Todas las pantallas electrónicas sin importar el tipo de la misma pueden rayarse, estropearse o quedar con reflejos después de su limpieza, afectando especialmente a las pantallas táctiles. Por este motivo, es imprescindible utilizar un buen limpiador de pantallas como el Blum BM-SC1000MLR , que te permitirá mantener tu pantalla completamente limpia y evitando al máximo cualquier tipo de desperfectos.

A pesar de que existen trucos caseros como utilizar agua destilada con un poco de alcohol, lo mejor será optar por un producto especializado para no causar daño a las pantallas.

¿Cuáles son los mejores limpiadores de pantallas del mercado?

Encontrar un buen limpiador de pantallas no siempre es fácil, porque debemos tener en consideración que si utilizamos un producto que no es el adecuado podríamos dañar nuestras pantallas. Es por ello que hoy hemos seleccionado 9 opciones que dejarán tus pantallas como nuevas. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlos:

1. Limpiador de pantallas Blum BM-SC1000MLR

Sin duda este es uno de los mejores limpiadores de pantallas que encontraremos en el mercado, y que tiene una excelente relación calidad-precio. Este es un producto que tiene una muy alta calidad, para las necesidades más exigentes, y dejará las pantallas absolutamente libres de rayas de brillo. Permite eliminar las huellas dactilares, rayas, polvo y otras impurezas fácilmente.

Este es un limpiador que tiene un olor que es muy agradable, y que se evapora muy rápidamente por lo que no causará ningún tipo de inconvenientes. También es una buena opción para limpiar monitores TFT, y las pantallas mate quedan perfectas porque su fórmula es suficientemente suave para no dañar las pantallas. Está disponible en diferentes tamaños para que puedas elegir el que mejor se ajuste a tus necesidades.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "es un spray ideal para limpiar pantallas, siendo un producto de muy buena calidad y con resultados excelentes". Por otra parte, destacan que "cumple absolutamente con su propósito, limpia las pantallas de todos los dispositivos, y tiene una excelente calidad". Esta es una gran opción, para dejar todas las pantallas sin ningún tipo de rayas en las mismas.

2. Limpiador de pantallas Mistify MIST-SC1-500MLC

Este es un limpiador de pantallas de muy buena calidad, que está diseñado para eliminar grasa, manchas y huellas dactilares sin dañar los revestimientos de la pantalla o el dispositivo. Es completamente inodoro y no es peligroso, y se puede utilizar de forma segura en los hogares sin ningún tipo de inconveniente. Están elaborados a través de una mezcla de extractos de plantas, que son totalmente biodegradables y libre de alcohol y amoniaco.

Es compatible con las pantallas oleofóbicas de MacBook, iPad y iPhone, además de ser perfeto para las pantallas táctiles. Se puede usar en pantallas LED, LCD, OLED, UHD, TFT, HD TV, entre otros. Además, viene con dos paños de microfibra para facilitar la limpieza y que no quede ningún tipo de rastro de rayas en la pantalla, dejándola completamente impecable.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es lo mejor para limpiar pantallas OLED porque el producto se seca al instante y deja las pantallas completamente limpias". También afirman que "es producto limpiador es muy bueno, con solo dos pulverizaciones en el paño y una pasada la pantalla queda completamente limpia sin ejercer presión".

3. Limpiador de pantallas vius SC8o2pk

Se trata de un spray limpiador que permite la limpieza de forma completamente segura de las pantallas de los dispositivos sin ningún tipo de inconvenientes. Viene en una botella con spray de 8 oz, que es muy fácil de usar, y cada una de las botellas rinde para más de 1000 limpiezas de pantallas. Recibirás 2 botellas de 8 oz, por lo que podrás tener suficiente producto para limpiar hasta 2000 pantallas.

Limpia y protege todas las pantallas electrónicas con una gran eficacia, y está especialmente formulada para no rayar las superficies delicadas. Su fórmula limpiadora es completamente biodegradable y no genera ningún tipo de estática. Además, está libre de elementos como alcohol, sulfato, amoniaco y fosfato. Esto garantiza que la limpieza será completamente segura y con su paño limpiador permite que la limpieza sea muy sencilla.

