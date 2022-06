Si estás buscando mejorar tu práctica deportiva casera, necesitarás un equipo adecuado para hacer tus ejercicios de musculación. Para ello, es imprescindible contar con una multiestación de entrenamiento como la Sportstech SP HGX100 , que te permitirá montar tu propio gimnasio en casa y que te ayudará a ponerte en forma.

Estos son unos aparatos para hacer ejercicio físico que te permiten ganar músculo y aumentar la fuerza de forma efectiva. Y sin duda no tendrás excusa para no tonificar tu cuerpo desde la comodidad de tu propia casa.

¿Cuáles son las mejores multiestaciones de entrenamiento del mercado?

A la hora de comprar una multiestación de entrenamiento nos encontramos con muchas opciones diferentes, algunas muy baratas y de baja calidad, y otras de muy buena calidad. Para que puedas seleccionar una buena opción hoy hemos seleccionado las 8 mejores opciones que podrás encontrar en el mercado. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlas:

1. Multiestación de entrenamiento Sportstech SP HGX100

Sin duda alguna esta es una de las mejores multiestaciones de entrenamiento que podrás encontrar en el mercado. Esta permite definir y fortalecer todos los músculos de tus cuerpos, y podrás realizar un total de 30 opciones diferentes de ejercicio. Cuenta con una torre de tracción Latissimus, una barra curvada para bicípites, barra de tracción y ajustable. Gracias a esta podrás ganar músculo de una forma bastante efectiva y así conseguirás un gran rendimiento.

Está fabricado en materiales de alta calidad, con asiento y respaldo hechos en material de EVA de alta calidad, que es resistente a las rupturas, duradero e hidrófugo. Tiene la máxima calidad en cada detalle, con una tecnología sofisticada que permite que sea una máquina de musculación que es estable y segura. Cuenta con barras de acero en forma de T, aseguran aún más durante cada entrenamiento, y podrás desarrollar tus músculos de una forma muy versátil. Además, se puede controlar la carga de forma individual gracias a que cuenta con 12 pesas personalizables.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "es un magnífico banco para marcar músculo sin alcanzar mucho volumen, y requiere unos 4 metros cuadrados para arrinconarlo un poco". Por otra parte, destacan que "funciona muy bien, estéticamente es muy bonita, y la máquina llega desmontada, pero su montaje es muy sencillo". Es una muy buena opción para tener un gimnasio en casa con acabados de alta calidad.

2. Multiestación de entrenamiento Klarfit Ultimate Gym

Esta es una muy buena opción a tener en cuenta, en especial porque este cuenta con todo lo que necesitarás para hacer ejercicio en tu casa de forma segura. Se pueden hacer más de 100 ejercicios diferentes, con una estructura robusta de la máquina con acero revestido en polvo de alta calidad. Puedes entrenar de una forma óptima, y la estación viene con 100KG para que puedas conseguir una gran versatilidad.

Tiene un asiento para la contractora para pecho que también puede utilizarse como press de banca para hacer ejercicio. Con esta prensa entrenas la musculatura de las piernas, y también puedes hacer ejercicios de jalones de una forma bastante efectiva. Además, esta máquina tiene un diseño inteligente con el cual pueden entrenar dos personas que pueden entrenar simultáneamente. Se puede utilizar tanto en interior como en exterior, y es un equipo que es muy resistente, soportando hasta 150KG.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es fabulosa, de muy buena calidad, con un sistema de montaje que es seguro y muy fuerte, siendo completa y funcional". También destacan que "esta es una muy buena máquina, merece por completo la pena, es muy completa y se puede sacar mucho provecho a la misma".

3. Multiestación de entrenamiento Marcy Eclipse Deluxe Home Gym HG5000

Se trata de un modelo que tiene una muy buena calidad, y que viene con unas pesas de vinilo sólido de 90KG con un pasador de selección, lo que permite una gran versatilidad. Tiene un total de 115 KG de resistencia, y la prensa de pecho es ajustable independientemente, además de que la prensa es plana, inclinada y de hombro. Los brazos Pec Dec, simulan el movimiento del peso libre.

Tiene tanto un asiento como un respaldo ajustable, con un sistema de 3 poleas, para que se puedan hacer todo tipo de ejercicios para mejorar tu musculatura. Soportará un peso máximo por usuario de 135KG, e incluye una barra Latissimus, una barra corta, así como un arnés abdominal y una tobillera. Las piezas cuentan con una garantía de 3 años y la estructura cuenta con garantía de por vida.

