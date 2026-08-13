Para las labores de jardín, para irte de camping, o de viaje a la playa, es muy probable que necesites una buena pala para tener una herramienta muy útil que puedes llegar a necesitar. Es por ello que cada vez más las palas plegables como la Gerber 22-41578N , son una herramienta que no puede faltar, porque te ofrece una gran versatilidad y ocupa muy poco espacio, por lo que la puedes dejar directamente en el coche para llevarla en todos tus viajes.

¿Cuál es la mejor pala plegable del mercado?

Encontrar una pala plegable de buena calidad y que te ofrezca unos buenos materiales no siempre es sencillo. Para facilitar tu elección hoy hemos seleccionado las 8 mejores opciones que podrás encontrar en el mercado, para que tengas una herramienta de calidad. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlas:

1. Pala plegable Gerber 22-41578N

Pala plegable Gerber 22-41578N

Sin duda esta es una de las mejores palas plegables que podrás encontrar en el mercado, y que es muy estable y manejable. Cuenta con una longitud total de 41,9cm siendo un modelo ideal para todo tipo de actividades al aire libre, así como para el jardín o para camping. Es un modelo muy versátil, en especial porque puede utilizarse como pala o como martillo. Este modelo es muy fácil de transportar gracias a que es muy liviana y ocupa muy poco espacio por lo que puedes llevarla en tu equipaje fácilmente.

Su hoja es muy robusta, fabricada en acero al carbono, lo que facilitará en gran medida el uso de la misma y proporciona una gran resistencia. El mango tiene una fabricación en nylon, que está reforzado con fibra de vidrio, y su empuñadura es de goma. Este modelo se puede plegar y desplegar fácilmente y sin necesidad de utilizar ningún tipo de herramientas. Además, viene con una práctica bolsa de transporte para llevarla a cualquier parte, y tiene un peso de tan solo 766 gramos.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "la pala es resistente por todas partes, viene con una pintura negra satinada sin brillos e incluye una funda de tela". Por otra parte, destacan que "es una pala plegable con muy buena calidad, y funciona muy bien para el tamaño que tiene sin mostrar signos de debilidad". Este modelo es muy resistente, ligero, y ocupa muy poco espacio, por lo que es una pala ideal para cualquier actividad al aire libre.

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2. Pala plegable YOUNGDO 10 en 1

Pala plegable YOUNGDO 10 en 1

Se trata de una pala plegable que cuenta con un total de 10 funciones, y que permite el ajuste de su superficie de 0 a 180 grados girando el eje central. Es una pala de supervivencia que está fabricada en acero de aleación 420 de alta calidad, que previene la oxidación de la superficie. Tiene un mango antideslizante hecho en aluminio anodizado para una mayor comodidad. Tiene un grosor de 0.15cm, y es muy duradera siendo adecuada para cualquier tipo de condiciones a la que se exponga.

Esta pala cuenta con 2 secciones, y tiene una varilla de extensión, lo que permite que se pueda ajustar fácilmente a las necesidades que tengas en cualquier momento. Se puede utilizar para cortar ramas, y es muy útil para las acampadas al aire libre. El mango de la pala tiene un tornillo desmontable y su peso es de tan solo 600 gramos. Esta pala viene con una práctica bolsa de almacenamiento para que sea más fácil llevarla a cualquier parte.

Quienes han comprado esta pala tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es una pala metálica de color negro, que trae múltiples funciones y una rueda que vita que se cierre mientras la usas". También destacan que "tiene un tamaño perfecto para no ocupar demasiado espacio, y viene acompañada de una funda de tela perfecta para guardarla". Este modelo tiene una muy buena calidad, y tiene un peso bastante bajo por lo que es fácil de utilizar.

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3. Pala plegable Rhino USA

Pala plegable Rhino USA

¿Buscas una pala compacta, resistente y lista para cualquier terreno? La Rhino USA Pala Plegable es la número 1 en ventas por una razón: combina diseño militar, resistencia extrema y funcionalidad 3 en 1 para acompañarte donde sea que vayas.

¿Por qué la pala Rhino USA arrasa en Amazon?

Herramienta 3 en 1 súper versátil: Incluye pala de 180°, pico de 90° y azada de 90°, ideal para:

Cavar en tierra, arena, barro o nieve

Desenterrar objetos

Preparar el terreno para tiendas, fogatas o trabajos de jardinería

Emergencias en carretera o excursiones

Resistencia militar con acero al carbono: Fabricada con acero al carbono y acabado en polvo negro, resiste el uso intenso, golpes, oxidación y climas extremos. Ideal para uso táctico, supervivencia, camping o jardinería.