Las reseñas que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "es un gran producto, con una buena relación calidad-precio, y dura por mucho tiempo". Además, aseguran que "el producto es fácil de usar, no deja rayas en la pantalla del televisor y se puede usar para todas las demás pantallas que tengas". Es un buen limpiador que no contiene elementos químicos tóxicos y que ofrece una limpieza bastante eficiente.

4. Limpiador de pantallas BioImpact Green

Este es un spray desinfectante que permite limpiar todo tipo de pantallas, ordenador portátil, teclado e incluso gafas. Es completamente ecológico y se recomienda utilizar con un paño reutilizable. Es antiséptico, y está pensado específicamente para limpiar todo tipo de pantallas y teclados. Vienen más de 260 pulverizaciones en el limpiador, siendo perfecto para transportarlo en un bolsillo o bolso para la limpieza del smartphone.

En total recibirás 50ml de spray hidroalcohólico, que permite eliminar tanto bacterias como hongos de las pantallas. Además, cumple con las normas medioambientales, y permite dejar los cristales completamente limpios sin ningún tipo de inconvenientes. Son perfectos tanto para gafas como para pantallas, y tiene un certificado ECOCERT, por lo que podrás estar seguro de que cumplirá con lo prometido.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "se puede usar para el móvil, gafas y el monitor, queda todo perfecto y muy brillante". Por otra parte, destacan que "cumple por completo con lo anunciado, es un producto respetuoso con el planeta, y los ingredientes son hechos con un 99% de ingredientes de origen natural". Es ideal para limpiar todo tipo de pantallas, y se recomienda usar bayeta o trapo especial para cristales para una mejor limpieza.

5. Limpiador de pantallas Mistify MIST-SC1-120ML

Se trata de un producto de muy buena calidad, que permite limpiar la pantalla sin dejar rayas, eliminando la grasa, manchas y huellas dactilares. Su fórmula es suave, por lo que no dañará el revestimiento de la pantalla o el dispositivo. Es completamente inodoro y no es peligroso, y se puede usar de forma segura en el hogar porque no contiene elementos tóxicos.

Está elaborado a base de extractos de plantas, siendo completamente biodegradable, libre de alcohol y amoniaco. Está diseñado especialmente para todas las pantallas actuales para no producir ningún tipo de daño a las mismas, y que queden completamente limpias. Incluye un paño de limpieza de muy buena calidad para mantener todas las pantallas en óptimas condiciones y evitar cualquier tipo de rayas.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "deja las pantallas muy limpias sin dañarlas, quedando como nuevas sin ningún tipo de inconvenientes". También afirman que "el líquido va muy bien, aunque es mejor comprar otra gamuza que sea suave y que limpie mejor que la que viene incluida". Este modelo deja muy limpias las pantallas, eliminando las manchas de una forma bastante efectiva.

6. Limpiador de pantallas Don Gato LP-250

Este es un limpiador de pantallas que es compatible con todo tipo de pantallas de una forma realmente sencilla. Está fabricado con productos completamente naturales, por lo que no dañará las superficies donde las apliques, lo que garantizará una gran eficacia a la hora de usarlas. Recibirás un envase de 250ml, que incluye una toalla de microfibra de 320GSM, para que la limpieza pueda ser mucho más efectiva.

Respetará el medio ambiente, porque no tiene alcohol, amoniaco, perfumes, químicos o productos abrasivos. Protege muy bien las pantallas y evita que estas se vayan a rayar utilizando únicamente un paño de microfibra para tener un acabado perfecto. Permite mejorar la visibilidad de la pantalla, sin dejar ningún tipo de manchas o rastros en las pantallas.

Las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "sirve para monitores de PC mate, no deja marcas de haber pasado el paño, y es muy suave a la hora de utilizarlo". Además, aseguran que "es perfecto para monitores gaming, no deja la pantalla empañada y el producto es de secado rápido no abrasivo". Es un producto de muy buena calidad, que permite limpiar bien la pantalla.

7. Limpiador de pantallas ECOMOIST SC100MLUK

Este es un limpiador de pantallas que se destaca por tener una muy buena relación calidad-precio, que protege todos los dispositivos electrónicos personales y sus pantallas. Es un spray limpiador natural que eliminará con delicadeza el polvo, la suciedad y la grasa de los teléfonos móviles, tabletas, ordenadores, televisores, y cualquier otra pantalla que tengas en casa. Esta solución no contiene alcohol, y bastará con pulverizar una vez, pasar la gamuza y tener así las superficies completamente limpias.