Las reseñas que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "la máquina está muy bien, se pueden ejercitar todos los grupos musculares, y de cada uno se puede sacar si se tiene idea varios ejercicios". Además, destacan que "es de muy buena calidad, siendo un modelo excelente para el uso doméstico".

4. Multiestación de entrenamiento vidaXL 90665

Esta es una muy buena opción que permite hacer ejercicio desde la comodidad de tu hogar, y es una máquina de entrenamiento todo en uno. Cuenta con un asiento ajustable, que permite adaptarse a todos los tamaños de cuerpo de una forma muy sencilla. La estación cuenta con una prensa de mariposas que ayudará a tonificar los hombros, bíceps y tríceps.

El gimnasio en casa permite que un mango para ejercicios de extracción con un solo brazo. Tiene módulos de flexión de piernas de esta máquina de ejercicios que se podrán extender para ejercitar los músculos y las piernas. Este modelo soporta una carga máxima de 100KG, e incluye 10 placas de peso y 2 pesas para ajustar de esa forma el peso de acuerdo a las necesidades que tengas.

Son muchas las reseñas positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "es una máquina que permite realizar ejercicios de todos los músculos del cuerpo, y se requiere de un buen espacio para aprovecharla plenamente". Por otra parte, destacan que "es un entrenador de casa genial, su montaje es sencillo y está equipado con todo lo que necesitarás para la musculación".

5. Multiestación de entrenamiento ION FITNESS Home Gym FI552

Se trata de un modelo que permite tonificar y acondicionar tanto las piernas, como los brazos, así como todos los músculos de la parte superior e inferior del cuerpo. Se encuentra diseñada para el uso doméstico regular, entre 3 a 7 horas a la semana. Cuenta con una columna de pesas protegida, lo que permite que se pueda conseguir la máxima seguridad posible a la hora de ejercitarse.

Tiene 3 posiciones de regulación del ajuste de brazos, así como estaciones de polea alta y baja. Ofrece una estructura reforzada en acero, lo que permitirá que puedas conseguir una gran durabilidad, y el peso se distribuye a la perfección en sus 4 puntos de apoyo. Su respaldo es acolchado, tapizado y con dorillos de espuma gruesos. Se recomienda para un peso máximo por usuario de 135KG.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "tiene un diseño y calidad de materiales muy buenos, siendo una máquina que es de muy alta calidad, y ofrece una gran variedad de opciones en los ejercicios". También destacan que "es ideal para el uso doméstico, y tiene suficiente peso para el usuario medio, haciendo todos los ejercicios del gimnasio, pero en casa". Esta es una opción que es muy completa, robusta y tiene una gran versatilidad.

6. Multiestación de entrenamiento HOMCOM ESA91-1320731

Esta es una máquina de musculación de muy buena calidad, que está diseñada para realizar múltiples ejercicios y que así se pueda lograr un entrenamiento muy completo. Cuenta con una barra de tracción hacia atrás, brazo de mariposa y barra de tracción inferior. Su estructura es en acero muy resistente con una alta capacidad de carga y pies con almohadillas antideslizantes para una mayor adherencia, estabilidad y seguridad.

Esta máquina incluye 10 pesos con un total de 45KG, y se pueden poner y quitar según tus necesidades y la intensidad del entrenamiento deseado. Permite realizar una gran diversidad de ejercicios, y cuenta con un extensor de piernas completamente funcional y cómodo con un ajuste de ángulo de 0 a 90°. Este modelo soporta un peso máximo de 120KG, es una gran opción a tener en consideración.

Las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "la máquina está muy bien acabada, y por el precio que tiene está muy bueno, con un envío que fue urgente en un día". Además, aseguran que "es muy buena opción para hacer un deporte no profesional, para ponerse en forma y mantenimiento".

7. Multiestación de entrenamiento Ultrasport Power Tower

Se trata de una multiestación de entrenamiento que es bastante compacta con una excelente relación calidad-precio. Permite realizar un total de 7 entrenamientos variados, y se pueden ejecutar dominadas, flexiones, saltos, tríceps, entrenamiento abdominal, entrenamiento de espalda y abdominales. Tiene soportes recubiertos de espuma para las sentadillas, asas recubiertas antideslizantes para las flexiones y las dominadas.

