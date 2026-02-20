El uso de las medias de compresión es para mejorar la circulación sanguínea en las piernas ejecutando una suave presión para que la sangre circule hacia arriba. No cabe duda que debes comprar unas medias de compresión para running como las CAMBIVO CS70 , si planeas correr y así evitar hinchazones, coágulos o lesiones que requieran una intervención quirúrgica.

¿Cuáles son las mejores medias de compresión para running?

Si buscas tener un buen rendimiento deportivo, lo mejor es optar por unas buenas medias de compresión para running. Para facilitarte la elección hoy hemos seleccionado las 8 mejores opciones que encontrarás en el mercado para que puedas comprar fácilmente:

1. Medias de compresión running CAMBIVO CS70

Medias de compresión running CAMBIVO CS70

Sin duda estas son las mejores medias de compresión para running que podrás conseguir y recibirás 3 pares de muy alta calidad. Estas ofrecen un equilibrio perfecto entre compresión y humedad, gracias a la tecnología de tejido 3D que permite tener un mejor soporte. Tienen un diseño completamente ergonómico y que proporciona durabilidad y elasticidad.

Pueden ser utilizadas tanto por hombres como por mujeres, y se adaptan a todo tipo de actividades físicas. Cuentan con un material de 4 dimensiones, que es delgado, elástico y duradero para aportar una gran transpirabilidad. Absorben muy bien el sudor, y mejorarán tu rendimiento deportivo rápidamente.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "son unas medias de compresión estupendas, cumplen a la perfección con su función y las puedes llevar en cualquier ocasión". Por otra parte, destacan que "la compresión que ofrecen es suficiente, además de que son de muy buena calidad y son muy resistentes". Estas medias aportan una muy buena compresión y son perfectas para aliviar los dolores y molestias no solo por el ejercicio sino también por insuficiencia venosa.

2. Medias de compresión running DOVAVA 15-20mmHg

Medias de compresión running DOVAVA 15-20mmHg

Son unas medias de compresión de calidad premium que son completamente unisex por lo que podrán ser usadas por mujeres y hombres. Están fabricadas en un 78% poliamida, 17% de poliéster y un 5% de elastano. Ofrecen una muy buena elasticidad, y tienen un diseño que es duradero y ligero, al mismo tiempo que está bien ventilado por lo que no tendrás problemas con el sudor. Son ideales para llevarlas puestas todo el día sin ningún tipo de inconvenientes.

Ofrecen una compresión de 15-20mmHg, lo que permite que se reducir la hinchazón, combate los coágulos de sangre y reducen el dolor en las piernas. Cuentan con talón y dedos reforzados, lo que permite que se pueda tener una mejor amortiguación y protección, en especial si practicas deportes de alto impacto. Son completamente transpirables y absorben la humedad para mantener los pies secos, y evitarán el enrojecimiento, además de controlar el olor.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "son muy fáciles de poner, tardas un poco en acostumbrarte, pero al final cumplen a la perfección con su propósito". También destacan que "ofrecen una compresión muy cómoda y perfecta, y son muy fáciles de poner, siendo ideales para salir a correr". Este modelo es perfecto para salir a correr puesto que ofrecen una compresión bastante suave y evitarán el dolor en las piernas.

3. Medias de compresión running DANISH ENDURANCE DE-CMPS-SWH-S-1P-N

Medias de compresión running DANISH ENDURANCE DE-CMPS-SWH-S-1P-N

Se trata de unos calcetines de compresión que evitará cualquier tipo de dolor en las piernas, evitando que estas vayan a dolor durante las actividades deportivas. Tienen un ajuste que es bastante ceñido para asegurar el efecto de compresión. Tienen una compresión de 18-21 mmHg, que es ideal para aumentar el flujo del oxígeno y para mejorar la circulación sanguínea de las piernas.

Están fabricadas en un 45% prolen, 44% poliamida y un 1% de elastano. Absorben completamente el sudor y están fabricadas con materiales transpirables lo que permite mantener tus pies completamente secos durante cualquier actividad deportiva. Están fabricadas en materiales que son premium, y que están comprometidos con la sostenibilidad.

Las reseñas que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "son unas medias que comprimen lo necesario, no llegan a molestar y tienen una muy buena calidad a la hora de usarlas". Además, destacan que "van muy bien si tienes mala circulación en las piernas, y tienen una presión aceptable con una muy buena relación calidad-precio". Estas medias son un producto de muy alta calidad a un precio que es bastante bajo.