Es un producto que es muy eficaz y delicado, que está elaborado con ingredientes naturales, sostenibles, ecológicos y biodegradables. No tiene sustancias químicas agresivas por lo que tus pantallas quedarán en óptimas condiciones. Se puede utilizar cerca de niños y mascotas sin ningún tipo de limitación gracias a que su composición es totalmente natural. Está fabricado en el Reino Unido y tiene unos estrictos controles de calidad.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "es completamente recomendable, ofrece una limpieza profunda con una sola pasada, y no tiene un olor fuerte". Por otra parte, destacan que "es un muy buen producto natural, deja la pantalla de maravilla y el trapito adjunto es muy útil".

8. Limpiador de pantallas Blum BM-SC100ML

Se trata de un producto para la limpieza de pantallas altamente efectivo, y que incluye un paño de microfibra de 30x30cm. Es un producto pensado para cumplir con las más altas exigencias, dejando las pantallas completamente libres de rayas de brillo, por lo que no tendrás ningún inconveniente a la hora de utilizarlo.

Permite eliminar huellas dactilares, rayas, polvo y otras impurezas, y su olor es muy agradable, evaporándose rápidamente. Sirve para la limpieza de pantallas TFT mate, sin causarles problemas gracias a su fórmula suave. El paño de microfibra incluido está fabricado un 80% en poliéster y un 20% en poliamida, siendo muy suave, para la limpieza de superficies que sean altamente sensibles y lisas.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "deja las pantallas completamente impolutas, incluso la pantalla del móvil, y la gamuza que trae es perfecta". También aseguran que "es ideal para limpiar el monitor, y da un rendimiento muy bueno, dejando la pantalla sin ningún tipo de reflejos".

9. Limpiador de pantallas Philips SVC1116

Si estás buscando un limpiador de pantallas barato, no cabe duda de que este es una opción bastante interesante a tener en cuenta. Es un líquido limpiador de pantallas de muy alta calidad, compatible con pantallas LCD, LED y plasma para garantizar que queden completamente limpias. Además, cuenta con una fórmula antiestática que permite repeler el polvo de una forma bastante efectiva.

Viene con un paño de microfibra que es completamente lavable, reutilizable y que no deja ningún tipo de pelusa. Además, se puede rociar fácilmente sin ningún tipo de goteo por lo que será muy fácil de utilizar para la limpieza de las pantallas. Recibirás un frasco de 200ml de producto, por lo que tiene una durabilidad que es bastante elevada.

Las reseñas que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "es un líquido limpia pantallas que tiene un muy buen precio y que deja bastante bien las pantallas". Además, destacan que "deja la tele y otras pantallas perfectas, con un olor que es bastante agradable". Esta es una muy buena opción en caso de que busques un limpiador de pantallas barato y que tenga una buena calidad.

Recomendaciones para comprar un buen limpiador de pantallas: ¿Qué tener en cuenta?

Antes de comprar un limpiador de pantallas tendremos que fijarnos en algunos aspectos que resultarán importantes. Dentro de los principales a tener en consideración estarán:

Ingredientes

Es importante fijarse en los ingredientes que tienen este tipo de productos, puesto que debemos fijarnos en que sean seguros para las pantallas. Debemos evitar productos con base de alcohol, porque este tipo de ingredientes pueden dañar el recubrimiento protector que incluyen la mayoría de los dispositivos.

Por este motivo, lo mejor es optar por un limpiador de pantallas que sea a base de ingredientes naturales, y que permita tener siempre una limpieza profunda sin maltratar la pantalla. Si vas a utilizar alcohol, asegúrate de que sea en muy poca cantidad y que sea muy disuelto, para eliminar los gérmenes del producto.

Presentación

Siempre es mejor optar por un producto que tenga un diseño de spray, porque esto permitirá que tengamos una mayor comodidad a la hora de aplicar el producto. Lo ideal es que se pueda pulverizar fácilmente el producto bien sea directamente sobre la pantalla o en un paño.

Asegúrate de que sea un spray de alta calidad y que no vaya a generar ningún tipo de goteo a la hora de usarlo. Esto con la finalidad de que no vayamos a desperdiciar el producto y que no se arrojen gotas muy grandes a la pantalla.