Compacta y portátil: Mide 56 cm desplegada y se pliega a solo 23 x 15 cm. Pesa apenas 900 g, cabe en mochilas, guanteras o cajas de herramientas. Incluye funda de transporte con sistema de sujeción.

Reemplazo de por vida garantizado: Rhino USA es una empresa familiar estadounidense que respalda todos sus productos con garantía de reemplazo real de por vida. Compra sin riesgo.

Las reseñas que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado son muy positivas, asegurando que "es una pala de muy buena calidad, que es versátil y que se puede utilizar con una sola mano sin ningún tipo de problema". Además, destacan que "esta es una pala que es ligera y compacta, para que se pueda manejar fácilmente y su diseño está bastante bien". Este modelo es altamente resistente, y te permitirá tener una gran comodidad al utilizarla.

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4. Pala plegable PLACHIDAY

Pala plegable PLACHIDAY

¿Necesitas una pala pequeña pero potente para tus actividades al aire libre, el coche o el jardín? La PLACHIDAY Pala de 47 cm combina diseño inteligente, resistencia y funcionalidad a un precio imbatible.

Características clave que marcan la diferencia

Fabricada en acero de alto carbono . Robusta, duradera y lista para cualquier tarea: cavar, remover tierra, limpiar escombros o improvisar una hoguera. Resiste condiciones exigentes en montaña, playa o jardín.

Compacta y fácil de plegar . Con un sistema de plegado en 3 direcciones, la pala se vuelve ultra portátil. Cabe fácilmente en una mochila, maletero o caja de herramientas.

Diseño ergonómico y cómodo: El mango triangular contorneado proporciona una gran área de fuerza y mejor agarre, incluso con guantes o manos húmedas.

Multiusos para cualquier entorno: Ideal para:

Camping, senderismo o mochileros

Situaciones de emergencia en carretera

Jardinería y labores domésticas

Preparación para supervivencia o kits EDC

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "tiene un embalaje que es simple, se guarda en su funda y puedes llevarla a todas partes, y está fabricada con unos materiales muy buenos". Por otra parte, destacan que "es una pala robusta y dura a pesar de ser plegable, además de que está muy bien diseñada". Este modelo es una muy buena opción si buscas una pala práctica y que sea resistente.

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5. Pala plegable YANTOO

Pala plegable YANTOO

¿Estás buscando una herramienta compacta, resistente y lista para todo? La YANTOO Pala Desmontable de 76 cm es mucho más que una pala: es una solución 23 en 1 para aventureros, jardineros, pescadores y conductores prevenidos.

¿Por qué elegir la pala YANTOO?

23 funciones integradas en una sola herramienta: Pala, pico, gancho, sierra, cuchillo, martillo de seguridad, destornillador, silbato, abrebotellas, encendedor y mucho más. Ideal para:

Acampar y hacer senderismo

Ir a la playa o a la montaña

Jardinería o pesca

Situaciones de emergencia con tu coche

Material resistente y duradero: Fabricada en acero al carbono y aleación de acero al manganeso, con superficie anti óxido y empuñadura antideslizante. Soporta trabajos duros y entornos exigentes sin perder eficacia.

Ajustable y fácil de montar: Mango desmontable en 4 secciones, ajustable a 3 tamaños diferentes según tu necesidad. Largo máximo: 76 cm, ancho de pala: 13 cm. Compacta, ligera y sin necesidad de instrucciones para el montaje.

Diseñada para exteriores… pero útil en casa también: Ya sea que estés cavando en el jardín, desenterrando arena en la playa o despejando nieve en la carretera, esta pala está siempre lista para ayudarte.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es una pala muy práctica, que es altamente resistente y que es perfecta para todos los trabajos de jardinería en el hogar". También destacan que "es bastante resistente para lo liviana que es, además de que viene con una bolsa de transporte para llevarla a cualquier parte".

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6. Pala plegable Draper 51002

Pala plegable Draper 51002

Esta es una pala plegable que es altamente resistente y que incorpora una hoja dentada fabricada en acero al carbono. Esto permite que se tenga una gran resistencia a la hora de utilizarla, y que puedas disfrutar siempre de una gran versatilidad para todo tipo de trabajos. Su mango es tubular y también está fabricado en acero para garantizar la máxima resistencia posible de la pala.

Viene con un recubrimiento en polvo para evitar la corrosión, lo que prolongará su vida útil considerablemente. Su mango está apretado por una pinza integral, y no se requiere de ningún tipo de herramientas para plegarla o desplegarla. Por otra parte, este modelo viene cona práctica funda de transporte que te permitirá llevarla a todas partes de una forma muy cómoda.

Las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "es muy resistente, cómoda y resiste perfectamente incluso si hay piedras o si se golpea". Además, afirman que "es super compacta, muy fácil de montar y es muy sólida, siendo perfecta para llevar en el coche para cualquier contingencia". Esta es una pala que tiene una gran calidad, y que es muy fácil de armar.

