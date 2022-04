Disfruta ahorrando con las ofertas de primavera de Amazon

Han llegado las ofertas de primavera de Amazon, y es un momento perfecto para comprar aquello que siempre habías querido a un precio reducido. No te puedes perder ofertas increíbles como este ordenador portátil de gaming HP Victus 16-d0018ns , que te permitirá disfrutar de tus videojuegos favoritos y podrás realizar edición de vídeo o imágenes sin ningún problema y con un gran descuento.

Hay muchos productos en oferta por lo que escoger entre tanta variedad puede llegar a ser extenuante. Por este motivo, hoy traemos una selección de productos que nos han parecido especialmente atractivos.

Así que, si estás pensando en comprar en las ofertas de primavera de Amazon, echa un vistazo a las que hemos seleccionado para ti.

Ordenador portátil Gaming HP Victus 16-d0018ns

Si quieres renovar tu ordenador portátil de gaming, entonces seguramente quieres la última tecnología para disfrutar de tus juegos favoritos a buen precio. Este es un ordenador de 16.1 pulgadas, el cual cuenta con una pantalla Full HD de 144Hz, con un microborde para mayor inmersión, y que viene con una cámara HP Wide Vision 720p con micrófonos digitales integrados.

Este ordenador además cuenta con un potente sonido de B&O, por lo que disfrutarás de una excelente calidad de audio. En su interior nos encontramos con un procesador Intel Core i7-11800H, acompañado con unos gráficos NVIDIA GeForce RTX 3050 de 4GB que será perfecto para que disfrutes de tus videojuegos favoritos. Viene con un almacenamiento SSD de 1TB y memoria RAM de 16GB a 3.200MHz. Su sistema operativo es FreeDOS, y con la compra de este equipo te llevarás gratis el videojuego Total War WARHAMMER III.

Son muchas las reseñas positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "es un ordenador con un tamaño perfecto de 16 pulgadas, un trackpad de lujo y una pantalla de 144Hz de muy buena calidad, además da para jugar todos los juegos que quieras en buena calidad". Por otra parte, destacan que "es un muy buen ordenador a muy buen precio, es muy rápido, su pantalla es genial y hace muy poco ruido, con los videojuegos es una maravilla". Este es un ordenador fantástico si deseas tener lo último en tecnología, y también puedes encontrarlo en otras configuraciones si así lo prefieres.

Ordenador portátil Gaming ASUS TUF F15 FX506HCB-HN200

Es sin duda una muy buena opción si buscas un portátil Gaming barato, pero que te ofrezca un rendimiento de última generación. Este cuenta con una pantalla de 15.6 pulgadas Full HD, y con una tasa de refresco de 144Hz. En su interior nos encontramos con un procesador Intel Core i5-11400H, que te permitirá tener siempre un gran rendimiento en todo tipo de videojuegos.

Viene con un total de 16GB de memoria RAM DDR4 a 3200MHz, lo que te permitirá disfrutar de la máxima velocidad en tu ordenador. También incorpora un disco SSD M.2 de 512GB, para que tengas tiempos de carga muy reducidos en todos tus videojuegos. En cuanto a tarjeta gráfica viene con una NVIDIA GeForce RTX 3050 de 4GB, y también se encuentra disponible en una configuración superior con Intel Core i7 y RTX 3070 de 8GB, para los más exigentes.

Quienes han comprado este ordenador tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es un ordenador muy bueno para los videojuegos, aunque su configuración puede llegar a ser bastante compleja". También afirman que "tiene un muy buen rendimiento, pero se deben configurar los modos de ahorro de energía o la batería durará un suspiro".

Robot aspirador iRobot Roomba i7156

Para la limpieza del hogar no hay nada mejor que un robot aspirador de alta calidad, como es el caso de este modelo de Roomba. Es un robot inteligente que analizará tu hogar y que aprenderá tus rutinas para adaptarse por completo a tu vida consiguiendo una limpieza a fono siempre que lo necesites. Mantiene limpias todas las zonas de más uso, y con su sistema de mapeo inteligente se pueden marcar las zonas de limpieza y las zonas de exclusión para que se consiga una limpieza a tu medida.

