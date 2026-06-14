Cuando llega el calor, lo primero que buscamos es una forma eficiente y económica de refrescar nuestra casa sin recurrir al costoso aire acondicionado. Los ventiladores de pie se han convertido en una de las mejores opciones por su eficacia, bajo consumo, portabilidad y precio accesible. Ya sea para un dormitorio, un salón o una oficina, estos aparatos ofrecen una solución práctica, saludable y silenciosa que se adapta a cualquier espacio.

"No puedo dormir del calor y necesito algo silencioso."

¿Qué es un ventilador de pie y por qué deberías tener uno?

Un ventilador de pie es un dispositivo eléctrico diseñado para mover grandes volúmenes de aire, montado sobre una base o pedestal ajustable en altura. A diferencia de los ventiladores de sobremesa o de torre, estos destacan por su potencia de ventilación superior y su capacidad para cubrir áreas más amplias gracias a su cabezal oscilante.

5 razones para elegir un ventilador de pie:

Potencia de ventilación superior que refresca rápidamente habitaciones de tamaño medio y grande. Altura regulable y oscilación automática, para dirigir el aire exactamente donde lo necesitas. Consumo energético muy bajo (40 a 70 W), ideal para mantenerlo encendido durante horas sin preocuparte por la factura de luz. Fácil de montar, mover y almacenar, sin necesidad de instalaciones. Apto para personas sensibles, como niños, ancianos o personas con alergias, al no resecar el ambiente como el aire acondicionado.

¿Cuándo elegir un ventilador de pie frente a otras opciones?

Tipo de producto Ideal para... Inversión inicial Consumo eléctrico Portabilidad Enfriamiento directo Ventilador de pie Habitaciones, salones, oficinas 💰 Bajo 🔋 Bajo ✅ Alta ✅ Sí Aire acondicionado fijo Casas grandes con calor constante 💸💸 Alto 🔋🔋🔋 Alto ❌ Nula ✅ Sí Enfriador evaporativo Ambientes secos y poco calurosos 💰 Medio 🔋 Medio ✅ Alta ✅ Moderado Ventilador de techo Habitaciones con instalación permanente 💰 Medio 🔋 Bajo ❌ Nula ✅ Sí

Los mejores ventiladores de pie:

1. Ventilador de pie Rowenta Turbo Silence Extreme VU5640

Ventilador de pie Rowenta Turbo Silence

Si necesitas un ventilador de una alta potencia, sin duda este es una gran opción, gracias a su tecnología de 5 aspas, y su asa ergonómica para el transporte. Este cuenta con diámetro total de 30cm, y una altura ajustable para que puedas graduarlo a las necesidades que tengas.

Es un ventilador muy potente que tiene 5 velocidades que permitirá que consigas el caudal de aire que prefieras, y con su posición turbo permite tener una corriente de aire fresco. En todo caso, es un modelo bastante silencioso, el cual emitirá tan solo 45dB de ruido cuando se utiliza en la posición nocturna para que puedas dormir. Su caudal de aire es de 80m3/min, lo que te permitirá conseguir unos mejores resultados. Además, con su rejilla de seguridad reforzada se podrán tener unos mejores resultados.

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Según las opiniones de otros usuarios, esta es una gran opción en especial porque "es muy buen producto". Además, se caracteriza por ser un ventilador "muy bueno tanto por el ventilador como por su precio". Puede que el precio sea un poco más elevado que otros modelos, pero sin duda merece la pena pagarlo por sus prestaciones.

2. Ventilador de pie LeaderPro

Ventilador Turbo LeaderPro

Sin duda alguna este se trata de un ventilador potente y silencioso que te permitirá tener una buena

ventilación en tu hogar. Su diseño de cuatro palas favorece que sea más silencioso que los ventiladores de tres palas ordinarios, gracias a un mejor suministro de aire. Tiene una rejilla gruesa de alta densidad que favorece que la velocidad del viento sea más uniforme y plácida. Además se trata de una rejilla de 9 mm que cubre el ventilador y que hace que las palas no sean fácil de alcanzar con los dedos y haciéndolo mucho más seguro.

Este ventilador es multifunción, ya que la velocidad del viento se puede establecer en 8 velocidades diferentes. Además tiene una función de temporización de 1 a 7 horas, y 3 tipos de modos de suministro de aire: viento natural / viento normal / viento dormido.

