFaculty Killer

Insecticida para plantas GreenFaculty Killer

Se trata de un insecticida, fungicida y acaricida, que tiene una triple acción, y que permite erradicar las plantas de una forma bastante efectiva. Es un producto que es completamente ecológico que permite acabar con las plagas e incrementar las defensas naturales de las plantas para que tengan un mayor vigor. Este producto está libre de pesticidas, no genera malos olores y no produce ningún tipo de manchas. Es ideal para todo tipo de plantas de jardín, y viene con un práctico envase pulverizador lo que permitirá una dosificación perfecta.

Puede ser utilizado en plantas comestibles o medicinales, puesto que no produce alteraciones tanto en el sabor como en el olor. Para utilizarlo adecuadamente hay que pulverizarlo a una distancia de 30 a 40cm sobre las plantas durante las primeras horas del día o durante el atardecer. Se recomienda aplicar cada 2 a 3 semanas para conseguir un mayor efecto en la eliminación de plagas.

Las reseñas que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "funciona perfectamente para plantas que tengan pulgón y otros insectos, y las plagas pueden desaparecer por completo". Además, destacan que "es muy bueno que sea apto para agricultura biológica, y es bastante efectivo contra los hongos". Es una muy buena opción a considerar, en especial porque cuenta con una muy buena relación calidad-precio.

4. Insecticida para plantas Protect Garden Choque EW

Insecticida para plantas Protect Garden Choque EW

Este es un insecticida piretroide el cual funciona a base de deltametrina, lo que permite tener un efecto de choque en un corto plazo. Funciona tanto por ingestión como por contacto con las plagas, creando un efecto de choque, al mismo tiempo que repelente. De esta forma, se pueden mantener las plagas completamente alejadas de tus plantas, lo que te permitirá conseguir un efecto bastante bueno.

Viene en una presentación de 250ml, y contiene un dosificador para que puedas utilizarlo fácilmente en cualquier tipo de situación. Para utilizarlo se recomienda diluir 10ml del producto por cada 12 a 20 litros de agua. De esta forma, se podrá conseguir la máxima eficacia posible y lograrás que tus plantas estén completamente protegidas.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "es un muy buen producto para pulverizar, es fácil de utilizar y las instrucciones vienen muy claras, siendo perfecto para combatir los pulgones". Por otra parte, destacan que "va genial, vale para toda clase de plantas y simplemente basta con echar el producto en la tierra y el efecto es inmediato".

5. Insecticida para plantas COMPO Triple Acción

Insecticida para plantas COMPO Triple Acción

Se trata de otra opción que es bastante interesante que debes tener en consideración, y que ofrece un tratamiento 3 en 1 para tus plantas. Permite eliminar todo tipo de insectos, ácaros y hongos que producen daños y enfermedades en las plantas. Se puede utilizar tanto en plantas de interior y exterior, y no produce manchas ni alteraciones de color en las plantas. Para su aplicación se debe hacer cuando aparezcan los síntomas de enfermedad o plagas.

Este producto se puede pulverizar directamente sin diluir a una distancia de 30 a 40cm y en un intervalo de aplicaciones de 7 días con un máximo de 4 aplicaciones al año. Este producto es nocivo para los organismos acuáticos, y es altamente efectivo, por lo que se pueden observar resultados en 24 horas desde su aplicación. Su envase pulverizador facilitará en gran medida su aplicación y recibirás un total de 750ml. También lo puedes comprar junto con algún fertilizante para darles más fuerza a tus plantas.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "funciona bastante bien, acaba fácilmente con los pulgones, y tras la aplicación del producto ya no quedan pulgones y caen muertos de las hojas". También destacan que "permite eliminar la invasión de los pulgones de las plantas, con una sola aplicación todos caen muertos, siendo bastante efectivo".

6. Insecticida para plantas Semillas Battle 730020UNID

Insecticida para plantas Semillas Battle 730020UNID

Este es un insecticida para plantas especialmente pensado para geranios, lo que permite un control total sobre este tipo de plagas. Permite combatir pulgones, plagas y araña roja de una forma bastante eficiente. Tiene una triple acción que permite eliminar las plagas de una forma que es bastante efectiva y rápida.

Este es un modelo que te ayudará a tener tus plantas mucho más saludables, y que permite tener un control total tanto en larvas como en adultos. Este producto es tóxico para los organismos acuáticos con efectos nocivos que pueden llegar a ser duraderos. Está fabricado por una empresa especialista en todo tipo de semillas y que ofrecen productos de muy alta calidad para el huerto y jardín con productos que están completamente aprobados para el uso doméstico.

Las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "es un insecticida perfecto para geranios, desaparecen los gusanos y el geranio renace, es perfecto para aplicar una vez por semana para prevenir". Además, destacan que "este es un producto que funciona de verdad, después de una aplicación al siguiente día el gusanillo ha sido liquidado".