Se puede controlar con tu asistente por voz de Google o Alexa, o directamente desde la app iRobot Home. Cuenta con unos sensores reactivos por lo que sabrá por dónde pasar y por donde no para no quedar atrapado mientras que limpia entre los muebles. Viene con tecnología Dirt Detect, que detectará las áreas más sucias de tu hogar y las limpiará a fondo, por lo que tu hogar siempre estará completamente resplandeciente.

Las reseñas que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "este es un robot que es bastante inteligente y automatizado, y después de su configuración podrás olvidarte del mismo hasta que necesites vaciar el depósito". Además, destacan que "este es un producto que es muy cómodo, que tiene una gran eficacia de barrido y su App es genial para controlarlo fácilmente". Es sin duda un muy buen robot aspirador en cuanto a calidad-precio, por lo que podrás disfrutar de una limpieza profunda de tu hogar.

Smart TV Samsung QLED 4K 43Q60A

Es una muy buena opción a tener en cuenta, en especial si buscas un televisor inteligente con IA, y que te permita disfrutar de la mejor calidad de sonido e imagen. Cuenta con la tecnología Quantum dot, que permitirá tener más de mil millones de colores a cualquier nivel de brillo, garantizando así imágenes de muy alta calidad. Viene con HDR10+, con lo cual se puede resaltar cada detalle, y el contraste para que puedas tener una imagen clara en todo momento.

Podrás combinar el audio de tu TV con una barra de sonido, y podrás disfrutar de un sonido envolvente y multidimensional sin que requieras altavoces adicionales. También te ofrecerá un sistema multiview, con el cual se podrá dividir tu TV en múltiples pantallas, lo que permitirá disfrutar de varios contenidos al mismo tiempo. Con su sistema Motion Xcelerator, podrás tener una imagen mucho más nítida y añadirá fotogramas desde la fuente de origen para una imagen mucho más suave.

Son muchas las opiniones positivas las que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado, asegurando que "tiene una calidad de imagen impresionante, sus comandos de voz son perfectos, y ofrece una gran comodidad a la hora de usarlo". Por otra parte, destacan que "cuenta con un diseño con marcos muy reducidos que dan una experiencia muy inmersiva, y la densidad de pixeles es considerablemente mayor que la de un televisor 1080p". Esta es una muy buena opción a considerar y que puedes encontrar en tamaños hasta las 75 pulgadas dependiendo de tus necesidades.

Smartphone Samsung Galaxy M52 5G

Sin duda alguna esta es una de las mejores ofertas de primavera de Amazon que vas a encontrar, porque es un smartphone de muy buena calidad. Este cuenta con la última tecnología 5G, para tener la máxima velocidad de datos en tu móvil. En su interior tiene un procesador Octa-core y 6GB de memoria RAM, lo que te dará mucha potencia para que puedas hacer diferentes tareas a la vez o para disfrutar de tus videojuegos favoritos.

Su almacenamiento interno es de 128GB, para que puedas guardar todas tus fotos y vídeos, y puedes expandir su almacenamiento hasta 1TB de espacio gracias a su ranura microSD. Su pantalla Infinity-O, de 6.7 pulgadas hace que puedas disfrutar de todos tus contenidos con la máxima calidad. Cuenta con una triple cámara de 64MP + 12MP + 5MP, por lo que tus fotos siempre quedarán perfectas, y este móvil está disponible en tres colores diferentes para que escojas el que más te guste.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es un muy buen móvil, luce excelente, es bastante ágil, con una pantalla que es muy brillante y con una parte trasera de cristal". También destacan que "cumple por completo con las expectativas sin tener que gastar demasiado dinero y es muy bueno al tacto". Esta es una muy buena opción si buscas un móvil a muy buen precio.

Freidora sin aceite COSORI CP158-AF

Para comer sano, no cabe duda de que disminuir la cantidad de aceite que utilizas en tus preparaciones será crucial. Por este motivo, esta freidora sin aceite será siempre una gran elección para que puedas disfrutar de tus recetas saludables. Cuenta con una gran potencia de 1700W, que hace que el aire se caliente enseguida, lo que te permitirá cocinar muy rápido. Viene con una cesta antiadherente desmontable que está completamente libre de PFOA y BPA, y que es muy fácil de limpiar, además de que evitará que las comidas se peguen.

