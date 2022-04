Las lentes de contacto se utilizan bastante, porque son muy prácticos y cómodas en comparación con el uso de gafas. Y una muy buena opción es comprar lentes de contacto de reemplazo diario como las ACUVUE OASYS con tecnología HydraLuxe , porque así podrás tener unas lentes nuevas cada día ya que requieren de menores cuidados que las de recambio mensual.

¿Cuáles son las mejores lentes de contacto de reemplazo diario del mercado?

Existen muchos modelos diferentes de lentes de contacto de reemplazo diario entre los cuales escoger, pero no todos son igual de cómodos de utilizar. Es por ello que, hoy hemos seleccionado únicamente las 8 mejores opciones que podrás encontrar en el mercado para facilitarte tu elección. Vamos con nuestra lista:

1. Lentes de contacto de reemplazo diario ACUVUE OASYS con tecnología HydraLuxe

No cabe duda de que estas son de las mejores lentes de contacto de reemplazo diario que podrás encontrar en el mercado. Esto debido a que cuentan con la tecnología exclusiva HydraLuxe, la cual permite que funcionen en completa armonía con tus ojos, lo que te dará una visión nítida y clara durante todo el día. Están pensados para ofrecer la máxima comodidad posible en tus ojos incluso en los días más ajetreados.

Son completamente desechables, y puedes encontrarlos en cajas de 30 o de 90 unidades, dependiendo de tus necesidades. Cuentan sistema de filtración de más de 98% de los rayos UVB y del 85% de los rayos UVA. Además, pueden ayudar con la sensación de ojos cansados y pesados, y ofrecen una comodidad excepcional para tus ojos. Están disponibles con una curva base de 8.5 o de 9mm, para que puedas elegir el que mejor se adapte a tus necesidades, y simplemente debes seleccionar las dioptrías que necesitas para lograr una visión perfecta.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "son super cómodas, perfectas para usarlas habitualmente, aunque salen más caras que las mensuales, pero son mucho más cómodas". Por otra parte, destacan que "en caso de que tengas ojos secos son perfectas para ti, y al ser de uso diario no producen problemas de conjuntivitis". Estas sin duda son unas de las lentillas más cómodas que encontrarás y que permiten combatir los problemas de ojo seco.

2. Lentes de contacto de reemplazo diario Dailies Total 1

Estas son unas lentillas blandas, que permiten tener una gran comodidad en tu ojo, y que son de reemplazo diario. Son muy cómodas, por lo que parecerá que no llevaras nada en tus ojos, lo que es muy bueno para el uso diario. Cuentan con un radio de curva base de 8.5mm, y son muy blandas por lo que no te generarán ningún tipo de molestias.

Además, están diseñadas con un material de gradiente acuoso que aporta una exclusiva sensación de comodidad. Se mantienen muy suaves y sedosas hasta el final del día, lo que te permitirá tener siempre la máxima comodidad posible. Estas cuentan con -1.75 dioptrías, aunque la marca también ofrece las soluciones para todas las dioptrías, por lo que será muy sencillo de encontrar las que se ajusten por completo a tu visión.

Quienes han comprado este modelo tienen reseñas muy positivas al respecto, asegurando que "se adaptan a la perfección, son muy cómodas y perfectas para utilizarlas durante todo el día". También destacan que "son geniales, muy recomendables, y no secan para nada los ojos por lo que son cómodas para el uso diario". Estas son unas lentillas de muy buena calidad, las cuales te permiten disfrutar de una visión clara sin causar irritación en tus ojos.

3. Lentes de contacto de reemplazo diario ACUVUE MOIST 1-DAY

Se trata de unas lentillas desechables diarias que se mantendrán totalmente húmedas, aportando una gran comodidad durante todo el día. Estas están disponibles tanto para miopía como para hipermetropía, por lo que podrás elegir las que puedan corregir a la perfección tus defectos visuales. Las puedes encontrar en cajas de 30, 90 o 180 lentillas desechables dependiendo de lo que estés buscando.