7. Insecticida para plantas Protect Garden Insecticida AL Polivalente

Insecticida para plantas Protect Garden Insecticida AL Polivalente

Se trata de un insecticida para plantas que es polivalente, y que está formulado a base de deltrametrina, lo que hace que se pueda tener un efecto de choque. Permite controlar orugas, pulgones y otros insectos en plantas ornamentales y hortícolas. Este actúa por ingestión y por contacto, y ataca a las principales plagas que atacan el jardín. También cuenta con un seguro para niños para que se evite accidentes con los más pequeños del hogar.

Se pueden conseguir resultados visibles en menos de una semana desde su aplicación, lo que hace que las plagas desaparezcan como por arte de magia. Su formulación es de alta calidad, y es seguro para el cuidado de jardines y huertos. Se debe tener cuidado con la aplicación del producto, en especial porque es altamente tóxico para los organismos acuáticos.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "es un buen producto, con solo dos aplicaciones las plantas reviven y les brotan nuevas hojas sanas acabando por completo con las plagas". Por otra parte, destacan que "es muy fácil de aplicar, no mancha las superficies, y es bastante eficiente con el gusano". Es un modelo que funciona bastante bien para combatir las plagas que puedas tener en tu hogar.

8. Insecticida para plantas Protect Home Insecticida Concentrado SC

Insecticida para plantas Protect Home Insecticida Concentrado SC

Si estás buscando un insecticida para plantas barato, no cabe duda de que este será una muy buena opción a tener en cuenta, siendo perfecto para el control de insectos en exteriores. Tiene una gran persistencia en el suelo frente a los insecticidas en polvo, lo que permite tener un control bastante eficiente sobre las plagas.

Ofrece una formulación concentrada de alto rendimiento, y se puede usar tanto para acción de choque como para una larga persistencia. No huele ni produce ningún tipo de mancha, y es perfecto para utilizar con todo tipo de plantas de jardín o césped sin producir ningún tipo de daños a las mismas. Este producto es muy tóxico para los organismos acuáticos por lo que se recomienda manejarlo con cuidado.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es un producto de excelente calidad, se puede utilizar fácilmente en cualquier lugar porque no produce ningún tipo de manchas y no tiene ningún aroma". También destacan que "al principio parece que no funciona, pero después de 10 días las hormigas desaparecen del todo, y es muy eficaz siempre que se aplique bien".

Recomendaciones para comprar un insecticida para plantas: ¿En qué debes fijarte?

Antes de comprar un insecticida para plantas, tendrás que fijarte en algunos aspectos que serán cruciales para tomar una buena decisión de compra. Dentro de los principales a tener en cuenta estarán:

Tipo de insecto

Muchos de los insecticidas para plantas que encontramos en el mercado permite eliminar diferentes tipos de insectos y arácnidos. Sin embargo, algunos están diseñados específicamente para ciertos tipos de plagas, lo que puede llegar a resultar más efectivo. En estos casos, lo mejor será conocer el tipo de insecto que tenemos en el hogar antes de comprar el insecticida para acertar en la elección.

Efecto que produce

Algunos insecticidas permiten la eliminación de las plagas de raíz matando a los insectos, mientras que otros únicamente los repelen. Además, muchos modelos tienen un efecto residual que es duradero, por lo que evitarán que las plagas no vuelvan a aparecer.

Algunos productos en spray son bastante populares, y pueden acabar fácilmente con los insectos que encontremos en el momento. Si la infestación es grave, siempre tendrás que buscar soluciones que sean contundentes y que sean duraderas para conseguir una mayor eficacia.

Formato

Es muy importante fijarse en el tipo de formato de dosificación que tenga el insecticida que vamos a comprar. Algunos productos vienen granulados, en polvo o en gel, los cuales son perfectos para plagas que sean rastreras. Sin embargo, si necesitas utilizarlas directamente sobre tus plantas, lo mejor es optar por aquellos productos que vengan en spray o en aerosol, lo que permitirá tener una mayor eficacia a la hora de utilizarlos.

Preparación

Muchos de los insecticidas para uso doméstico que encontramos en el mercado están listos para utilizar sin ningún tipo de dilución. Sin embargo, algunas plagas podrán necesitar cierto tipo de dilución para que se puedan utilizar de forma segura, en especial porque vienen muy concentradas.

Por este motivo, siempre se debe seguir al pie de la letra las instrucciones del fabricante, y así nos aseguraremos de que el producto sea altamente efectivo. También podremos prevenir cualquier accidente o intoxicación, por lo que nunca deberías utilizar un producto de este tipo sin haber leído por completo las instrucciones del mismo.

¿Qué es un insecticida para plantas?