Es completamente compatible con el lavavajillas, por lo que la limpieza será muy sencilla. Cuenta con un total de 11 programas preestablecidos, para que puedas preparar tus comidas favoritas únicamente tocando un botón. Además, cuenta con un temporizador de 1 a 60 minutos y un ajuste de temperatura de 75°C a 205°C. Además, cuenta con una función de precalentar y mantener caliente, lo que te permitirá que la superficie de los alimentos se caliente más rápidamente reduciendo la pérdida del agua y conservando el gusto original de los alimentos. Está disponible en 3 colores diferentes para que puedas escoger el que mejor se adapte a tu cocina.

Las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "es una freidora que es muy moderna y bonita, con un panel táctil digital, así como una cesta cuadrada por lo que caben más cosas para freír". Por otra parte, destacan que "es una maravilla, se puede cocinar de todo, y todo sale riquísimo, debes pulverizar un poco con aceite en especial en los empanados para que no se vayan a pegar". Es un modelo de muy buena calidad, y te emitirá alertas a la mitad y al final de la cocción.

Depiladora de Mujer Braun Sil-épil 9-720

Para tu cuidado personal, no cabe duda de que esta depiladora eléctrica será una de las mejores opciones que podrás encontrar en las ofertas de primavera de Amazon. Esta ofrece un cabezal oscilante ancho para que puedas tener una depilación fácil y altamente eficaz, y lo mejor de todo sin dolor. Gracias a su tecnología Micro-Grip de 40 pinzas, te permitirá mantener tu piel suave durante semanas, y arrancará incluso los vellos más cortos sin ningún esfuerzo.

Tiene un mango que es completamente ergonómico, que te permitirá utilizarla fácilmente en todas las zonas de tu cuerpo. Es 100% resistente al agua, por lo que podrás utilizarla en la bañera o en la ducha, y tendrás así una experiencia mucho menos dolorosa. Además, con su SmartLight, podrás hacer visible hasta el vello más fino, con lo que podrás conseguir una depilación exhaustiva sin ningún tipo de esfuerzo.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado, asegurando que "como todas las depiladoras duele al pasarla, depila con buena rapidez y su autonomía es bastante buena". Por otra parte, destacan que "es una máquina que es bastante eficiente, duele un poco al principio, pero después pasa a ser algo solo molesto, por lo que es muy recomendable". Esta es una muy buena opción para no depilarse con cera, y en principio la piel se puede irritar más que la cera, pero después se va normalizando.

Ratón Gaming Inalámbrico Logitech G502 LIGHTSPEED

Si buscas la máxima comodidad a la hora de disfrutar de tus videojuegos favoritos, este es un ratón gaming que debes considerar. Tiene un diseño de alto rendimiento, con una carcasa liviana y una estructura interna de endoesqueleto. Ofrece la tecnología inalámbrica LIGHTSPEED, con lo que se tendrá una conexión inalámbrica muy estable y que es muy parecida a tener una conexión por cable, por lo que no tendrás ningún tipo de lag mientras que juegas.

Viene con un sensor Hero 16K, que puede ofrecer un seguimiento óptimo hasta los 25.600 DPI, y con un rendimiento de alta precisión de píxel sin suavizado. Te encontrarás con un total de 11 botones y un botón de rueda super rápido, los cuales ofrecen un sistema de tensión con resorte metálico para una actuación rápida y precisa. Viene con un total de 6 pesas incluidas con las que podrás personalizar el peso de tu ratón y se puede elegir una iluminación de 16.8 millones de colores para que puedas personalizar tu ratón a tu estilo.

Quienes han comprado este modelo tienen reseñas muy positivas al respecto, asegurando que "este es uno de los mejores ratones gaming, siendo perfecto para utilizarlo de forma competitiva, porque permiten disfrutar de una conexión que es muy estable". También destacan que "es un ratón de altísima calidad, y que te permite tener una gran precisión a la hora de jugar o para usarlo en tu día a día". Es sin duda una muy buena opción si buscas un ratón gaming de la más alta calidad y que te permita disfrutar de tus videojuegos favoritos sin necesidad de un cable.