Cuentan con un filtro de rayos UVB con una eficacia del 98% y de rayos UVA con un 85% de eficacia. Además, cuentan con tecnología LACREON la cual retiene un ingrediente humectante dentro de la lentilla, lo que permitirá mantener los ojos totalmente cómodos y frescos durante todo el día. Estas son unas lentillas de muy buena calidad, que te permitirán tener una gran comodidad en tus ojos sin que se vayan a resecar a lo largo del día.

Las reseñas que tiene los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas asegurando que "son perfectas para los ojos secos, no dan ningún problema y suelen aguantar muy bien la humedad durante todo el día". Además, destacan que "al ponerlas se tiene una sensación de frescor que no se nota con otras lentillas, son blandas, y son mu cómodas a la hora de utilizarlas". Estas son unas lentillas que tienen una muy buena calidad, y que permiten mantener la comodidad en tus ojos durante todos los días sin llegar a resecarlos en absoluto.

4. Lentes de contacto de reemplazo diario Dailies AquaComfort Plus

Estas son unas lentillas que te ofrecerán una gran comodidad durante todo el día, gracias a su tecnología AquaComfort Plus. Gracias a esta liberarán agentes humectantes para brindarte una gran comodidad única cada vez que parpadeas. Esto gracias a que contienen un sistema de triple humectación que permite que tus ojos permanezcan completamente cómodos.

Estas además incluyen PVA o alcohol polivinílico, con el cual se mantendrá la película lagrimal estable durante todo el día. Gracias a esto se conseguirá tener una calidad visual excelente en todo momento. Tendrás lentillas nuevas cada día, lo que evitará que tengas que preocuparte por la limpieza de las mismas, siendo un sistema muy higiénico. Son muy cómodas, por lo que no sentirás que llevas nada en los ojos.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "son muy cómodas, con una muy buena sensación de hidratación siendo perfectas para trabajar con pantallas". Por otra parte, aseguran que "es un muy buen producto, son super cómodas y puedes llevarlas todo el día sin problema porque no resecan los ojos, ni notas que las llevas puestas". Este es un modelo que sin duda debes considerar, en especial porque te brindarán una gran comodidad a la hora de utilizarlas.

5. Lentes de contacto de reemplazo diario BAUSCH + LOMB Biotrue

Se trata de unas lentes de contacto de reemplazo diario, las cuales se pueden desechar después de cada uso. Están fabricadas en Nesofilcon A, que permite que tengan un contenido de agua del 78%, lo que permite que puedas mantener tus ojos siempre cómodos y frescos con estas lentillas.

Están pensadas específicamente para brindarte un total de 16 horas de libertad total, sin que tengas que estar cambiándolas durante el día. Puedes encontrarlas disponibles para todas las dioptrías, y cuentan con un tinte azul claro que no te afectará en absoluto en tu visibilidad. Es importante siempre limpiar y secar bien las manos antes de colocarlas, y si son difíciles de retirar se debe utilizar gotas humectantes.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "se adaptan perfectamente al ojo, y al no se opacas permiten ver perfectamente a través de ellas". También destacan que "son muy recomendables, no molestan en absoluto y resultan bastante cómodas, y no son reutilizables". Estas son unas lentillas de muy buena calidad, y que te permitirán tener una buena hidratación en tus ojos durante todo el día.

6. Lentes de contacto de reemplazo diario Pemag HD Daily

Estas son unas lentes de contacto de uso diario, las cuales permiten tener una gran versatilidad a la hora de utilizarlas. Son exclusivamente para el uso diario, y se deben desechar una vez que se retiren del ojo. Recibirás un paquete con 30 lentillas las cuales estarán disponibles para las diferentes dioptrías, simplemente debes seleccionar las que se ajusten a tus necesidades de visión.

