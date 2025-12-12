Las 7 mejores ollas de cocción lenta y Crock Pot

No todas las personas nos desenvolvemos igual en la cocina, en especial porque muchas veces recurrimos a la comida precocinada o a unas pocas recetas. Una herramienta que no puede faltar en tu cocina será una olla de cocción lenta, en especial porque estas son perfectas para conseguir texturas intensas y sabores deliciosos.

Las ollas de cocción lenta te permiten mantener una temperatura constante durante tiempos de cocción prolongados. Esto garantizará que no se pierdan las propiedades de los alimentos ni que se vean afectados negativamente los nutrientes de los mismos

Gracias a este tipo de ollas, podrás preservar los nutrientes y las vitaminas de los alimentos. Son perfectas para preparar guisos, legumbres o carnes, manteniendo todas sus propiedades y con un sabor realmente único. Pero, a la hora de elegir, te puedes encontrar con muchas opciones diferentes entre las cuales elegir, pero no todas tienen las mismas características.

Así que, si quieres conocer únicamente las mejores opciones que encuentras en el mercado, te invitamos a que sigas leyendo atentamente este post.

¿Cuál es la mejor olla de cocción lenta?

No es fácil escoger una olla de cocción lenta, porque existen muchas opciones en el mercado, esto dificultará mucho la elección. Por suerte para ti, hoy hemos preparado este post, con las 7 mejores opciones para que escojas de una forma acertada, y que así tengas siempre la mejor relación calidad-precio del mercado.

Estas son las mejores ollas de cocción lenta

1. Olla de cocción lenta Crock-Pot SCCPRC507B

Es una gran alternativa si quieres tener un dispositivo muy completo en tu hogar, en especial porque tiene controles digitales. Esta es una olla que te permite seleccionar el tiempo de cocción, y despreocuparte hasta la hora de comer. Podrás preparar cualquier tipo de platillos de una forma realmente cómoda, y manteniendo el aporte nutricional de todos los ingredientes que utilices.

Tiene una capacidad total de 4,7 litros que es perfecta hasta para 5 personas. Es un modelo muy versátil gracias a su temporizador digital programable hasta 20 horas con cuenta atrás. Además, se puede graduar en potencia alta o baja, y mantendrá el calor de forma automática. La olla de cerámica desmontable es perfectamente compatible con el lavavajillas y con el horno.

Según los usuarios que han comprado este modelo, aseguran que "basta con poner los alimentos, programar la temperatura y el tiempo y ya está". Además, aseguran que "tiene una muy buena relación calidad-precio y cumple con lo que promete". Una desventaja que puede tener este modelo es que tiene patas de silicona que se salen sin mueves la olla mientras que cocinas.

2. Olla de cocción lenta Crock-Pot SCV400RD

No cabe duda de que esta es una de las mejores opciones que podrás encontrar en el mercado, en especial porque podrás hacer todas tus preparaciones de forma sencilla. Es perfecta para cocinar todo tipo de carne, pescado, verduras, legumbres, entre muchas otras preparaciones. Gracias a ella, se pueden potenciar los sabores de todos tus platos, y tener una textura mucho más agradable en todas las preparaciones.

Tiene un sistema de cocción de bajo consumo, por lo cual no se afectará mucho el recibo de la luz. Para una mayor comodidad se puede lavar en el lavavajillas, o muy fácilmente lavándola a mano gracias a su cubierta antiadherente. Su capacidad total es de 3,5 litros que es perfecta para 4 personas, y tiene una gran versatilidad porque ofrece una posición alta baja, y otra para mantener los alimentos calientes.

Este es un modelo que tiene unas reseñas muy positivas por parte de los usuarios que la han comprado afirmando que "mejora el sabor de los alimentos y la carne de los estofados queda más tierna". También afirman que "te permite cocinar tus alimentos a baja temperatura durante mucho más tiempo". Es un gran modelo, en especial porque puedes preparar muchas recetas y conservar un sabor único en los alimentos.