Cafetera de Cápsulas Philips l’Or Barista Sublime

Si estás buscando una cafetera de cápsulas barata y muy versátil, no cabe duda de que esta será siempre una gran elección. Te permitirá preparar 2 cafés al mismo tiempo, o un café doble en una taza. Cuenta con una potencia de hasta 19 bares de presión, lo que permitirá que se pueda tener un espresso perfecto siempre que lo quieras.

Tiene un menú muy completo, para que cualquier amante del café pueda disfrutar de su café favorito en cualquier ocasión. Se puede personalizar el volumen de tu café entre los 20ml y los 270ml, sin ningún tipo de inconveniente. Viene con un sistema de reconocimiento de cápsula, que detectará automáticamente el tamaño de la misma. Es compatible con las cápsulas L’OR Espresso, Barista, y con las Nespresso.

Las reseñas que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "el café que puedes preparar es muy bueno, con espuma y muy caliente, además sus materiales de construcción son muy buenos". Además, destacan que "es de un tamaño bastante grande, no hace ruido, y el sabor del café es bastante bueno en especial si te gusta suave". Esta es sin duda una de las mejores cafeteras de cápsulas que encontrarás y con un gran precio de oferta.

Auriculares inalámbricos Supraaurales Philips SHC5200/10

Si estás buscando unos auriculares inalámbricos baratos y de buena calidad, no cabe duda de que esta es una de las ofertas de primavera de Amazon que no te vas a querer perder. Estos son unos auriculares que te ofrecerán un sonido HiFi, y que son muy cómodos para llevarlos durante mucho tiempo. Cuentan con un altavoz de 32mm, que los hace compactos, pero al mismo tiempo potentes, para que no tengas ningún tipo de distorsiones de potencia en el audio.

Ofrece una transmisión inalámbrica por FM de alta frecuencia, que permitirá que pueda traspasar las paredes, lo que te permitirá escuchar tu música favorita en cualquier lugar sin interferencias. Tienen una banda interior ajustable, lo que permitirá que se puedan ajustar fácilmente a la forma y tamaño de tu cabeza para conseguir un ajuste perfecto. Estos auriculares se pueden conectar mediante dos canales de transmisión por FM, para que puedas disfrutar de la mayor versatilidad al utilizarlos.

Son muchas las reseñas positivas las que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado, asegurando que "estos te permiten moverte por toda la casa sin que la calidad del sonido se vea afectada, su peso es bastante reducido, y las baterías son completamente recargables". Por otra parte, destacan que "son unos auriculares sencillos que funcionan por radio, y tienen un sonido que es más que aceptable, cumpliendo con su función por completo". Estos son unos auriculares muy prácticos que te permitirán moverte por toda tu casa sin tener ningún tipo de interferencia en tu audio.

Recomendaciones para comprar en las ofertas de primavera de Amazon

Para que puedas acertar en tus compras durante las ofertas de primavera de Amazon, merece la pena que sigas algunos consejos prácticos como son:

Elementos que necesitas: debes asegurarte de comprar aquellas cosas que realmente necesitas, y siempre optando por las marcas reconocidas para evitar cualquier inconveniente.

debes asegurarte de comprar aquellas cosas que realmente necesitas, y siempre optando por las marcas reconocidas para evitar cualquier inconveniente. Fíjate en el porcentaje de descuento: debes ver el porcentaje de descuento para que puedas elegir el mayor descuento posible. Algunos productos están con el 40% de descuento o más, siendo los que te permitirán ahorrar más dinero.

debes ver el porcentaje de descuento para que puedas elegir el mayor descuento posible. Algunos productos están con el 40% de descuento o más, siendo los que te permitirán ahorrar más dinero. Mira las opiniones: basándote en las opiniones de otros usuarios, podrás asegurarte de realizar una compra completamente acertada.

Siguiendo estos consejos prácticos podrás encontrar las mejores ofertas, y apresúrate antes de que se acaben, porque no estarán disponibles hasta el próximo año.