Estas tienen un tinte de visibilidad, que no afectarán en absoluto tu visión diaria, para que puedas tener una visión confortable y en HD. Tienen un nivel de humedad del 78% y están fabricadas en Nesofilcon A, lo que permitirá que se pueda tener siempre la máxima comodidad posible. En caso de que sea difícil retirar las lentes se recomienda utilizar gotas humectantes para hacerlo de una forma más sencilla.

Las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, destacando que "son muy buenas, no resecan los ojos y aguantan bastantes horas sin necesitar ningún tipo de colirio". Además, afirman que "ofrecen una buena hidratación para el ojo, aguantan perfectamente todo el día sin sequedad y sin que se muevan en absoluto". Estas son unas lentillas que son bastante cómodas para el uso diario.

7. Lentes de contacto de reemplazo diario FreshLook ColorBlends Green

Sin duda estas son una muy buena opción a tener en cuenta si buscas una gran relación calidad precio en tus lentillas de contacto. Estas te permiten no solo tener una visión perfecta, sino que también puedes cambiar tu color completamente. Son perfectas tanto para ojos claros como para ojos oscuros, y se mezclan armoniosamente con el color de tus ojos para darles el máximo brillo posible.

Cuentan con armoniosas tonalidades cromáticas que acentúan los ojos, y les proporcionan profundidad e intensidad. Estas no requieren de ningún tipo de mantenimiento, porque se utilizan y al terminar de usarlas simplemente se desechan. Son muy suaves y están disponibles en 4 colores diferentes para que escojas el que más te guste para tus ojos. Vienen en una caja de 10 unidades, por lo que pueden llegar a ser un poco más costosas que las lentillas sin color.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "son excelentes, los colores dan una apariencia de un colorido verdadero, no se salen fácilmente y no irritan la conjuntiva". Por otra parte, afirman que "son hermosas, cambian la mirada, funcionan a la perfección durante el verano y te mantienen los ojos hidratados". Estas son unas lentillas muy prácticas, en especial si quieres lucir un color de ojos diferente de forma muy natural, que casi no se notará.

8. Lentes de contacto de reemplazo diario BAUSCH + LOMB SoftLens

Si estás buscando unas lentes de contacto de reemplazo diario baratas, no cabe duda de que estas serán una muy buena opción para ti. Estas están diseñadas para ofrecer una gran comodidad en el uso diario, y se pueden desechar después de cada uso para mantener una buena higiene de tus ojos. Son unas lentes de muy buena calidad que son sencillas y cómodas de utilizar.

Proporcionan una muy buena visión incluso en condiciones de poca luz o por la noche, y aportan un buen nivel de hidratación. Vienen empacadas en un blíster que es fácil de abrir y transportar, lo que te permitirá utilizarlas siempre que sea necesario. Están fabricadas en Hilafilcon B, que tiene un contenido de agua del 59%, por lo que podrás mantener tus ojos bien hidratados durante todo el día.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "son muy blandas y cómodas de usar, su precio es inmejorable". También destacan que "son unas muy buenas lentes para el precio que tienen, son muy finas, blandas y puedes llevarlas todo el día sin ningún tipo de problemas". Estas son unas lentes de muy buena calidad, y tienen un diámetro de 14.2mm, lo que las hace un poco más grandes que otros modelos.

Consejos para comprar unas buenas lentes de contacto de reemplazo diario: ¿Qué tener en cuenta?

Antes de comprar unas lentes de contacto de reemplazo diario, debes fijarte en algunos aspectos que serán cruciales para elegir adecuadamente. Dentro de los principales a tener en cuenta estarán:

Superficie

En este caso nos encontramos con diferentes tipos de superficies, las cuales pueden ser:

Esféricas: estas se encargan de corregir problemas de la visión como la miopía, hipermetropía y la presbicia. Estas tienen la misma curvatura en todos sus meridianos.

estas se encargan de corregir problemas de la visión como la miopía, hipermetropía y la presbicia. Estas tienen la misma curvatura en todos sus meridianos. Asféricas: estas son más planas, y otorgan una visión más natural, con una menor distorsión de imagen. Son perfectas para mejorar el astigmatismo ofreciendo una mejor visión periférica.

estas son más planas, y otorgan una visión más natural, con una menor distorsión de imagen. Son perfectas para mejorar el astigmatismo ofreciendo una mejor visión periférica. Tóricas: estas combinan una superficie tórica con cualquiera de las anteriores. Estas se destinan a corregir el astigmatismo, son más caras que las esféricas, y no proporcionan unos resultados visuales estables.