Viene con un panel de control táctil inteligente muy fácil de operar. También tiene control remoto inteligente, con un ángulo de inducción hacia arriba y hacia abajo de 45 ° y el control remoto es de 5 m.

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Dentro de las opiniones que tienen los usuarios que ya han comprado estos modelos se destacan las que afirman que es "un lujo a buen precio", o las que afirman que tiene un "diseño elegante y compacto". Y destacan su poco nivel de ruido, por lo que es un modelo que no molestará a la hora de dormir, lo que permitirá que podamos descansar plácidamente.

3. Ventilador de pie silencioso Orbegozo SF0147

Ventilador de pie Orbegozo SF 0147​​​​​

Esta es una de las mejores opciones que tendrás en cuanto a calidad y precio, y que ofrece unas grandes características para mantener tus espacios frescos. Este es un ventilador de oscilación que permite refrescar de una forma mucho más eficiente y distribuir el aire de una forma óptima.

Ofrece una altura regulable para que lo adaptes a todas tus necesidades y gracias a sus aspas de 40cm, podrás conseguir unos mejores resultados. Su consumo es bastante bajo, puesto que su motor es de tan solo 50W y su eficiencia energética es de clase A. Tiene tres velocidades diferentes de ventilación, pero en los calores veraniegos la mejor opción es optar por la máxima potencia.

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Las opiniones sobre este ventilador no podrían ser más favorables, en especial porque los usuarios afirman que "permite montarlo en 10 minutos". Además, aseguran que es una "muy buena compra", lo que hace que sea una gran opción si lo que buscas es un ventilador de alta calidad, un gran rendimiento y un precio bastante ajustado.

4. Ventilador de pie Cecotec EnergySilence 520

Ventilador de pie Cecotec EnergySilence 530

Si estás buscando un ventilador de alta potencia, sin duda que esta es una gran opción, en especial porque ofrece una potencia total de 60W. Además, con su sistema de 10 aspas superpuestas en 2 niveles ofrecen una máxima sensación de frescor, lo que te permitirá conseguir los mejores resultados en todo momento.

Su motor está fabricado en cobre de alta eficiencia, y con su práctica pantalla LED permitirá ajustar la temperatura y la velocidad más fácilmente. Para brindarte la mayor comodidad, este modelo ofrece incorpora un práctico mando a distancia, con el cual podrás controlar el ventilador dependiendo de la temperatura que tengas en tus espacios. Su sistema de 6 velocidades también permite que gradúes fácilmente el caudal de aire de una forma realmente óptima. También con su práctico temporizador podrás programarlo para que se apague por sí solo.

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Los usuarios que han comprado este ventilador afirman que es un "ventilador elegante y de alta calidad". También destacan que es "ventila bien sin gastar tanta electricidad". Por este motivo, este ventilador es una de las mejores opciones que podrás encontrar en el mercado.

5. Ventilador de pie Cecotec ForceSilence 530

Ventilador de pie Cecotec

Si buscas un ventilador de pie sencillo y que tenga un coste ajustado, pero que al mismo tiempo ofrezca unos grandes resultados, entonces esta será una gran opción para ti. Esto debido a que cuenta con una gran potencia de 50W, y te ofrecerá 4 velocidades diferentes para que puedas adaptarlo a tus necesidades.

Este ventilador cuenta con un motor de alta eficiencia lo que te permitirá gastar menos electricidad, y con su temporizador ajustable hasta los 120 minutos, podrás programarlo para que se apague automáticamente. Su diseño es bastante elegante, y cuenta con una altura ajustable entre los 110 y los 135cm.

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Las opiniones de muchos de los usuarios que compraron este modelo son bastante positivas, afirmando que es un modelo "muy recomendable". Sin embargo, se debe tener en cuenta que es un ventilador "no tan silencioso", pero teniendo en consideración su coste, es una buena opción y cumple su funcionalidad por completo.

6. Ventilador de pie Cecotec EnergySilence 600

Ventilador de pie Cecotec EnergySilence 600

Esta es una gran opción, en especial porque se destaca por ser una opción que te ofrecerá una buena sensación de frescura con un nivel de ruido adecuado. En todo caso, este modelo cuenta con 4 aspas de gran diámetro que combinadas con su motor de 60W, hacen que tengas una sensación fresca en todos tus espacios.