3. Olla de cocción lenta Russell Hobbs Cook@Home

Es una opción bastante barata, lo que te permitirá tener una olla que se adapte no solo a tu cocina, sino también a tu presupuesto. Esta cuenta con una capacidad de 3,5 litros, que permite tener hasta 4 raciones de comida. Además, incluye una cazuela que permite sellar tus alimentos, y que se puede usar en cualquier tipo de fogón fácilmente.

Es completamente extraíble y es muy fácil de limpiar, lo que te garantizará que no tendrás que esforzarte en la limpieza. Ofrece tres configuraciones diferentes de potencia: alta, baja y para calentar. Sus asas están muy bien aisladas del calor y no quemarán en absoluto. Con sus pies antideslizantes la olla permanecerá estable donde la coloques y así evitarás accidentes en la cocina.

Según las opiniones que tienen los clientes destacan que "es buena, bonita y barata y con dos niveles de potencia y un consumo mínimo". También destacan que el "tamaño es muy bueno, y permite guardarla en cualquier parte". Es una gran opción si buscas una olla eléctrica barata con la cual cocinar tus alimentos de una forma totalmente automatizada.

4. Olla de cocción lenta Crock-Pot

Si estás buscando una olla de cocción lenta de baja capacidad para 1 o 2 personas, esta sin duda es una gran opción para ti. Es perfecta para cocinar sopas, guisos, curry, y cualquier receta que te puedas imaginar. Ofrece una conservación perfecta de la temperatura, lo que te permite ablandar la carne de una forma realmente sencilla, brindando la posibilidad de tener carne blanda siempre.

Su tamaño compacto ahorrará espacio en la encimera y es muy fácil de guardar en cualquier encimera o armario de una forma muy cómoda. Por otra parte, gracias a su tazón de cerámica removible es fácil servir a la mesa con esta olla. Es totalmente compatible con el lavavajillas por lo que limpiarla no será un problema. Ofrece dos niveles de potencia dependiendo de los platillos que vayas a cocinar y puede conservar el calor de los alimentos.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo, como son que "es perfecta para cocinar durante el invierno". Además, destacan que tiene "buena relación calidad-precio, y la mayoría de recetas estarán listas en 2 a 3 horas". Es una gran opción si vives solo o únicamente con otra persona, pero si es una familia de 4 personas o más lo mejor será optar por una de mayor capacidad.

5. Olla de cocción lenta Electrolux ESC7400

Se trata de una olla de alta capacidad, en especial porque cuenta con una capacidad total de 6,8 litros. Esta es ideal para familias grandes, donde se necesitan hasta 6 porciones de cada platillo, garantizando así que todos tendrán sus platillos de una forma rápida. Ofrece una pantalla LCD digital para que puedas controlar la cocción fácilmente.

Tiene tres funciones de potencia: bajo, medio y alto, para que escojas la que necesites. También incorpora función de sopa, mantenimiento de calor y temporizador para ofrecer una mayor versatilidad. Su potencia total es de 235W que es perfecta para cocinar lentamente, y gracias a su tapa de cristal podrás estar verificando el estado de cocción de tus alimentos de una forma muy cómoda.

Según los usuarios que han comprado este modelo, aseguran que "es un poco grande, siendo una solución perfecta para las comidas familiares". También afirman que "es muy fácil de manejar, porque solo eliges la potencia y el tiempo". Es una gran opción que debes tener en cuenta, en especial para ahorrar mucho tiempo en las comidas familiares.

6. Olla de cocción lenta VonShef 50/338

Esta olla tiene una relación calidad-precio simplemente única, y es perfecta para cualquier tipo de guisos, sopas, cazuelas, o cualquier plato que tengas en mente. Tiene una capacidad total de 3,5 litros, lo que garantizará que sea perfecta para hasta 4 porciones. Proporciona tres configuraciones de calor diferentes, siendo alto, bajo y modo de calentamiento. Solo bastará con ajustarla de forma manual y así conseguirás lo que buscas.