Está fabricada en materiales altamente resistentes de acero, PU, espuma, y es ideal para usuarios de hasta 150KG. El dispositivo tiene 4 ganchos para el entrenamiento integrado, y la estación te permite tener un entrenamiento de cuerpo completo. Ofrece un soporte que es sumamente estable, gracias a que cuenta con un tubo de acero cuadrado en todo el armazón, y unas patas curvadas extralargas y frontales.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "por el precio que tiene no hay nada mejor, y es bastante estable y se hace diferentes ejercicios fácilmente". Por otra parte, destacan que "cumple por completo con su función, tiene una calidad-precio muy bueno, y no se mueve mientras que te ejercitas". Esta es una máquina perfecta para hacer los ejercicios del día a día.

8. Multiestación de entrenamiento ISE SY-5607

Si estás buscando una multiestación de entrenamiento barata, esta será una opción muy interesante que debes tener en cuenta. Es una estación que es sencilla, y que te permitirá conseguir hasta 5 ejercicios diferentes entre los cuales escoger para que puedas tener un entrenamiento completo. Está equipado con agarres push-up, una estación de inmersión y una barra de mentón.

Es una estación de ejercicio que es completamente antideslizante, y cuenta con un acolchado extra en el brazo para abdominales cómodos. Todas sus manijas son antideslizantes, lo que permite conseguir un entrenamiento de fuerza único. Su estructura está fabricada en acero sólido lo que asegura la máxima estabilidad, y están perfectamente unidas a los pies para que el dispositivo de entrenamiento esté perfecto en su lugar. Soporta un peso máximo de 120KG por usuario.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es una máquina robusta y estable, que es perfecta para hacer dominadas y fondos, y todos sus agarres están acolchados". También destacan que "es un excelente producto, que es fácil de montar, robusto y con una muy buena estética, siendo perfecto para el uso hogareño". Es una máquina que es muy rígida, estable y que es una estación de musculación barata para ponerse en forma de manera cómoda.

Consejos para comprar una multiestación de entrenamiento: ¿Qué tener en cuenta?

Antes de comprar una multiestación de entrenamiento, tienes que fijarte en algunos aspectos básicos para tomar una buena decisión de compra. Dentro de los principales aspectos a tener en cuenta estarán:

Estabilidad y solidez

Es uno de los aspectos más importantes que des tener en consideración, porque esto es lo único que garantiza tu seguridad durante el entrenamiento. Debes saber que este equipo debe ser seguro porque tiene un gran peso.

Las estaciones que son pesadas y anchas, permitirán hacer press sin moverte y realizar los ejercicios de una forma controlada. Si el equipo es estrecho, dificultará en gran medida todos los movimientos, y hace que seas proclive a sufrir cualquier tipo de lesión.

Comodidad

Las multiestaciones de entrenamiento siempre deben brindarte una gran comodidad a la hora de hacer todos tus ejercicios. Siempre se debe escoger un equipo que tenga un buen acolchado, y de esta forma te podrás sentar cómodamente y realizar los ejercicios con gran facilidad.

Ten en cuenta que el respaldo también debe ser ancho para tener una gran comodidad mientras que entrenas. Por este motivo, el acolchado es algo básico a tener en consideración y que se pueda conseguir un entrenamiento cómodo.

Material de recubrimiento

Siempre se debe escoger un material de recubrimiento que sea fácil de limpiar para que esto no sea un inconveniente. Las mejores opciones siempre serán el vinilo, o el cuero sintético, puesto que estos materiales son impermeables al agua y al sudor.

Si se puede limpiar fácilmente esta estación, permitirá que el equipo se mantenga en buen estado durante más tiempo.

Peso máximo

Cada uno de los equipos cuenta con un peso de carga máximo lo que corresponderá al peso que puede soportar cada uno de los elementos de la estructura. Se debe tener en cuenta que algunos modelos permiten agregar elementos accesorios, como las pesas, que incrementarán el peso máximo con el que vas a trabajar.

En otros modelos esta posibilidad no existe, por lo que debes fijarte bien en el peso que soporta el equipo para que no lo vayas a exceder y que no vayas a tener ningún tipo de inconveniente.

Espacio disponible para la instalación

En caso de que vayas a comprar este tipo de máquinas, debes tener en cuenta el espacio que tienes en tu hogar. Si no tienes demasiado espacio, un modelo plegable puede ser una muy buena opción a tener en consideración.

Sin embargo, muchos de los modelos con carga guiada ocuparán más espacio y no se pueden plegar. Por este motivo, siempre es bueno ver el tamaño de la máquina, y tener un espacio ideal para la instalación. Algunos pueden requerir espacios de 3 x 4 metros aproximadamente, por lo que el espacio es algo básico.