4. Medias de compresión running DANISH ENDURANCE Algodón orgánico

Medias de compresión running DANISH ENDURANCE Algodón orgánico

Estas son unas medias de compresión ideales para reducir la inflamación y el dolor de las piernas tanto a nivel deportivo como para otras actividades. Estas ofrecen una compresión de 14-20 mmHg, que es ideal para que se pueda aumentar el flujo de oxígeno a tus tenidos y que así se mejore la circulación sanguínea de las piernas.

Están fabricadas en un 55% de algodón orgánico, 31% poliamida y un 14% de elastano. Permiten tener una rápida recuperación muscular de la pantorrilla y de los tobillos doloridos, al mismo tiempo que son muy suaves para utilizar. Además, estas medias son muy abrigadas lo que permite que puedas usarlas incluso durante el invierno.

Son muchas las opiniones positivas las que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado, asegurando que "son de muy buena calidad, son muy versátiles, comprimen bien sin ahogar ni dejar marcas en la pierna por lo que es fácil acostumbrarse". Por otra parte, destacan que "son fabulosos, al principio pueden parecer muy pequeños, pero una vez que los pones ya quedan perfectos". Son de muy buena calidad, aunque algunos usuarios comentan que son muy largos por lo que probablemente debas pedir una talla menos.

5. Medias de compresión running WEEKEND PENINSULA 20-30 mmHg

Medias de compresión running WEEKEND PENINSULA 20-30 mmHg

Se trata de unas medias de compresión para running que tienen un nivel de compresión de 20 a 30 mmHg. Recibirás un total de 2 pares de medias, para que puedas tener la máxima practicidad y son de muy buena calidad. La compresión se reducirá gradualmente desde el tobillo hasta la rodilla, lo que proporciona un soporte perfecto para mejorar el flujo sanguíneo.

Estas medias son completamente transpirables, de secado rápido y son completamente antibacterianas. Son ideales para cualquier tipo de deportes, o para quienes tienen riesgo de sufrir cualquier tipo de trombosis. Están disponibles en diferentes colores para que puedas escoger el que más te guste.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "son buenísimas, llegan por lo alto de las rodillas, y no generan ningún tipo de molestias a la hora de usarlas". También destacan que "tienen una relación calidad-precio bastante aceptable, disminuye el cansancio de las piernas y son bastante finas".

6. Medias de compresión running aZengear AZ-99

Medias de compresión running aZengear AZ-99

Estas son unas medias de compresión que están fabricadas en un 65% nylon, un 20% de elastano y un 15% de lycra. Estas medias ofrecen la compresión suficiente para evitar que se produzcan calambres, y permiten reducir la hinchazón y la fatiga de las piernas, mejorando la circulación sanguínea de día y de noche.

Cuentan con una tela antibacteriana, con la cual se puede mantener tu piel sana, además de que permite controlar los olores de una forma bastante efectiva. Tienen un diseño unisex, por lo que podrán ser usadas tanto por mujeres como hombres. Son muy acolchadas y cuenta con una doble costura lo que las hace muy resistentes. La tela absorbe perfectamente la humedad y son completamente transpirables por lo que tus pies siempre estarán frescos.

Las opiniones que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas asegurando que "son ideales para favorecer así la circulación sanguínea, en cualquier tipo de actividad deportiva". Además, destacan que "son unas medias bastante cómodas, permiten combatir las varices y los pies no se hinchan". Es un modelo que es cómodo y que tienen un diseño bastante elegante, puesto que no traen ningún tipo de logotipo.

7. Medias de compresión running Rwest X 20-30 mmHg

Medias de compresión running Rwest X 20-30 mmHg

Estas son unas medias de compresión que tienen una excelente relación calidad-precio, y que ofrecen una compresión gradual de abajo hacia arriba. Están fabricadas en tela de lycra lavable que aporta una gran comodidad al utilizarlas. Tienen un diseño acanalado, lo que mejorará la ventilación de tus pies, además de que están fabricadas pensando en la durabilidad.

Son perfectas tanto para hombres como para mujeres, y son ideales para cualquier tipo de deportes. Sin embargo, también se pueden utilizar en tu vida cotidiana para mejorar la circulación sanguínea de tus piernas. Tienen un sistema de compresión gradual desde los tobillos hacia arriba, para mejorar en gran medida la circulación sanguínea.

Son muchas las reseñas positivas las que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado, asegurando que "son unos calcetines de compresión alta, lo que los hace ideales para mejorar la circulación sanguínea en nuestras piernas". Por otra parte, destacan que "son bastante bonitos, son bien ajustados y la calidad que tienen es bastante buena sin que se vaya a tener demasiado calor". Llegan perfectamente a la rodilla, y ofrecen un buen nivel de soporte.