Materiales

Nos encontramos con diferentes tipos de lentillas dependiendo de los materiales que utilizan, dentro de las cuales podremos encontrar:

Rígidas: estas normalmente aportan un buen resultado visual en especial para el astigmatismo o para superficies de la córnea irregulares. Están hechas con materiales que no permiten la permeabilidad del oxígeno, y la humedad que tienen puede ser insuficiente para el ojo.

estas normalmente aportan un buen resultado visual en especial para el astigmatismo o para superficies de la córnea irregulares. Están hechas con materiales que no permiten la permeabilidad del oxígeno, y la humedad que tienen puede ser insuficiente para el ojo. RGP: son lentes rígidas que son permeables al gas, y son de las más utilizadas, en especial porque permiten el libre flujo de oxígeno.

son lentes rígidas que son permeables al gas, y son de las más utilizadas, en especial porque permiten el libre flujo de oxígeno. Hidrogel: estas lentillas se utilizan para la miopía o la hipermetropía. Estas son mucho más suaves y cómodas, pero también pueden llegar a ser más difíciles de poner y quitar.

Graduación

Las lentes de contacto se fabrican para personas que tienen un diagnóstico de cualquier tipo de problema visual. Siempre debes realizarte un examen de la visión de forma periódica con tu oculista, para que puedas escoger la graduación que se ajustará a la perfección a tus necesidades.

Ten en cuenta que, también puedes encontrar lentillas de colores con graduación, las cuales aportarán además de una buena visión un toque estético. Asegúrate de conocer bien tu nivel de graduación actual y acertar con el número de dioptrías, porque de esta forma podrás ver correctamente.

Duración

Se debe tener en cuenta que, al ser lentillas de un solo uso, estas se deben utilizar únicamente durante un día. Estas suelen ser mucho más higiénicas y no requieren de ningún tipo de tratamiento específico para mantenerlas en óptimas condiciones.

No utilices las lentillas más de un día, incluso si tienes líquido especial para lentillas, porque esto podría causarte problemas en tus ojos, incluso si no los notas de inmediato. Este tipo de lentillas por su precio se recomiendan para el uso de vez en cuando, porque terminan siendo mucho más caras.

¿Qué son las lentes de contacto de reemplazo diario?

Las lentillas de contacto de reemplazo diario, pueden ser correctoras o cosméticas, y se colocan sobre los ojos para mejorar la visión. En todo caso se trata de un accesorio que es fino, curvado y transparente, al cual en ocasiones se le aplica un ligero tinte de color lo que permite manejarlas de una forma mucho más sencillo.

A diferencia de las lentes de contacto de reemplazo mensual o quincenal, estas se deben desechar después de cada uso. Por este motivo, estas no requieren de ningún tipo de líquidos para su mantenimiento, y pueden llegar a ser mucho más higiénicas.

¿Para qué sirven las lentes de contacto de reemplazo diario?

Las lentes de contacto de uso oftalmológico son utilizadas para corregir los problemas de visión comunes como la miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia. Pueden ser tanto duras como blandas, pero en la actualidad estas últimas son las más utilizadas porque proporcionan suficiente hidratación a los ojos.

Además, son mucho más transpirables, y permiten que tus ojos estén siempre más sanos y frescos sin ningún tipo de inconvenientes. Este tipo de lentes, permiten aportar una gran amplitud de visión, en especial porque abarcan todo el campo de visión que permite el ojo, lo que puede llegar a resultar mucho más cómodo que llevar unas gafas.