Los insecticidas para plantas pueden ser productos químicos que se emplean para eliminar toda clase de insectos. Sin embargo, en la actualidad cada vez nos encontramos con sustancias naturales que permiten conseguir el mismo efecto como es el caso del aceite de neen.

Estos productos pueden ser tanto de origen sintético como orgánico, y ciertas plagas únicamente podrán erradicarse con remedios químicos. Normalmente vienen en presentación de spray, aunque también puedes encontrar productos que requieran de una preparación previa antes de la pulverización.

Todo dependerá del modelo que compres, y de la magnitud de la infestación, porque si es para un área muy grande, lo ideal será comprar un insecticida concentrado que se deba diluir, porque te dará siempre un mayor rendimiento.

¿Para qué sirve un insecticida para plantas?

Estos son productos que se utilizan para erradicar o prevenir la aparición de insectos que pueden llegar a ser molestos al mismo tiempo que perjudiciales. Permiten erradicar plagas de mosquitos, cucarachas, hormigas o pulgones de las plantas ornamentales para que estas conserven una buena salud.

Sin embargo, muchos insectos han desarrollado resistencia ante muchos de los insecticidas disponibles en el mercado. Esto hace que en algunas ocasiones no se produzca el efecto deseado, por lo que lo mejor será probar con varios insecticidas hasta encontrar un compuesto que te permita erradicar las plagas de una forma que sea bastante efectiva.

¿Cómo funciona un insecticida para plantas?

Los insecticidas funcionan de diferentes formas, y algunos productos acaban con los huevos, otros atacan a las larvas, y otros están diseñados para los insectos adultos. Las funciones de los insecticidas se pueden cumplir de diferentes formas como son:

Contacto: estos penetran al insecto mediante la capa externa o cutícula para matarlo.

estos penetran al insecto mediante la capa externa o cutícula para matarlo. Ingestión: terminan con la vida del animal cuando este ingiere el producto, siendo en su mayoría de tipo sistémico, por lo que pueden ser productos para tratar las plantas.

terminan con la vida del animal cuando este ingiere el producto, siendo en su mayoría de tipo sistémico, por lo que pueden ser productos para tratar las plantas. Respiración: actúan al ser absorbidos por el sistema respiratorio del insecto, y este mecanismo es del menos usado.

Algunos insecticidas combinan las acciones de contacto e ingestión, haciendo que sean mucho más efectivos en la erradicación de las plagas.

Ventajas que tienen los insecticidas para plantas

Existen diferentes ventajas que podemos apreciar al utilizar insecticidas para plantas en el hogar, dentro de las que estarán:

No suelen ser tóxicos para los humanos.

Son de fácil degradación.

Su aplicación es muy fácil.

Normalmente vienen listos para usar, aunque algunos modelos requieren de preparación previa.

Tienen un efecto inmediato sobre los insectos.

Sin embargo, estos no dejan de ser productos que pueden tener riesgos, por lo que siempre se deben manipular con cuidado para evitar problemas graves. Además, la mayoría de estos insecticidas son nocivos para los animales acuáticos, por lo que será imprescindible mantenerlos alejados para evitarles daños graves.

¿Cómo se utiliza correctamente un insecticida para plantas?

A pesar de que la mayoría de los insecticidas para plantas de uso hogareño son seguros, lo mejor es seguir algunas recomendaciones para evitar accidentes:

Lee cuidadosamente las instrucciones antes de la aplicación, incluso si su uso es sencillo, porque esto te evitará cometer errores.

Utiliza la dosificación indicada por el fabricante para no exceder la cantidad recomendada por el fabricante.

Debes pulverizar la estancia y mantenerla cerrada por lo menos durante un período de 10 minutos.

No utilices este tipo de productos sobre personas o animales, porque pueden llegar a ser tóxicos.

Cuando no esté en uso, debes guardar el insecticida fuera del alcance de los niños.

Lávate bien las manos después de utilizarlo.

Evita el uso de insecticidas granulados, en polvo o gel si tienes mascotas en casa.

Si sigues estas recomendaciones de seguridad podrás asegurarte de evitar cualquier tipo de inconvenientes que puedan surgir. Así, podrás deshacerte de las plagas de forma completamente segura y muy efectiva.

¿Los insecticidas son nocivos para la salud?

Es importante considerar que, si un insecticida de este tipo se ingiere, inhala o es absorbido por la piel también puede producir efectos perjudiciales para la salud. Los síntomas de intoxicación pueden variar dependiendo del principio activo que tenga el pesticida en cuestión.

Lo más común es que produzcan tos, falta de aire, vómitos e incluso problemas cardíacos. En el caso de las piretrinas o piretroides que son sustancias presentes en la mayoría de los insecticidas domésticos tienen una toxicidad muy baja. Si se tiene alguna sintomatología después de aplicar estos insecticidas, lo mejor es acudir de inmediato al médico de confianza.