8. Medias de compresión running Awenia

Medias de compresión running Awenia

Se trata de unas medias de compresión que están fabricadas en un 80% nylon y un 20% de elastano, lo que hace que sean muy elásticas y al mismo tiempo transpirables. Permiten absorber fácilmente la humedad y secarlas para evitar cualquier tipo de irritaciones de la piel, así como malos olores.

Permiten mejorar significativamente la circulación sanguínea, y de oxígeno, lo que evitará que se tengan problemas en tobillos, pies, pantorrillas o piernas. Además, permiten tener una recuperación muscular mucho más rápida. Estas medias no darán calor, y protegen las articulaciones, lo que las hace ideales para todo tipo de actividades que necesites.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "estas son unas medias perfectas para recuperarse mucho más rápido cuando se usan para practicar running". También destacan que "son muy cómodas, se ajustan a la perfección, y suelen cargar los gemelos al correr ofreciendo una sensación muy buena de sujeción mientras que corres, además de dejarte con menos cansancio". Son unas medias que tienen una muy buena relación calidad-precio, y que ofrecen una excelente compresión.

9. Medias de compresión running CAMBIVO CS10

Medias de compresión running CAMBIVO CS10

Si estás buscando unas medias de compresión para running baratas, no cabe duda de que estas serán una muy buena opción para ti. Se trata de un pack de 2 pares de medias, y que vienen con tecnología de tejido 3D, con lo que se proporcionará un soporte adecuado. Su costura es de muy alta calidad, proporcionando durabilidad y elasticidad, al mismo tiempo que son transpirables.

Pueden ser utilizadas para cualquier tipo de deporte, así como para las actividades diarias para que puedas tener las piernas mucho más relajadas. Estas medias son ideales tanto para hombre como para mujer, ofreciendo un excelente soporte para las piernas, y absorben muy bien el sudor de los pies para mantenerlos secos.

Las reseñas que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "quedan perfectas de talla, y no dan nada de calor por lo que son ideales para hacer deporte y permiten tener las piernas más descansadas". Además, destacan que "estas medias son un muy buen producto, que se ajusta perfectamente una vez que les coges el truco, siendo muy cómodas de poner y quitar". Estas son una muy buena opción si buscas unas medias de compresión que sean de buena calidad y que puedas usar durante el verano.

Recomendaciones para comprar unas medias de compresión para running: ¿Qué debes considerar?

Antes de comprar unas medias de compresión para running debes tener en consideración algunos aspectos importantes para elegir adecuadamente. Dentro de los principales que debes considerar se encuentran:

Presión

Debes tener en consideración que, dependiendo del uso, las medias necesitarán una mayor o una menor compresión. Ten en cuenta que, si tienes problemas de circulación graves, o para competiciones de muy alta exigencia puedes necesitar unas medias con una presión de hasta 40 mmHg.

Sin embargo, en estos casos siempre será mejor consultar con un médico para saber cuál es la mejor opción que puedes encontrar. Sin embargo, para condiciones normales de carreras en cualquier momento, lo ideal es que optes por medias que tengan de 20 a 30 mmHg. Ten en cuenta que, un exceso de presión que no necesitas podría producirte lesiones.

Tamaño

Esta es otra característica importante, porque dependerá de tus gustos personales, cuales vayan mejor para ti. Las medias cortas van desde el tobillo hasta la rodilla, mientras que las largas pasan por encima de la mitad del muslo por encima de la rodilla. Debes elegir las que mejor vayan con tus gustos para que puedas tener la comodidad que necesitarás para correr.

Materiales

Los materiales sintéticos están pensados especialmente para favorecer la transpirabilidad, lo cual es un aspecto muy importante a la hora de correr. Debes evitar las medias que estén hechas únicamente en algodón, porque estas acumularán el sudor debido a la ausencia de transpiración.

También debes fijarte en que las medias no tengan costuras que puedan producir la aparición de ampollas y rozaduras. Además, se recomienda que estén reforzadas tanto en la puntera como en el talón para aumentar la protección.

Calidad de las medias

El uso de este tipo de medias tiene mucho que ver con la salud, por lo que no se puede correr ningún tipo de riesgo comprando un material de baja calidad. Lo ideal es que cumplan con su cometido, y evitar así sorpresas desagradables, por lo que es mejor optar por fabricantes reconocidos.

En la mayoría de los casos merece la pena invertir un poco más de dinero, para que la calidad de los materiales sea la mejor. No se debe poner en juego la salud únicamente por ahorrarse unos cuantos euros.

¿Qué son las medias de compresión para running?