Ofrece 3 velocidades diferentes para que puedas graduarlo de una forma realmente óptima, lo que te garantizará que podrás conseguir unos grandes resultados. Su motor CooperEngine, permite que tengas unas altas prestaciones, y que sea altamente durable, para que no tengas que invertir mucho dinero en reparaciones. Además, es un ventilador con una barrar telescópica completamente regulable, lo que permite ajustar la altura de acuerdo a cada tipo de usuario y a la situación.

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Según lo que afirman los usuarios que tienen este ventilador afirman que este es un modelo que ofrece "bastante aire fresco". También destacan que es "como un ventilador tradicional pero más bonito". Sin embargo, algunos usuarios se quejan de que es un modelo que puede ser bastante ruidoso, por lo cual debes tener en cuenta esto antes de comprarlo.

¿Qué ventilador de pie elegir? Consejos para comprar uno

Comprar un ventilador que se adapte a tus necesidades te permitirá no pasar calor durante el verano, en especial porque podrás conseguir unos mejores resultados. En todo caso, las características principales a tener en cuenta cuando hablamos de un ventilador de pie serán las siguientes:

Potencia

La potencia del ventilador es algo esencial a tener en cuenta, en especial porque esta no puede ser demasiado baja. Para que puedas tener un buen ventilador para el verano, lo mejor es que la potencia esté entre los 50 y los 60W, que es ideal para habitaciones de mediano tamaño. Sin embargo, debes elegir bien la potencia, en especial porque una potencia demasiado elevada para una habitación muy pequeña significará que gastarás más electricidad de forma innecesaria.

Velocidades

Las velocidades te permitirán graduar fácilmente el caudal de aire que recibirás de tu ventilador, y por este motivo, debes asegurarte de elegir el que mejor se adapte a tus necesidades. En todos los casos, puedes encontrarte con ventiladores que cuentan con 3 velocidades que son los más comunes.

Sin embargo, también encontrarás opciones que tienen hasta 5 niveles de velocidad para que lo ajustes a tus necesidades. De esta forma, podrás adaptar tu ventilador a lo que realmente necesites y sin que tengas que preocuparte por el caudal de aire.

Nivel de ruido

Es un aspecto que debes considerar cuando vayas a hacer la compra de tu ventilador, en especial porque del nivel de ruido dependerá el confort que tendrás con el uso de ese ventilador. Por este motivo, debes asegurarte que el ventilador sea de buen tamaño, pero al mismo tiempo debe ser lo más silencioso posible. Si tu ventilador es demasiado ruidoso no podrás dormir bien, y puedes tener pesadillas e incluso dolores de cabeza.

Diseño

Aunque puede parecer un poco irrelevante, el diseño es algo fundamental que debes tener en consideración en especial si estás buscando un ventilador que se adapte a tus espacios. Elige un ventilador que tenga un diseño minimalista, y que se adapte a la perfección a todos tus espacios.

También será importante tener un ventilador que permita graduar su altura, porque así podrás adaptarlo a todas tus necesidades de una forma realmente eficiente. Otro punto importante a considerar es la oscilación, porque así podrás ventilar mucho mejor tus espacios y tener una gran efectividad.

¿Cómo funciona un ventilador de pie?

El funcionamiento de los ventiladores es realmente sencillo, en especial porque este es un dispositivo que se destaca por su utilidad. La función principal de un ventilador es crear un flujo de aire mediante una serie de aspas rotativas, las cuales actúan sobre el aire y las dispersan en un medio determinado.

Las aspas por lo general están contenidas dentro de algún tipo de estructura, que por lo general suele ser una rejilla. Esto permite dirigir el flujo de aire hacia la dirección deseada, y permite también tener un nivel de seguridad completamente óptimo, evitando que niños o mascotas puedan entrar en contacto con las aspas.

Las aspas de los ventiladores de pie son impulsadas mediante un motor eléctrico, el cual se encarga de brindar la potencia necesaria para ventilar todos tus espacios de una forma óptima.

Todo dependerá del flujo de aire que estés buscando, para que puedas elegir un motor de cierta potencia para que consigas los resultados esperados.

¿Qué es mejor ventilador de torre o de pie?