Tiene un cuerpo totalmente robusto en acero inoxidable, lo que le aportará una gran durabilidad a la misma. Su plato interior está elaborado en cerámica extraíble y es totalmente compatible con el lavavajillas. Incluye una tapa de vidrio templado que ofrece una cocción perfecta de todos tus platillos. Además, tiene unos pies antideslizantes para un uso más seguro, y que así puedas conseguir el mayor rendimiento posible.

Esta olla tiene unas opiniones muy positivas por parte los usuarios que la han comprado asegurando que "es una olla perfecta para 3-4 personas y tiene una buena manejabilidad". Además, afirman que "a diferencia de otras ollas esta no se calienta tanto, lo que la hace perfecta para cocciones muy lentas". Sin embargo, un inconveniente que tiene es que no trae un libro de recetas por lo que tendrás que buscar las recetas por tu cuenta.

7. Olla de cocción lenta Morphy Richards

Esta olla de cocción lenta es una gran opción que debes tener en cuenta, en especial porque se trata de un modelo muy práctico. Está elaborada con un cuerpo de acero inoxidable, lo que permite que puedas conseguir una gran resistencia y durabilidad en la misma. Además, aportará un toque bastante elegante a tu cocina.

Es una olla de cocción lenta que tiene una potencia total de 163W, lo que hace que no tenga un consumo de electricidad demasiado elevado. Ofrece dos niveles de potencia y la función para mantener calientes tus platos. Esto te permitirá conseguir que tus platos estén calientes hasta que los vayas a servir, y su olla es totalmente compatible con el lavavajillas para tener una gran versatilidad.

Los usuarios que han comprado este modelo aseguran que "cumple a la perfección con su cometido, y es muy resistente gracias a sus materiales". Por otra parte, también aseguran que "la carne queda muy jugosa y con un gran sabor". Es una opción bastante interesante, en especial porque cuenta con una gran relación calidad-precio.

Qué olla de cocción lenta comprar

Si estás pensando en comprar una olla de cocción lenta, debes tener en cuenta algunas características que te permitirán tomar una decisión de compra acertada. Dentro de las principales que debes tener en consideración se encuentran las siguientes:

Capacidad

La capacidad es uno de los principales factores que debes tener en cuenta, en especial porque debes elegir su capacidad en función de la cantidad de personas que comerán habitualmente. En todo caso, si eres de comer bien, lo mejor será optar por una olla de una capacidad mayor, en especial porque así nadie quedará con hambre.

Es mejor tener una capacidad mayor y que sobre comida para el día siguiente, que quedarse corto y quedar con hambre. Por este motivo, se recomiendan las ollas de un tamaño de 3,5 litros en adelante si es para varias personas. Si es para una sola persona, puede que con una de 1,5 litros sea suficiente.

Marca

La marca es importante, en especial porque existe una gran variedad de marcas entre las cuales elegir. Sin duda las ollas de la marca Crock-Pot, son de las mejores que podrás encontrar en el mercado, en especial porque están orientadas específicamente a este mercado. También otras marcas como Electrolux o Russell Hobbs serán una buena elección.

Niveles de potencia

Por lo general, estas ollas cuentan con dos niveles de potencia: alto y bajo. Ambos modos alcanzan la misma temperatura de cocción que es de 90 a 100°C. La diferencia es que en el modo alto se llegará en la mitad del tiempo a esta temperatura de cocción.

Programable

Es importante tener en cuenta que algunas ollas vienen con diferentes programaciones que puedes seleccionar. Sin embargo, algunas no la incluyen, pero es sencillo hacer con un temporizador de enchufe y así solucionarás este inconveniente.

Facilidad de limpieza

Este es otro punto muy importante que debes tener en consideración, puesto que esto te permitirá ahorrar mucho tiempo. Muchas de estas ollas suelen ser compatibles con el lavavajillas, por lo que solo bastará con colocar allí la cacerola extraíble y se lavará fácilmente.