¿Qué es una multiestación de entrenamiento?

Una multiestación de entrenamiento es una máquina que permite realizar entrenamientos físicos en casa. Estas máquinas pueden o no incluir pesas, dependiendo del modelo que se escoja, y son máquinas muy completas con diferentes accesorios para entrenar diferentes partes del cuerpo.

Además, este tipo de máquinas suelen estar fabricadas en materiales que son altamente resistentes, lo que te permitirá conseguir una gran versatilidad. Se debe considerar que la multiestación es una muy buena opción a tener en consideración.

¿Para qué sirve una multiestación de entrenamiento?

Las multiestaciones de entrenamiento son máquinas que están destinadas directamente a hacer ejercicios de musculación. Esto gracias a que permite que puedas conseguir una gran versatilidad y así evitarás cualquier tipo de inconvenientes.

En estas máquinas se pueden realizar una gran cantidad de ejercicios diferentes, lo que permitirá ejercitar todas las zonas de tu cuerpo. Dependiendo de la máquina podrás realizar ejercicios diferentes, para que puedas conseguir tonificar todos los músculos de tu cuerpo.

Este tipo de equipos están pensados especialmente para ejercitarse en casa, y para tener tu propio gimnasio en tu hogar. De esta forma, conseguirás hacer ejercicio de una forma realmente sencilla y podrás mantener tu salud. Gracias a la gran variedad de ejercicios y actividades deportivas.

Ventajas de tener una multiestación de entrenamiento

Existen muchas ventajas interesantes de comprar este tipo de estaciones de ejercicio para tu hogar. Dentro de las principales a tener en cuenta estarán:

Permiten realizar una gran variedad de ejercicios diferentes para todas las partes de tu cuerpo.

Muchas cuentan con pesas diferentes para ajustarlas por completo a tus necesidades.

Tienen estructuras fuertes que permiten realizar tus ejercicios de una forma cómoda.

Puedes realizar ejercicios sin importar el clima dentro de tu hogar.

Soportan todo tipo de usuarios y dependiendo de la máquina podrás tener una resistencia de hasta 150KG.

La única desventaja que tiene este tipo de elementos es que si no están bien fabricados pueden causarte lesiones.

¿Cómo se debe mantener una multiestación de musculación?

En caso de que quieras que tu equipo dure el máximo tiempo posible, siempre será básico limpiar bien el banco después de cada entrenamiento. Esto con la finalidad de que puedas eliminar los restos de sudor de una forma bastante efectiva.

Lo ideal es comprobar cada mes que el equipo se encuentre en buenas condiciones, verificando todos los tornillos para que queden bien apretados. Normalmente estos tornillos se van soltando gradualmente que normalmente no se percibe, lo que puede llegar a terminar por dañar el equipo por lo que siempre es mejor mantener todos los tornillos bien apretados.

¿Qué tipos de ejercicios se pueden hacer en las multiestaciones de ejercicio?

Dependiendo de la máquina que tengas, puedes hacer diferentes tipos de ejercicios tanto para el tren inferior como superior. Los ejercicios más comunes que puedes hacer para cada zona de tu cuerpo estarán:

Tren superior: bíceps en polea baja, tríceps en polea alta, elevaciones altas para entrenamiento de deltoides, press de barra para musculatura pectoral y barra para entrenamiento de las dorsales.

bíceps en polea baja, tríceps en polea alta, elevaciones altas para entrenamiento de deltoides, press de barra para musculatura pectoral y barra para entrenamiento de las dorsales. Tren inferior: extensión lumbar, flexión del tronco para entrenar abdominales con polea alta, entrenamiento cuádriceps, barra para entrenamiento glúteos y barra para entrenamiento gemelos.

Puedes realizar sesiones de entrenamiento para todo el cuerpo, o puedes dividir los ejercicios para entrenar las diferentes zonas de tu cuerpo en sesiones diferentes. En caso de que no tengas mucho tiempo, lo mejor será realizar los entrenamientos por separado.

De esta forma, podrás asegurarte de que podrás hacer las series completas, en especial porque así podrás conseguir la máxima versatilidad posible. Sin embargo, los ejercicios que puedas hacer dependerán en gran medida de la multiestación de ejercicio que vas a comprar, puesto que no todas permitirán que realices los ejercicios para cada una de las zonas de tu cuerpo.