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7. Pala plegable Dialles EHW-ZDC01-FBA

Pala plegable Dialles EHW-ZDC01-FBA

Se trata de una pala plegable que tiene una muy buena relación calidad-precio, y que se puede montar y desmontar con mucha rapidez. Cuenta con un mango que está dividido en dos partes, y que se derrumba sobre la placa frontal para que se pueda conseguir una gran comodidad al usarla. Es completamente multifunción para usarla en cualquier tipo de actividades al aire libre.

El borde no viene muy afilado, por lo que es ideal para las actividades que son más sencillas de realizar. Tiene dientes de sierra en uno de sus lados, para que puedas conseguir así una mayor comodidad al trabajar con esta pala. Está fabricada con acero al carbono, lo que le confiere una gran resistencia y una gran durabilidad a la misma.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "es una muy buena solución con un tamaño que es bastante compacto, y es ideal para rutas de montaña y nieve". Por otra parte, destacan que "es una pala pequeña, fácil de desplegar y que es perfecta para el uso esporádico". Esta pala es de muy buena calidad, aunque para algunas actividades puede resultar bastante pequeña.

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8. Pala plegable Silverline 839280

Pala plegable Silverline 839280

Si estás buscando una pala plegable barata, no cabe duda de que esta será una de las mejores opciones que podrás encontrar en el mercado. Se encuentra fabricada con una lámina de acero forjado con un espesor de 1.5mm y viene con un canto serrado. Es un modelo que es muy compacto y que es fácil de montar sin que se requiera ningún tipo de herramienta.

Tiene una longitud total cuando está desplegada de 580mm, y plegada ocupará 235mm, por lo que es muy fácil de llevar a todas partes. Viene con una práctica bolsa de transporte, lo que permitirá ahorrar espacio en tu equipaje. Es una pala ideal para todo tipo de actividades al aire libre y se puede dejar la cabeza de la pala fija para una mayor firmeza al utilizarla.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "tiene un muy buen tamaño, además de que con su pequeña funda cabe perfectamente en cualquier mochila". También afirman que "la pala está bastante bien para un uso esporádico, es robusta y ocupa poco espacio". Esta es una muy buena opción si buscas una pala plegable barata, y que te aporte una gran comodidad al usarla.

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Consejos para comprar una pala plegable: ¿En qué debes fijarte?

Antes de comprar una pala plegable bien sea para el uso en el jardín o para llevarla a todas partes, debes tener en consideración algunos aspectos clave. Dentro de los principales a considerar están:

Materiales

Debes fijarte bien en que los materiales de este tipo de palas sean resistentes para que puedas conseguir una buena resistencia. Los mangos de las palas plegables suelen estar fabricados en acero o en aluminio, materiales que son altamente recomendados por su gran resistencia.

Además, debes tener en cuenta si la pala viene con algún tratamiento especial que evite la corrosión de la misma lo que te permitirá conseguir una gran practicidad. Dependiendo de los materiales que tenga la pala su peso será mayor o menor.

Mango

El mango es una de las partes más importantes de la pala, porque es el que marcará el agarre, y la fuerza que podrás hacer con la pala. Siempre debes buscar un diseño que tenga un mango con un agarre ergonómico, y si viene con un sistema antideslizante será mucho mejor.

El diseño que tenga el mango también será importante, en especial porque nos encontramos tanto con mangos que son rectos, así como los que tienen forma de triángulo. Estos últimos suelen ser más aconsejables si vas a realizar cualquier actividad que requiera fuerza porque ofrecen un mejor agarre.

Sistema de plegado

Debes asegurarte de que la pala que escojas cuente con un sistema de plegado que sea fácil de utilizar. Normalmente para este tipo de palas no se requiere de ningún tipo de herramientas para el plegado o desplegado de las mismas.

En todo caso, siempre será mejor optar por este tipo de palas, porque así podrás utilizarlas en cualquier lugar sin ningún tipo de herramienta extra. Además, algunas incluyen un tornillo especial que permite fijar el mango en su posición, lo que te aportará una mayor firmeza a la hora de utilizarlas.

Bolsa de transporte

Se trata de otro aspecto muy importante a considerar al hablar de palas plegables, porque normalmente estas las vamos a transportar constantemente. Asegúrate de que el modelo que escojas cuente con una bolsa de transporte porque te permitirá guardarla fácilmente o llevarla a cualquier parte.

Algunas bolsas tendrán un sistema para amarrarlas en el cinturón, lo que te permitirá que puedas llevarlas a todas partes de una forma más sencilla. Asegúrate de que la bolsa está fabricada en nailon o en cualquier tejido resistente, para evitar que se rompa cuando tenga la pala en su interior.