No existe una respuesta universal a esta pregunta, en especial porque en gran medida depende de tus gustos y necesidades. Los ventiladores de torre suelen ocupar menos espacio, y en algunos casos pueden resultar mucho más seguros, en especial cuando hablamos de un ambiente en el que haya niños. Además, es bien sabido que un ventilador de torre genera menos ruido, haciendo que se puedan tener nos grandes resultados.

Sin embargo, los ventiladores de pie también tienen ventajas interesantes que debes considerar y que los hacen una gran elección. La primera ventaja que tienen es la oscilación, porque pueden alcanzar unos espacios mucho más amplios de una forma bastante efectiva.

Además, se puede regular la atura de los mismos, lo que permitirá que puedas tener siempre unos grandes resultados. Sin embargo, siempre debes asegurarte de que el modelo que vas a escoger cuente con un sistema que permita proteger muy bien las aspas. Esto con la finalidad de evitar accidentes en el hogar, por lo cual, si prefieres tener un nivel de seguridad mucho mayor, lo mejor es que las aspas no estén a la vista. Esto quiere decir que los ventiladores de torre serán siempre una mejor opción.

¿Qué es mejor ventilador de techo o de pie?

Debes tener en cuenta que los ventiladores de techo también son una buena opción, y que podrás usar tanto en verano como en invierno. Estos ventiladores son altamente saludables, y al igual que los ventiladores de pie no producen problemas para la salud, lo que hace que se puedan tener unos buenos resultados.

Los ventiladores de techo, permiten ahorrar espacio, lo que los hace una gran opción si no tienes mucho espacio en tu hogar. Estos tienen potencias entre los 15W y los 70W, y son una gran opción si hay niños porque quedarán por completo fuera de su alcance.

Este tipo de ventiladores también se caracterizan porque son bastante silenciosos, y permiten tener unos buenos resultados en casa. Sin embargo, uno de sus mayores inconvenientes viene con la instalación, puesto que tendrás que hacer la instalación en el techo, y no será tan sencillo de hacerla.

Por lo que, si quieres tener una mayor comodidad, lo mejor será que optes por un ventilador de pie, porque este únicamente necesitarás colocarlo en el espacio que quieres enfriar. En todo caso, puedes encontrar ventiladores de este tipo que sean bastante silenciosos, y que te ofrezcan características bastante parecidas a los ventiladores de techo.

¿Qué gasta más luz un ventilador de pie o un aire acondicionado?

Muchas personas prefieren el aire acondicionado, en especial porque estos ofrecen un sistema de enfriamiento altamente eficiente en cualquier hogar. Sin embargo, teniendo en cuenta el consumo que tienen los aires acondicionados, que suele ser entre los 1.300 y los 2.000W, no cabe duda de que el ventilador de pie es una mejor alternativa.

Esto debido a que los ventiladores de pie tienen motores con una potencia entre los 50 y los 70W, lo que hace que su consumo sea mucho más bajo que el del aire acondicionado. Esto te permitirá que puedas tener unos ambientes frescos sin ningún tipo de gasto extra, como si lo tendrás con el aire acondicionado.

Además, debes tener en cuenta que el aire acondicionado puede producir un frío excesivo, el cual hace que se produzcan resfriados de forma común, o sequedad en las vías respiratorias. Por este motivo, es más aconsejable optar por un ventilador de pie para evitar estos inconvenientes que presenta el aire acondicionado.

Por otra parte, puede ser una buena idea combinar ambas opciones en tu hogar, porque así podrás ahorrar hasta un 40% en la energía que consume el aire acondicionado. Esto porque el ventilador ayudará a que la dispersión del frío sea mucho más eficiente, y gastarás menos energía.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Es mejor un ventilador de pie o uno de torre? El ventilador de pie suele tener más potencia, cobertura y durabilidad. El de torre destaca por ser más compacto y estético, pero generalmente mueve menos aire.

¿Cuánto consume un ventilador de pie? En promedio, entre 40 y 70W por hora. Es 10 veces más eficiente que un aire acondicionado portátil (que consume entre 900W y 1500W).

¿Se puede usar en habitaciones pequeñas? Sí. Gracias a su oscilación y regulador de velocidad, puedes usarlo en espacios reducidos sin problemas.

¿Cuánto dura un ventilador de pie de calidad? Con buen mantenimiento, puede durar entre 5 y 10 años. Limpia las aspas y rejillas regularmente para evitar sobrecalentamientos.