Tipo de paño que trae

Debemos tener en cuenta que para la limpieza de las pantallas se deben utilizar paños que tengan unas fibras que sean muy suaves. Lo ideal es optar por paños de microfibra, los cuales deben ser lo suficientemente suaves para que no se produzcan rayas en las pantallas.

Nunca se deben utilizar toallitas de papel, pañuelos desechables o paños ásperos, porque esto puede terminar por arañar la superficie y causar rayas profundas. Los arañazos pueden acumularse y con el tiempo tu pantalla quedará muy deteriorada.

¿Qué es un limpiador de pantallas?

Un limpiador de pantallas es un producto que tiene una composición que normalmente es libre de químicos. Esto con la finalidad de limpiar las pantallas de todos nuestros dispositivos sin que vayamos a causar ningún tipo de daño al medio ambiente.

Estos productos están especialmente pensados para limpiar las pantallas de forma eficiente, y con principios activos naturales. Normalmente vienen en spray y están acompañados con un paño de microfibra para facilitar la limpieza.

¿Para qué sirve un limpiador de pantallas?

Este es un tipo de producto especialmente pensado para que se puedan limpiar las pantallas de nuestro ordenador, televisor, teléfono, entre otros dispositivos. Son productos muy suaves que eliminarán la suciedad, sin causar daños a las cubiertas protectoras que tienen las pantallas.

Están especialmente ideados para prolongar en gran medida la vida útil de las pantallas, y que así tengan una mayor durabilidad. Además, permiten tener una mayor visibilidad de las mismas, lo que garantizará que podamos disfrutar al máximo del contenido sin tener huellas, polvo o cualquier tipo de suciedad sobre la superficie.

¿Cómo limpiar las pantallas de nuestro TV?

Normalmente nuestro televisor rara vez se toca, pero tiende a llenarse de polvo, y en principio si la pantalla no presenta manchas bastará con pasar un paño de microfibra para retirar el polvo del televisor. Si la pantalla es LCD, LED, OLED o plasma, bastará con seguir estos pasos:

Apaga el televisor y asegúrate de que esté frío antes de empezar.

Debemos humedecer ligeramente el paño limpiador con el producto que vamos a usar para la limpieza.

Pasamos el paño por la pantalla del televisor siempre de arriba hacia abajo, sin ejercer demasiada presión.

¿Cómo se limpian los monitores del ordenador o de un portátil?

Estas pantallas se ensucian con mayor frecuencia, y si tienen pantalla táctil la limpieza es un reto, porque si la hacemos de forma incorrecta podríamos estropearla. Para limpiarla correctamente bastará con seguir estos pasos:

Debemos apagar el ordenador, y en la medida de ser posible desconectarlo de la fuente eléctrica.

Humedecemos el paño que vamos a usar con el producto limpiador.

Se debe pasar el paño varias veces de arriba hacia abajo hasta que no quede nada de suciedad.

Debemos dejar el monitor apagado hasta que se seque y una vez terminado, podremos utilizarlo totalmente libre de suciedad.

Si sigues estos consejos, tu monitor quedará perfecto, y no lo terminarás rayando.

¿Cómo evitar rayar las pantallas de las tablets o móviles?

Para la limpieza de nuestra Tablet o móvil, debemos asegurarnos de apagarla y quitarle el protector o funda. Las pantallas se deben limpiar pasando el paño con el limpiador de pantallas con movimientos de arriba hacia abajo hasta que queden completamente limpias.

En estos casos, debemos asegurarnos de que no haremos demasiada presión sobre la pantalla, con la finalidad de que no se raye la pantalla con la suciedad. Debemos asegurarnos de no utilizar demasiado limpiador, porque este debe evaporarse rápidamente para evitar cualquier tipo de inconveniente.

Ventajas de utilizar un limpiador de pantallas biodegradable

Cada vez son más populares los limpiadores de pantallas biodegradables, especialmente porque están formulados con sustancias naturales. Estos evitarán que se produzcan alergias, y son totalmente hipoalergénicos.

Además, estos productos se evaporan de forma muy rápida sin dejar ningún tipo de marca, y tienen un gran rendimiento. Además, la gran mayoría tienen una formulación antibacteriana y son antiestáticos, por lo que se puede evitar que el polvo vuelva a pegarse a la pantalla.