¿Qué es una pala plegable?

Las palas son herramientas que se utilizan especialmente para trabajos manuales que requieren mover tierra, piedras, nieve, etc. En el caso de las palas plegables, son herramientas para la misma finalidad, pero que a diferencia de las convencionales tienen un tamaño que es muy compacto y son fáciles de transportar.

Este tipo de palas están diseñadas con un sistema de plegado que permite que su tamaño sea bastante pequeño, lo que hace que sean prácticas para llevar a todas partes. Normalmente estas palas se fabrican en materiales altamente resistentes como el acero al carbono, lo que les confiere una gran resistencia. Aunque, se debe tener en cuenta que la capacidad para trabajar con estas palas es inferior, por lo que, normalmente son herramientas para un uso esporádico.

¿Para qué sirve una pala plegable?

La principal función de las palas plegables es hacer el trabajo menos pesado para quien la esté utilizando. Se usan para el desplazamiento de materiales, para excavación o para quitar la nieve durante el invierno, por lo que son herramientas muy útiles que puedes llevar en tu coche para cualquier tipo de situación que se presente.

También son herramientas muy útiles en el campo de la jardinería, en especial porque permiten cuidar tus plantas fácilmente. Al tener un tamaño compacto, los usos que pueden tener este tipo de palas son bastante variados, en especial porque se podrán llevar a todas partes sin ningún tipo de inconveniente.

Partes de una pala plegable

Es importante conocer este tipo de herramientas, y básicamente se componen de dos partes:

Cabeza: esta es la parte de pala que te permitirá excavar, y que posee bordes que son filosos, y la mayoría incluyen un borde de tipo cierra para que puedas cortar casi cualquier cosa. De hecho, estas pueden llegar a considerarse como un arma blanca, y puede brindarte protección y autodefensa.

esta es la parte de pala que te permitirá excavar, y que posee bordes que son filosos, y la mayoría incluyen un borde de tipo cierra para que puedas cortar casi cualquier cosa. De hecho, estas pueden llegar a considerarse como un arma blanca, y puede brindarte protección y autodefensa. Mango: el mango es la parte desde donde sostienes la pala, y este debe estar hecho en materiales resistentes para evitar que se llegue a doblar o a romper. En todo caso, estos están hechos normalmente en aluminio reforzado o acero al carbono. No se aconseja elegir modelos que tengan mangos en madera, porque son poco resistentes y podrían disminuir la durabilidad de la pala.

Cuidados básicos para una pala plegable

Debes tener en consideración que, esta es una herramienta que a pesar de que sea muy resistente, siempre necesitará de algunos cuidados para mantenerse en óptimas condiciones. Dentro de los cuidados que debes tener con tu pala estarán:

Limpieza: siempre se debe limpiar la pala después de cada uso y dejarla bien seca, porque esto alargará la vida útil y evitará la aparición de óxido.

siempre se debe limpiar la pala después de cada uso y dejarla bien seca, porque esto alargará la vida útil y evitará la aparición de óxido. Eliminación de óxido: si a tu pala le ha comenzado a aparecer óxido, debes asegurarte de eliminarlo rápidamente, e intentar raspar lo menos posible para que la pala no se vuelva débil con el paso del tiempo.

si a tu pala le ha comenzado a aparecer óxido, debes asegurarte de eliminarlo rápidamente, e intentar raspar lo menos posible para que la pala no se vuelva débil con el paso del tiempo. Alisar: puedes utilizar papel lija para eliminar el óxido restante. En caso de que tu pala tenga un mango de madera, puedes alisarlo con una lija para mayor comodidad.

puedes utilizar papel lija para eliminar el óxido restante. En caso de que tu pala tenga un mango de madera, puedes alisarlo con una lija para mayor comodidad. Afilar la pala: debes mantener la hoja de la pala afilada para que cumpla con su función, y para ello la puedes limar para sacar filo.

debes mantener la hoja de la pala afilada para que cumpla con su función, y para ello la puedes limar para sacar filo. Aceite: aplica aceite cada cierto tiempo para que el metal no se oxide y que el sistema de plegado se mantenga en óptimas condiciones.

Ten en cuenta que, si la pala se oxida, siempre es aconsejable que intentes quitar el óxido cuanto antes. Para ello, puedes hacerlo con una solución de agua con vinagre blanco durante 24 horas. Cuando pase este tiempo podrás quitar el óxido con una lija de acero de forma muy sencilla. En caso de que quede demasiado óxido, podrás repetir el proceso hasta que tu pala quede perfecta. Recuerda que, el óxido será el peor enemigo de tu pala, por lo que debes evitar que cause daños graves a la misma.