Las medias de compresión para running, se derivan de las medias que se utilizan desde hace un cuarto de siglo. Estas ayudarán con los problemas circulatorios, como las varices, y poco a poco han llegado a las diferentes modalidades deportivas.

Estas medias están diseñadas específicamente para ejercer una presión suave sore los músculos, produciendo una importante mejora en el retorno venoso. Se utilizan en múltiples deportes donde se pueda tener una gran exigencia para los músculos de las piernas.

¿Para qué sirven las medias de compresión de running?

Estas son unas medias que permiten sacar el máximo partido a todas tus capacidades deportivas, porque permiten que tu circulación sanguínea mejore. Esto produce que se tenga una mejor oxigenación de los tejidos aumentando el rendimiento deportivo que es para lo que se usan especialmente.

Dentro de todos los beneficios que aportarán este tipo de medias a tus deportes están:

Mejoran tu resistencia: al aumentar la circulación sanguínea el consumo de oxígeno será mejor, por lo que puedes tener un mayor rendimiento.

al aumentar la circulación sanguínea el consumo de oxígeno será mejor, por lo que puedes tener un mayor rendimiento. Evitan dolores musculares: esto gracias a que tus tejidos estarán más nutridos por el rápido retorno venoso.

esto gracias a que tus tejidos estarán más nutridos por el rápido retorno venoso. Recuperación: las medias de compresión pueden ser usadas para disminuir la inflamación y drenar las toxinas. Además, estas permiten que te recuperes mucho más rápido del esfuerzo físico.

las medias de compresión pueden ser usadas para disminuir la inflamación y drenar las toxinas. Además, estas permiten que te recuperes mucho más rápido del esfuerzo físico. Sujeción: estas medias permiten mantener los músculos más sujetos, y no tiran de los tendones, por lo que son perfectas para personas que tienen tendinitis o fascitis plantar.

Tipos de compresión en las medias de running

Debes tener en cuenta que las medias de compresión suelen tener dos tipos de compresión, los cuales serán:

Uniforme: estas medias ofrecen la misma compresión en toda la superficie de la media, y se utilizan especialmente para la recuperación después de la práctica deportiva. Estas reducen las toxinas y los efectos del dolor muscular.

estas medias ofrecen la misma compresión en toda la superficie de la media, y se utilizan especialmente para la recuperación después de la práctica deportiva. Estas reducen las toxinas y los efectos del dolor muscular. Gradual: cuentan con una compresión mayor en el tobillo y va disminuyendo a medida que van subiendo. Estas se utilizan para mejorar el rendimiento durante el entrenamiento, y mantienen las piernas y los músculos frescos.

¿Cómo cuidar tus medias de compresión para running?

Estas medias no suelen tener una durabilidad que sea muy corta, porque por lo general sus materiales son muy resistentes. Sin embargo, para alargar su vida útil debes lavarlas a mano, con agua tibia o jabón para prendas delicadas.

También se deben escurrir sin retorcerlas y sin utilizar fuentes de calor, porque así las fibras tendrán una mayor durabilidad. Si puedes sécalas al aire libre, evitando siempre la exposición solar directa. Lo más recomendable es que tengas dos o más pares de medias de compresión, para que puedas esperar hasta que se sequen las que lavaste.

Recuerda mantener la higiene adecuada en las medias, porque de esta forma evitarás problemas en tu piel, al mismo tiempo que evitarás los malos olores que pueden generarse por la acumulación de sudor en las piernas.

¿Cómo se ponen las medias de compresión?

La colocación de las medias de compresión no resultará complicada en absoluto, aunque pueden ser un poco más difíciles de colocar que las medias convencionales. Sin embargo, la forma más sencilla para ponerte tus medias de compresión será la siguiente:

Debes darle la vuelta a la media.

Coloca la media dejando la abertura inferior a la altura del tobillo.

Debes coger la abertura superior y estirarla hasta situarla debajo de la rodilla.

Para retirar la media bastará con hacer el proceso a la inversa.

Ten en cuenta que no debes dejar arrugas a la hora de poner la media para que pueda cumplir con su objetivo.

¿Cómo escoger la talla de tus medias de compresión para running?

Escoger la talla adecuada para tus medias de compresión puede que no sea una tarea muy sencilla, y cada fabricante puede variar sus tallas respecto a los demás. Por este motivo, es importante fijarse en la circunferencia de tu pantorrilla.

Asegúrate de medirla y compararla con la tabla de tallas de la marca que hayas escogido. Debes tener en cuenta que las tallas suelen tener un margen de circunferencia de la pantorrilla, por lo que debes elegir en el que mejor encaje tu pierna. Mide tu pantorrilla en el punto más ancho para evitar inconvenientes.