Ventajas que tienen las lentes de contacto de reemplazo diario

Son muchas las ventajas que pueden tener este tipo de lentes si las utilizas a diario, dentro de las cuales estarán:

Permiten tener una gran comodidad y amplitud en tu visión.

No se empañarán a causa del calor o del vapor de agua.

Te permiten tener una total libertad de movimiento.

Puedes encontrarlas con colores para que puedas dar un toque estético especial a tus ojos.

Puedes realizar actividades físicas o deportivas con tus lentes puestas.

Son imperceptibles.

No requieren de ningún tipo de mantenimiento porque son desechables.

Sin embargo, debes tener en cuenta que al principio puede que te cueste bastante poner las lentillas de una forma correcta en tu ojo. Además, si no se tiene una buena higiene a la hora de colocarlas, podrías terminar con una infección en tu globo ocular. Debes tener en cuenta que es peligroso dormirse con las lentillas, porque estas podrían pegarse al ojo, además de que pueden ser costosas, por lo que no siempre merece la pena la inversión en lentillas diarias.

¿Son seguras las lentillas de contacto?

Es importante tener en cuenta que, las lentillas son completamente seguras a la hora de utilizarlas. Sin embargo, siempre será importante tener en cuenta algunas consideraciones para que no vayas a tener problemas a la hora de comprar:

Evita sitios web de venta que no parezcan legítimos . Una de las formas más seguras de comprarlas es a través de Amazon , porque tendrás siempre el máximo respaldo posible.

. Una de las formas más seguras de comprarlas es a través de , porque tendrás siempre el máximo respaldo posible. Estas no son de talla única , por lo que el oculista se encargará de medir cada uno de los ojos para ajustar la lente que se ajuste mejor a cada paciente. Recuerda que, un ajuste inadecuado podría causar daños al ojo.

, por lo que el oculista se encargará de medir cada uno de los ojos para ajustar la lente que se ajuste mejor a cada paciente. Recuerda que, un ajuste inadecuado podría causar daños al ojo. Usar unas lentillas de forma inadecuada o si no están aprobadas clínicamente pueden producir daños en tus ojos como pérdida de visión, visión borrosa, abrasión de la córnea y reacciones alérgicas.

Para que puedas evitar cualquier tipo de inconvenientes, lo mejor es acudir a un oculista que será el encargado de prescribir las lentillas que mejor se adapten a tu ojo y a tus necesidades. No se recomienda el uso de lentes de contacto sin ningún tipo de exámenes o consultas de seguimiento porque podrías terminar por tener problemas graves en tus ojos.

Consejos para utilizar correctamente las lentes de contacto de reemplazo diario

Para que puedas evitar cualquier tipo de problemas derivados de una mala colocación de tus lentes de contacto. Lo mejor es que sigas estas recomendaciones prácticas:

Lávate muy bien las manos y sécalas antes de ponerte las lentes, asegurándote de que no quede ningún tipo de residuo adherido a la lente.

Nunca limpies las lentillas con saliva, agua del grifo o embotellada, en caso de que tus lentes se caigan y no tengas cómo limpiarlas lo mejor es desecharlas.

No las utilices por más del tiempo recomendado.

Fíjate en su fecha de caducidad y si ya ha pasado no las utilices.

Es recomendable quitarte las lentes antes de desmaquillarte para evitar que cualquier elemento externo se quede adherido.

En caso de enrojecimiento o molestias, debes quitar de inmediato la lente, enjuagarte los ojos y acudir al médico.

Desecha las lentes a diario, no las utilices más de un día, porque estas no están fabricadas para este propósito.

Si sigues estos simples consejos, podrás mantener tus ojos en perfecto estado, y no tendrás ningún problema. Asegúrate de utilizar únicamente lentillas con aprobación médica y así evitarás cualquier inconveniente.