Sin embargo, algunas cacerolas son de cerámica, que es un material muy frágil, el cual se recomienda que sea lavado a mano para evitar daños a la misma.

Tapa transparente

Puede parecer un punto al que no se le debe dar mucha importancia, pero la verdad es que no es así. En especial porque con una tapa transparente podrás controlar la comida sin necesidad de levantar la tapa. Esto te permitirá evitar que pierda temperatura de cocción, y que la olla pueda cumplir con su cometido.

¿Qué es una olla de cocción lenta?

Las ollas de cocción lenta son electrodomésticos que te permiten mantener una temperatura constante durante tiempos de cocción prolongados. Estas en ningún momento exceden los 90-100°C de temperatura. Esto garantizará que no se pierdan las propiedades de los alimentos ni que se vean afectados negativamente los nutrientes de los mismos.

Al cocinar en una olla de cocción lenta son mucho más saludables, en especial porque los alimentos no perderán sus propiedades. Además, se podrá obtener una mayor jugosidad y ternura en alimentos como las carnes y legumbres, garantizando así un mejor sabor.

Por esto, cada vez son más las personas que optan por tener este electrodoméstico en su hogar, en especial porque aportará una gran versatilidad. Si aún no tienes la tuya, no te esperes más y compra uno de los modelos que te he mostrado más arriba, te aseguro que no te vas a arrepentir.

¿Cómo funciona una olla de cocción lenta?

Para conocer el funcionamiento de estas ollas, primero se deben conocer las partes que tiene la misma, dentro de ellas están:

Carcasa exterior : esta se encarga de mantener protegidas las resistencias que permiten transmitir el calor constante a las ollas.

: esta se encarga de mantener protegidas las resistencias que permiten transmitir el calor constante a las ollas. Cazuela extraíble : es la parte donde realizarás el proceso de cocción de tus alimentos y donde debes agregar todos los ingredientes. En todo caso, debes tener en cuenta que existen tanto de cerámica como de metal, y se pueden usar incluso para llevar los alimentos a la mesa de una forma muy cómoda.

: es la parte donde realizarás el proceso de cocción de tus alimentos y donde debes agregar todos los ingredientes. En todo caso, debes tener en cuenta que existen tanto de cerámica como de metal, y se pueden usar incluso para llevar los alimentos a la mesa de una forma muy cómoda. Cuadro de mandos : se encuentra en la parte delantera del aparato, y es desde donde se gradúa la temperatura y los ciclos de cocción. Puede tratarse de un panel que sea digital o de un panel manual, y dependiendo de los alimentos que cocines podrás elegir la mejor configuración.

: se encuentra en la parte delantera del aparato, y es desde donde se gradúa la temperatura y los ciclos de cocción. Puede tratarse de un panel que sea digital o de un panel manual, y dependiendo de los alimentos que cocines podrás elegir la mejor configuración. Tapa: la tapa permite mantener la temperatura interna en la olla, además si es transparente podrás controlar los alimentos sin perder temperatura.

En cuanto al funcionamiento de una olla de cocción lenta, debes tener en cuenta que es un dispositivo sencillo. Mediante resistencias de calor, transmitirá una temperatura constante a la cazuela donde se están cocinando los alimentos para mantener una temperatura de cocción constante. Y así conseguir una cocción pareja de los alimentos que se puede prolongar por varias horas.

¿Cómo usar una olla para cocción lenta?

Una vez que ya tienes tu olla eléctrica para cocción lenta, podrás comenzar a preparar alimentos saludables, simplemente con seguir unos pasos básicos para que puedas usarla:

Preparación previa: son muchos los platos que necesitan unas preparaciones antes de arrancar a cocinar. En todo caso, estas por lo general se hacen en un sartén aparte, o si la cazuela es apta para el fuego podrías hacer este proceso en la misma.

son muchos los platos que necesitan unas preparaciones antes de arrancar a cocinar. En todo caso, estas por lo general se hacen en un sartén aparte, o si la cazuela es apta para el fuego podrías hacer este proceso en la misma. Puesta en funcionamiento: una vez que ya tienes todo lo que necesitas, es le momento de poner todos los ingredientes en la olla. Elegir la temperatura que requiera la receta y programar el tiempo de cocción, bien sea con la misma olla o con un enchufe temporizador.

una vez que ya tienes todo lo que necesitas, es le momento de poner todos los ingredientes en la olla. Elegir la temperatura que requiera la receta y programar el tiempo de cocción, bien sea con la misma olla o con un enchufe temporizador. Finalizar el cocinado: una vez que haya finalizado el cocinado debes apagar la olla, o pasarla al modo de conservación de la temperatura. Cuando termines de usarla y esté fría, debes asegurarte de lavar la cazuela y la tapa antes del próximo uso.

Como puedes ver, este es un electrodoméstico muy versátil que te permitirá conseguir unas recetas deliciosas sin esfuerzo. Además, podrás tener unos sabores simplemente únicos y exquisitos que no se conseguirán con los métodos de cocción tradicionales.

También puedes usar estas ollas como horno, poniendo los alimentos en una rejilla o en unos aros de emplatar y listo. Sin embargo, no tuesta como un horno, por lo que, si quieres conseguir un doradito del horno, luego tendrás que poner lo que cocinaste en el horno en modo grill.

Un viaje de esquí + olla de cocción lenta: El combo perfecto

Las ollas de cocción lenta son tus mejores aliadas si te gusta hacer viajes para esquiar en especial si vas a un apartamento. Esto debido a que estas ollas te darán la mayor versatilidad posible, porque puedes poner a cocinar tus alimentos por la mañana y después de 7 u 8 horas esquiando llegar y conseguir tus alimentos cocinados.

Se trata de un electrodoméstico básico cuando vas a esquiar, en especial porque no tendrás que preocuparte por llegar cansado a cocinar después de una larga sesión. Simplemente llegarás y ya tendrás toda la comida lista gracias a que dejaste la olla programada para que te recibiera con tus alimentos perfectamente cocinados y recién preparados.

Recuerda que, para conseguir la mayor versatilidad, será siempre útil elegir un modelo que cuente con un sistema de programación que permita que sea muy práctica. Así, no tendrás que preocuparte por apagarla porque se apagará sola, o pasará de forma automática al modo de conservación del calor para tener tus alimentos a la temperatura perfecta.

Imagínate llegar y tener un cocido recién hecho o un cocido con rico caldo de estar 8 horas sacando el jugo a todos los huesos o unas costillas super jugosas que es mirarlas y ver que se sueltan del hueso... ¡se me hace la boca agua de pensarlo!

Ventajas y desventajas de las ollas de cocción lenta

Antes de comprar este tipo de electrodoméstico para tu hogar o para tus viajes, te voy a presentar las ventajas y desventajas más relevantes para que sepas si es ideal para ti:

Ventajas

Cuando inicia el proceso de cocción te olvidarás de la comida y podrás seguir con tus actividades hasta que esté lista para comer.

te olvidarás de la comida y podrás seguir con tus actividades hasta que esté lista para comer. En cuanto al consumo energético, no tienes que preocuparte en absoluto por ello, en especial porque son muy eficientes. Comparadas con una placa de vitrocerámica, estas ollas consumen entre 15 y 20 veces menos de electricidad.

no tienes que preocuparte en absoluto por ello, en especial porque son muy eficientes. Comparadas con una placa de vitrocerámica, estas ollas consumen entre 15 y 20 veces menos de electricidad. Se conservan los sabores y texturas de tus alimentos.

Los alimentos conservarán sus nutrientes originales al no alcanzar temperaturas tan elevadas.

al no alcanzar temperaturas tan elevadas. Son muy fáciles de limpiar.

El precio de estas ollas es muy bajo, teniendo en cuenta todo lo que puedes preparar en las mismas.

Desventajas